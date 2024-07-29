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宜蘭三星稻庄休閒農場越來越好玩啦！有超美精靈花屋和網美帳篷好好拍，有超萌狐獴，可以餵迷你馬、水豚、柯爾鴨，可以玩手搖船、開電動拖拉機，有大沙坑、泡泡、彈跳床、波浪軌道車，門票可以兌換多肉植物DIY一盆，有咖啡廳可以喝下午茶、吃點心，還有室內兒童遊戲區！稻庄休閒農場好吃好玩又好拍，快跟著晨晨喬喬一起play！

【 稻庄休閒農場 】

地址：宜蘭縣三星鄉福和路 71 巷 16 號

營業時間：10：00-17：00 (售票截止時間為 16：00)

公休日：每週二

門票資訊：

全票250元，可折抵50元，再送「多肉植物體驗」或「牧草餵食體驗」二選一

二歲以下幼兒免門票

其他：附設免費停車場，咖啡廳內勿攜帶外食，不開放寵物入園，售票口設有寵物寄放區

晨晨喬喬又來稻庄休閒農場玩啦！稻庄休閒農場園區佔地四千坪超遼闊，一片山光水色美景盡收眼底，可以餵小動物，可以玩電動拖拉機和手搖船，有咖啡廳可以喝下午茶，不管是要看風景療癒一下，或是吃喝玩樂一次滿足，大人小孩都非常適合！

超可愛的精靈小屋是售票處喔，稻庄休閒農場有免費停車場，車子停妥後就可以來售票處買門票囉！

來到稻庄休閒農場，一定要跟網美帳篷拍照打卡，超夢幻的網美帳篷是老闆獨家訂製，其它地方看不到喔，非常適合拍網美照，也可以在帳篷裡喝下午茶看風景！

連門票都好可愛，稻庄休閒農場門票可兌換「多肉植物體驗一盆」或「牧草一份(可餵食水豚和迷你馬)」二擇一。

★ 多肉植物DIY _稻庄休閒農場

稻庄休閒農場門票可以兌換多肉植物體驗一盆或牧草一份，晨晨喬喬最喜歡玩多肉植物DIY啦，工作人員親切地跟兄妹倆解釋多肉植物DIY的步驟。

喬喬選了一盆多肉植物，晨晨選了一盆仙人掌。

獨一無二的多肉植物盆栽完成啦！

★ 可愛動物區 狐獴/水豚/迷你馬_稻庄休閒農場

稻庄休閒農場有晨晨喬喬最喜歡的狐獴耶，活蹦亂跳的狐獴看到晨晨喬喬，紛紛好奇地靠過來，超級萌！

門票兌換的牧草可以餵食迷你馬和水豚，三匹可愛的迷你馬好溫馴，平常不太敢靠近馬兒的喬喬也餵得好開心～

迷你馬們看到牧草不會爭先恐後搶食，真的很乖耶，小小孩也可以放心體驗餵食唷～

呆萌呆萌的卡皮巴拉在這裡～水豚君們看到晨晨喬喬拿著牧草，超熱情的靠過來要吃牧草，餵食起來好有成就感啊！

超近距離觀察卡皮巴拉，晨晨喬喬說卡皮巴拉的鼻孔好大好好笑，長得超有特色！XD

★ 兒童遊樂設施 _稻庄休閒農場

來到稻庄休閒農場，可以玩多肉植物DIY、可以餵食可愛動物、還有好多遊樂設施器材可以玩，有大沙坑、泡泡、跳跳床、波浪軌道車、大積木、釣魚池、套圈圈等等，小朋友可以盡情放電玩得很過癮！

晨晨喬喬超喜歡泡泡，在稻庄休閒農場的大草皮上玩大泡泡感覺特別過癮，這是在其他農場體驗不到的暢快感，兄妹倆光是泡泡就可以玩好久了，媽媽可以在旁邊放空真的很加分，哈哈！

