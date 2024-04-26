喝咖啡先上船！台南海上咖啡廳「舫 Home Cafe」，寵物友善、快帶毛小孩一起登船喝咖啡。 台南網美咖啡廳、鐵道咖啡廳已經不稀奇了！現在最夯的台南咖啡店就是「舫 Home Cafe」，老闆直接將咖啡館開在船上，喝咖啡前需先IG預約登船。最棒的是「舫 Home Cafe」不僅不限時，還是寵物友善餐廳，歡迎和毛小孩一起在船上喝咖啡、欣賞漁港景緻。





「舫 Home Cafe」之所以一開幕就成為熱門話題、眾多網美搶著登船拍攝IG打卡照，是因為這是台南唯一的船上咖啡廳、可以拍到和漁港景緻同框的唯美合影。這「一艘」安平咖啡廳停泊台南漁人碼頭，船艙等同於咖啡館空間，同時可見許多船隻相關的工具、舊物，以及老闆的旅行蒐藏品作為裝飾。



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而且以台南特色咖啡店來說，「舫 Home Cafe」菜單價格出乎意料平價，不論是手沖咖啡、拿鐵、茶飲、歐蕾系列飲品等幾乎都在150元以內，甜點則均一價一百元，不失荷包就能享受漂泊海上、愜意的台南下午茶時光；「藍莓夾心乳酪蛋糕」外型吸睛好拍，口感酥脆又不會過於甜膩，並感受得到淡雅的藍莓香氣。由於「舫 Home Cafe」沒有冷氣，若炎熱的午後來「舫」，推薦點清涼的季節氣泡飲品，如：清爽又帶有黑糖香氣的「黑糖檸檬」，伴隨海風徐徐，氛圍格外愜意。





不過，船體難免因風浪晃動，只需在座位上靜待風平浪靜即可。此外，要特別注意的是「舫 Home Cafe」採全預約制，一律透過IG私訊預約「登船時間」，並且僅接受三日後的營業日時段，收到店家傳送的地圖資訊才代表預約成功。







舫 Home Café推薦餐點

黑糖檸檬、藍莓夾心乳酪蛋糕

舫 Home Café店家資訊

地址：台南市安平區安億橋

IG：home.cafe2024