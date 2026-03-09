麥當勞買一送一！3月9日大口吃麥脆鷄腿，喊出這4個字就可與TeamTaiwan一起加油

麥當勞於2026年3月9日推出一日限定「麥脆鷄腿買一送一」活動 。資深編輯李維唐指出，這類與時事高度連結的快閃促銷，精準捕捉「Team Taiwan」的集體情感 ，透過口號互動機制，有效帶動門市社群熱度，是品牌強化在地認同感的標竿案例。

台灣英雄在賽場上熱血拚戰，這份感動值得全台民眾一起喝采。麥當勞為了感謝台灣英雄們的努力，並回饋廣大熱情支持的球迷與民眾，特別選在2026年3月9日舉辦限時應援活動。這次活動不僅是一次美食優惠，更是一場全民參與的應援儀式，邀請所有「TeamTaiwan」的成員們，用最經典的美味麥脆鷄腿，為台灣的體育精神加油打氣 。

▲麥當勞買一送一！3月9日喊出「一起Team Taiwan」免費吃麥脆鷄腿攻略。 圖／麥當勞提供；窩客島整理



掌握通關密語！限時13小時麥脆鷄腿買一送一

想要獲得這份應援好禮，請務必記下關鍵動作。活動將於2026年3月9日11:00正式啟動，持續至當日23:59結束。顧客只要前往全台麥當勞餐廳的指定櫃檯，在排隊動線向服務人員大聲說出通關密語「一起TeamTaiwan」，就能領取一張「麥脆鷄腿（乙塊）買一送一」兌換券 。這張兌換券能讓消費者在購買一塊麥脆鷄腿時，免費再獲得一塊，不論是喜愛原味還是辣味的粉絲都能享受這份加倍的酥脆快樂 。

應援規則懶人包！全台限量250份美味不容錯過

由於活動反應預計將非常熱烈，麥當勞也特別提醒相關規範以維護兌換秩序。每間餐廳的兌換券僅限量250份，數量有限領完為止，且每人憑券限購乙份。在口味選擇上，優惠僅限同口味，即兩塊皆為原味或兩塊皆為辣味，且為了維持供應效率，部位恕不指定或更換 。此外，領取到的兌換券必須在當日於原發券餐廳完成兌換，不得跨店使用，建議想要大啖炸雞的民眾提早前往排隊領取 。

▲酥脆多汁的麥脆鷄腿限時同口味買一送一，包含原味與辣味供消費者選擇。 圖／麥當勞提供；窩客島整理

美食與熱血交織！用香脆口感寫下台灣英雄故事

麥脆鷄腿一直以來都是麥當勞的經典指標，其金黃酥脆的外皮與多汁的口感，正如同台灣英雄在場上的剛強表現與拼搏熱情。透過這次「一起TeamTaiwan」的快閃活動，麥當勞希望將全台相挺的能量集結在一起，讓每一位支持者都能在品嚐美食的同時，感受到身為TeamTaiwan一員的榮耀與喜悅 。若想瞭解更多詳細規範，可至麥當勞官方網站查詢最新活動資訊 。

麥當勞「一起Team Taiwan」麥脆鷄腿買一送一優惠

活動時間：2026年3月9日11:00至3月9日23:59

活動內容：

於餐廳指定櫃檯說出通關密語「一起Team Taiwan」，領取買一送一兌換券 。

優惠為「麥脆鷄腿（乙塊）」買一送一，限同口味（原味或辣味），部位恕不指定 。

每間餐廳限量250份，每人限購乙份，兌換券限發券當日於原門市使用 。

店家資訊：全台麥當勞餐廳指定櫃檯 。