昔日臭水溝華麗轉身！蘆洲鴨母港溝炮仗花海驚艷綻放，春節走春必訪橘紅花瀑秘境。

隨著農曆春節到來，北台灣的春意也悄悄在城市角落蔓延。位於新北市蘆洲區的鴨母港溝，近日兩側堤岸已悄悄換上新裝。成千上萬的炮仗花苞正蓄勢待發，準備在春節連假的暖陽催化下，以最燦爛的橘紅色姿態迎接遊客。這條曾經被視為平凡水道的溝渠，在市府多年整治下，如今已成為市民放鬆身心、捕捉春節喜氣的最佳生態廊道。

▲春陽下漫步在鴨母港溝人行道旁，盛開的炮仗花如同熠熠生輝的燦爛焰火。圖／新北市政府水利局提供；窩客島整理



水利整治見成效，白鷺鷥與炮仗花構築都市生態美景

過去提到鴨母港溝，許多人的印象仍停留在陳舊的水道，但經過新北市政府水利局的積極優化，現在的鴨母港溝水質清澈見底，更成為白鷺鷥等鳥類的棲息地。市府團隊特別在長達500公尺的人行道旁，精心栽植了大量的炮仗花。這種花卉因花型呈現長筒狀，成串垂墜的模樣極似傳統鞭炮，不僅外觀討喜，更寓意著紅紅火火與富貴吉祥。在春節期間觀賞，最能感受濃厚的年味與對未來的祝福。

▲炮仗花如同爆竹炸開，喜氣洋洋。圖／新北市政府水利局提供；窩客島整理

冷氣團後迎暖陽，預期春節期間迎來橘紅花海大爆發

新北市政府水利局長宋德仁指出，今年的花況受到近期冷氣團影響，綻放速度略微放緩，目前正處於蓄勢待發的階段。民眾近期經過時，可以看到密密麻麻的橘色花苞掛滿枝頭，彷彿在等待陽光露臉的信號。根據氣象預報顯示，農曆春節期間天氣將轉晴回暖，屆時在陽光的照射下，炮仗花將會瞬間炸開，將兩岸堤牆完全覆蓋，形成如同黃金瀑布般的壯麗視覺感，展現出極具層次感的深度美景。

▲揮別寒冬的暖色調！蘆洲鴨母港溝炮仗花悄悄探頭，靜待春節滿開。圖／新北市政府水利局提供；窩客島整理



蘆洲捷運站出發，白天賞花海夜晚看光雕的雙重享受

想要前往這處城市秘境的民眾，可以搭乘捷運蘆洲站轉乘公車輕鬆抵達。這裡的遊憩體驗非常完整，白天建議漫步在林蔭步道，近距離欣賞橘紅花牆與翠綠藤蔓交織出的生命力；若是傍晚時分留步，還能欣賞到鴨母港溝精心佈置的光雕夜景。從白天的熱鬧喜氣到夜晚的浪漫氛圍，這裡提供了一種鬧中取靜的生活質感。在長達500公尺的花海步道中，每一處轉角都是絕佳的攝影點，讓讀者在走春之餘，也能留下充滿生活風格的視覺記憶。

交通資訊與地理位置

蘆洲鴨母港溝：搭乘捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17，至永安里站下車，步行3分鐘即可抵達。自行開車者可導航至蘆洲永安南路2段與中山二路交叉口。

炮仗花分佈位置：位於蘆洲區中山二路至白鷺之衍橋間的兩側堤牆，範圍延伸約500公尺。