森林系台南咖啡廳也太美了吧！經營數年的台南花藝店「SAW Florist」， 2023年底決定將部分空間改造成咖啡店「本植咖啡SAW Nature Cafe」，咖啡店與花藝相結合，並特別規劃植栽區，使用大量綠色植栽來妝點空間，讓植物控享用咖啡、甜點的同時，也能在此參觀、選購植栽和花藝。





「本植咖啡SAW Nature Cafe」一開幕就吸引眾多植物控和網美造訪，最主要的原因就是彷彿專業攝影棚的植栽空間，相較於坊間網美咖啡廳常以乾燥花作為裝飾，選用大量綠色植栽交織而成的氛圍更加自然愜意；座位區則以簡約的白牆搭配木質家具、藤編家具和些許綠色植物，喜歡韓系咖啡廳的咖啡控也一定會愛。



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「本植咖啡SAW Nature Cafe」菜單供應咖啡、茶飲、輕食和甜點等，其中特別推薦「手工焦糖布丁」，口感綿軟、焦糖醬頗具層次，並略帶大人味的苦甜感；以龍眼蜜和檸檬調配的「蜂蜜檸檬蘇打」 ， 酸甜比例恰到好處，尾韻清爽迷人，在熱情的台南格外適合來杯沁涼的蘇打飲品消暑。











本植咖啡SAW Nature Cafe推薦

手工焦糖布丁、蜂蜜檸檬蘇打



本植咖啡SAW Nature Cafe店家資訊

地址：台南市中西區和平街56號