很喜歡稻庄休閒農場的大草皮，超遼闊的園區空間非常舒壓，大人坐在一旁欣賞美景，小朋友在草地上玩套圈圈、波浪軌道車、電動拖拉機，多種享受一次滿足！

波浪軌道車很好玩喔，晨晨喬喬連續玩了好幾次還玩不膩欸！

咖啡廳前的半戶外區也有玩具可以玩，球球九宮格、釣魚、大積木，就算是下雨也不怕無聊。

一起拿大積木蓋城堡吧！

每次逛夜市都超熱門的釣魚池，來稻庄休閒農場可以盡情玩個過癮唷！

★ 必玩電動拖拉機 + 手搖船 _稻庄休閒農場

稻庄休閒農場超受小朋友歡迎的設施就是「電動拖拉機」和「手搖船」啦！晨晨喬喬二訪時發現稻庄休閒農場的電動拖拉機數量變多了耶，兄妹倆上次開過電動拖拉機之後就念念不忘，這次說什麼也要還好開滿才過癮啦！

之前試營運期間還沒有手搖船，這次二訪發現新增手搖船設施，晨晨喬喬超興奮迫不及待要玩起來，兄妹倆一人一輛手搖船，一邊划一邊追著鴨鴨，也太有趣了吧！

可愛的柯爾鴨和蛋鴨，想餵食鴨鴨可以到咖啡廳購買鴨飼料，一大包飼料可以餵很久，很好玩唷！

★ 咖啡廳＋室內兒童遊戲區_稻庄休閒農場

稻庄休閒農場裡居然還有咖啡廳可以喝下午茶，會不會太享受啦！每張門票可折抵消費50元唷！咖啡廳空間超大、冷氣超涼，不管是小朋友、大人或是長輩們，在戶外玩累了或是天氣太熱了，都很推薦到咖啡廳裡喝杯飲料休息一下。咖啡廳裡有益智積木和小北鼻遊戲區，有吃有玩很可以！

每日限量鴨飼料，可以餵餵園區裡的柯爾鴨唷！還有一些卡皮巴拉週邊商品和可愛髮箍。

Tea time！我們的下午茶時光！稻庄休閒農場每張門票可折抵咖啡廳50元消費，不要浪費了折抵券唷。咖啡廳品項還滿多，有甜點、輕食、咖啡和飲品，也可以在戶外的網美帳篷享用下午茶喔！

飲品的部分我們點了紅心芭樂氣泡飲、蘋果汁和可爾必思，超豐盛的下午茶開動啦！

炸物拼盤

午茶時間很適合來點鹹食呀，炸物拼盤裡有麥克雞塊、薯條、洋蔥圈，一盤份量不算少，我和晨晨喬喬三個人吃也蠻有飽足感。

生巧克力千層

生巧克力千層好好吃喔，微甜微苦加上濃郁的可可香味，很推薦～

莓果千層

莓果千層吃起來酸酸甜甜有莓果香氣，加上滑順奶油慕斯和莓果果醬，超搭！

檸香千層

檸香千層也很好吃耶，檸檬香味酸甜清香，微酸清爽的風味大人小孩都會喜歡唷！

稻庄休閒農場咖啡廳菜單

吃飽喝足了還可以在咖啡廳裡玩積木，吹吹冷氣好舒服！

咖啡廳裡有適合小北鼻的遊戲區，新手爸媽不怕沒地方溜小孩！

稻庄休閒農場最新增加的拍照打卡設施，超夢幻的精靈花屋，每個角度拍都好美哦！

下午微涼時分，在網美帳篷喝杯咖啡，欣賞一望無際的絕美景色，還有機會遠眺到龜山島唷！兄妹倆每次來稻庄休閒農場都一定會在網美帳篷拍照打卡，拍不膩耶，哈哈哈！

網美帳篷裡有小電風扇，下午微風徐徐吹來其實滿涼爽呢～

來到稻庄休閒農場除了一般農場有的動物餵食體驗之外，最大的特色就是有遼闊的園區，一望無際的山光水色，一走進稻庄就讓人覺得很放鬆、很療癒，大人可以在園區漫步欣賞風景，小朋友也有設施可以遊玩不會無聊，非常適合親子出遊唷！

【 稻庄休閒農場 】

地址：宜蘭縣三星鄉福和路 71 巷 16 號

營業時間：10：00-17：00 (售票截止時間為 16：00)

公休日：每週二

門票資訊：

全票250元，可折抵50元，再送「多肉植物體驗」或「牧草餵食體驗」二選一

二歲以下幼兒免門票

其他：附設免費停車場，咖啡廳內勿攜帶外食，不開放寵物入園，售票口設有寵物寄放區