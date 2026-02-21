7-11咖啡買2送2！小七咖啡開工優惠買2送2，金馬開運抽抽樂現賺77元。

7-ELEVEN開工優惠整合Back To Office CITY CAFE折扣、金馬開運抽抽樂、OPENPOINT買8送8與超值早餐蛋白餐盒，年後補給一次到位。

▲7-11整合CITY飲品買2送2與金馬抽抽樂優惠，開工優惠一次看。

Back To Office咖啡茶飲

▲7-ELEVEN推出Back To Office CITY系列買2送2，辦公室揪團開喝。

金馬開運抽抽樂加碼

▲7-11開工檔期咖啡與鮮食一次準備到位，年後補給更方便。

OPENPOINT行動隨時取優惠

▲7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取買8送8，每日限量開搶。

超值早餐與蛋白餐盒

▲7-ELEVEN超值早餐搭配咖啡39元優惠，銅板價就能吃飽。

小七咖啡買2送2開喝！7-11搶先針對農曆年後開工話題，一次整合門市與線上優惠，從CITY系列飲品買2送2、APP組合買8送8，同時還有門市「金馬開運抽抽樂」活動，買222元就可以抽優惠，最高直接現折77元。7-11這次先幫你把咖啡、健康鮮食準備好，不怕放假完難收心。鎖定開工日需求，7-ELEVEN推出CITY系列「Back To Office」優惠。在2月20日至24日，門市買CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA純茶系列可享買2送2。2月22日至26日，更有CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、特大濃萃拿鐵買2送1，CITY PRIMA指定大杯美式與馥芮白買2送2。下殺5折的咖啡、茶飲優惠，直接讓辦公室揪團喝起來。迎接新年，7-ELEVEN於2月17日至2月22日推出金馬開運抽抽樂，購買指定13大類別商品，單筆滿222元即可在門市現場抽一次優惠，有機會抽中立折7元、20元、50元或77元，讓粉絲們試手氣。2月20日至22日再加碼優惠組合，包含CITY CAFE特選美式與拿鐵第2杯10元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2等。粉絲可把握折扣疊加時段，集中採買更有感。不只門市現場優惠，在APP OPENPOINT行動隨時取於2月23日至28日推出BTO開工加油活動，優惠組合針對「CITY CAFE特選美式、特選拿鐵、特大厚乳拿鐵」等，推出買8送8優惠，每日限量2萬組。同期間也推出多款200元組合案型，像是大杯濃萃美式或拿鐵任選5杯200元，風味系列冰飲任選4杯200元。粉絲可提前寄杯分批兌換，隨時隨地開喝都優惠。過年大魚大肉，因應年後飲控需求，7-ELEVEN於2月22日至26日擴大早餐優惠，9款指定早餐搭配CITY CAFE中杯美式或麥仔茶享39元超值價。另推薦「Simple Fit」蛋白質系列，如豆酥烤魚鮮蔬餐盒、香蒜雞胸鮮蔬餐等，包裝標示蛋白質含量更清楚。現蒸地瓜與關東煮也有折扣，不怕過完年被滿滿的罪惡感包圍。

7-ELEVEN全店金馬開運抽抽樂活動與加碼優惠組合商品

活動時間：2026年2月17日至2月22日參加抽抽樂辦法：購買指定13大類別商品還可再享消費222元隨機折扣7元、20元、50元、77元。

2月20日至2月22日可加入抽抽樂活動的加碼優惠商品組合推薦：



CITY CAFE特選美式：第2杯10元

CITY CAFE特選拿鐵：第2杯10元

CITY CAFE卡布奇諾(大)：第2杯10元

CITY CAFE厚乳拿鐵(大)：第2杯10元

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾：買2送2

CITY TEA琥珀小葉紅茶/ 梔子花青茶：買2送2





OPENPOINT行動隨時取 優惠活動說明

BTO開工加油優惠

活動期間：2月23日至2月28日

優惠組合：

CITY CAFE特選美式買8送8 ( 每日限量2萬組)

CITY CAFE特選拿鐵買8送8 ( 每日限量2萬組)

CITY CAFE特大厚乳拿鐵買8送8 ( 每日限量2萬組)

CITY系列指定飲品組合價200元案型

活動期間：2月23日至2月28日

優惠組合：