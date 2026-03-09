4天星巴克買一送一！週年慶新品「覆盆莓可可燕麥那堤、可頌熊寶寶」跟上。

星巴克買一送一先筆記！歡慶28週年祭出星送禮大杯飲品好友分享，新品覆盆莓燕麥那堤與黑熊周邊登場。

星巴克週年慶喝買一送一！台灣星巴克正式迎來28週年慶，這次慶典特別推出春季限定的「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，並同步發表多款融入台灣在地元素的週年紀念商品，包含超吸睛的網布包與台灣黑熊杯款。為了感謝粉絲一路相伴，更將在3月27日至3月30日祭出星送禮買1送1的專屬優惠，讓全台咖啡迷都能在歡樂的辦桌氛圍中，享受一場熱鬧且充滿人情味的咖啡饗宴。

▲可愛三花貓咪環抱咖啡杯，柔軟療癒的觸感讓每一口Starbucks都變得更有溫度。

▲星巴克28週年慶推四天買一送一限定開喝。（攝影：鄭雅之）





星巴克夢幻粉紅系燕麥那堤登場

春天的味蕾就交給這杯覆盆莓風味可可燕麥那堤，以經典摩卡作為基底，最吸睛的就是頂端鋪滿粉紅色的覆盆莓巧克力慕斯，微酸的果香完美中和了巧克力的濃郁感，搭配健康的燕麥奶，口感滑順又充滿層次。這場優雅的春日饗宴於3月11日全台準時開賣，粉嫩的色系隨手一拍都是社群最亮眼的焦點，絕對是女孩們必喝的打卡飲品。



▲覆盆莓粉紅慕斯與醇濃巧克力的浪漫邂逅，星巴克28週年限定那堤為春日獻上甜蜜驚喜。





台灣黑熊與辦桌文化的結合馬克杯

這次28週年的紀念杯款真的很有戲，設計師把台灣黑熊和各種咖啡產地的動物聚在一起，大家排排坐參加傳統的辦桌盛宴，畫面中還巧妙融入了在地色彩鮮豔的茄芷袋元素，線條充滿動感且富有溫暖的節慶氛圍。這系列商品不只展現出品牌深耕在地的初心，更像是一份送給台灣粉絲的成年禮，收藏價值極高，讓喝咖啡的日常也充滿了濃濃的本土情懷。



▲台灣黑熊齊聚歡慶辦桌時刻，充滿生命力的紀念杯組生動呈現星巴克在地的28週年。





星巴克推時尚包袋與台北101系列

除了可愛風格，這次也推出黑白經典不鏽鋼杯，以及質感滿分的皮革提袋，深受歡迎的茄芷網布系列更進化，綠黑色的簡約設計搭配品牌字樣，從大提袋到迷你零錢包應有盡有。針對旅人最愛的台北101，也同步發表藍彩風華系列，清爽的藍白條紋搭配地標圖騰，讓咖啡迷在通勤或旅行時都能展現俐落的都會時尚風格，隨時隨地都能把這座城市的風景提著走。



▲藍白條紋交織台北101地標，星巴克將城市絕美風景轉化為最具在地感的時尚配件。





超萌可頌熊寶寶掀起搶購潮

最後別忘了最強吸睛單品，星巴克的小熊Bearista這次變身為香噴噴的可頌堡，圓滾滾的造型把可頌的蓬鬆層次感表現得超級生動，這個MINI熊寶寶掛飾不管是掛在包包上還是當成收藏都讓人心融化。隨著3月11日的上市，預計又會引發一波粉絲的排隊收藏熱潮，想要帶它回家的人動作一定要快，千萬別錯過這波限量販售的超療癒周邊小物。



▲星巴克超萌Bearista換上可頌堡裝扮，蓬鬆質感讓粉絲忍不住想收藏。

星巴克28週年慶新品

上市日期： 飲品與所有週年慶周邊於3月11日全台門市及線上門市同步販售。

品項：

覆盆莓風味可可燕麥那堤 Tall 155元、Grande 170元、Venti 185元。

可頌堡裝扮MINI熊寶寶 700元。

台灣黑熊辦桌系列馬克杯 550元起。

品牌網布手提袋（綠/黑） 650元。

品牌網布提背袋（綠/黑） 780元。

品牌網布零錢包（綠/黑） 480元。

皮革提袋系列（棕/灰） 600元起。

藍彩風華101馬克杯： 16OZ 600元、3OZ 380元。

藍彩101條紋網布提袋 650元。





星巴克買一送一 週年慶優惠

星送禮買1送1： 3月27日至3月30日，使用APP「星送禮」選購指定飲品雙杯組（那堤、美式、焦糖瑪奇朵），享其中一杯由星巴克招待。





