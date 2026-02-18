馬年要看迷你馬！全台8間親子動物農場，餵食迷你馬 馬術秀 馬年遛小孩行程必衝。

馬年最應景，帶著大小朋友去農場看迷你馬！農曆春節連假，許多人不只跟家人團聚、也計劃帶著大小朋友出門走春。今年2026年歲次丙午馬年，窩客島整理全台8大動物農場、親子景點、主題餐廳，帶你一起餵迷你馬、和小馬互動打卡，還有超帥馬術表演等，馬年遛小孩放電景點，現在就先收藏。
新北三芝小馬貝菈、牛仔莊園、宜蘭稻庄休閒農場台北人一日遊就能衝！新北三芝「小馬貝菈-Ezi森活」是親子與寵物友善的咖啡廳，在餐廳園區有可愛的迷你馬可以餵食，同樣在「牛仔莊園Cow Boy Manor」則是西部牛仔風格美式餐廳，大人小孩不只能在室內外用餐，還可以和可愛小馬拍照。宜蘭「稻庄休閒農場」則有多種可愛小動物可以互動，不只有迷你馬、水豚、狐獴，也提供多肉植物DIY活動，提供小朋友們的放電行程。
小馬貝菈-Ezi森活地址：新北市三芝區大坑2號
電話：02 2636 9866
文章介紹：小馬貝菈-Ezi森活附菜單-迷你馬餵食，親子與寵物友善的咖啡廳
牛仔莊園Cow Boy Manor地址：新北市三芝區古庄108之1號
電話：02 2636 5666
文章介紹：牛仔莊園Cow Boy Manor．有迷你馬的西部牛仔風格美式餐廳
稻庄休閒農場地址：宜蘭縣三星鄉福和路71巷16號
電話：03 989 2809
文章介紹：宜蘭景點推薦 稻庄休閒農場 迷你馬、水豚、狐獴，多肉植物DIY，手搖船，電動拖拉機
新竹廢物媽媽育兒農場、苗栗童萌農場在新竹、苗栗一日遊也能跟可愛小馬、迷你馬互動，新竹「廢物媽媽育兒農場」是適合帶著大小朋友一起朝聖的親子動物互動樂園，不只有迷你馬，還有水豚、笑笑羊、梅花鹿、迷你馬、狐獴、袋鼠等超過十多種動物，能近距離觸摸、餵食與互動。而在苗栗的「童萌農場」可以看到狐獴、柯爾鴨，餵食迷你馬，還可以抱抱小羊，大小朋友們都能近距離接觸多種小動物。
廢物媽媽育兒農場地址：新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號
電話：0976 895 737
文章介紹：新竹香山廢物媽媽育兒農場親子互動樂園，寓教於樂的教育之旅！
童萌農場地址：苗栗縣大湖鄉大寮村2-6號
電話：03 799 0019
文章介紹：童萌農場 | 苗栗親子景點．近距離和超多小動物互動．還可以抱小小羊！
南投清境農場、水與松萌萌園、星月天空景觀餐廳清境農場不只有可愛綿羊，馬年也要看超帥馬術秀、還能體驗騎馬，搭配天空步道等景點，適合春節家族旅遊一起朝聖。同樣在南投的還有「水與松萌萌園」，牧場園區可以近距離接觸多種可愛動物，還有多種拍照場景，長長瀏海的迷你馬必拍。此外，「星月天空景觀餐廳」在白天、夜晚都有超美景色吸引粉絲朝聖，不只有制高點的絕佳景色，還有演出活動、小動物園區，不論大人小孩都能玩起來。
清境農場地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號5號
電話：04 9280 2172
文章介紹：瞧瞧「蒙古馬術」如何征服「歐亞大陸」，清境農場 (觀山牧區)
水與松萌萌園地址：南投縣埔里鎮南村路9-7號
電話：04 9200 9125
文章介紹：互動牧場超療癒！水與松萌萌園以動物陪伴及山城日光打造最放鬆的埔里旅行。
星月天空景觀餐廳地址：南投縣南投市猴探井街146巷 200
電話：04 9229 2999
文章介紹：南投親子景點免門票！星月天空景觀餐廳超美夜景，動物互動玩整天。