植物控絕對會愛！「Sugary Grace 甜．典」是一間專賣法式甜點的高雄咖啡館，空間呈現歐風古典氛圍，以柔和奶茶色為主色系搭配深色木頭家具、復古吊燈、大片落地窗，並以鋼琴和小提琴來裝飾，彷彿置身中世紀的歐洲沙龍，重視質感和細節的韓老闆也特地為店員挑選澎袖洋裝作為制服。此外，「Sugary Grace 甜．典」有超萌的店狗喜樂蒂牧羊犬，也讓愛狗的甜點控多了一個理由來訪。







「Sugary Grace 甜．典」最熱門的常態性甜點正是「小山園抹茶劇院蛋糕」，喜歡植栽的韓老闆以自己最愛的植物龜背芋為靈感，並選用小山園抹茶甘納許、小山園抹茶奶油、茉莉杏仁蛋糕及覆盆子果醬製作，並以特殊手法做出龜背芋造型，外觀宛如藝術品、美出新高度，讓人捨不得切下去。



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而且「小山園抹茶劇院蛋糕」不僅是外型亮眼、好拍照而已，濃郁的抹茶風味中帶有淡雅的覆盆子香氣，廣受高雄甜點控好評，甚至許多人會直接訂製尺寸較大的「小山園抹茶劇院蛋糕」作為母親節蛋糕、生日蛋糕。





儘管「Sugary Grace 甜．典」已是知名度相當高的高雄甜點店，擁有全方位餐飲歷練的韓老闆仍不時會研發新產品，許多獨家甜點和飲品皆是他心血來潮創作出的作品，像是首創朝天椒入咖啡的「朝天椒檸檬冰美式」，檸檬的酸和朝天椒的麻平衡得恰到好處，每一口入喉都能深刻體驗麻而不辣的滋味，越喝越上癮。









Sugary Grace 甜．典推薦必點

朝天椒檸檬冰美式、小山園抹茶劇院蛋糕



Sugary Grace 甜．典店家資訊

地址：高雄市苓雅區林森二路57巷41號

電話：07-338-8892