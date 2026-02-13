2026除夕最強開運指南！避開10大禁忌、掌握拜拜時程、8大富貴菜吃出好運頭。

除夕不僅是農曆年的終點，更是翻轉運勢的起點。本文整理 2026 除夕禁忌、祭拜流程與開運食譜，帶您掌握除舊布新的儀式感，迎接十全十美的一年。

農曆新年最隆重的時刻莫過於「除夕」大年夜，這不僅是歲末終章，更是銜接新氣運的關鍵節點。2026年的除夕落在國曆2月16日，這一天除了是家人團圓圍爐的溫馨時刻，更蘊含了深厚的「辭歲」文化。命理老師指出，除夕的核心價值在於「除舊布新」與「增添財氣」，透過適當的儀式感與禁忌規範，能幫助我們甩掉過去一年的負能量，為即將到來的春天鋪好紅毯。

▲2026除夕禁忌懶人包！這10件事千萬別做，加碼「8大開運菜」讓你財運旺整年 / 圖：AI生成提供 窩客島整理



避開除夕10大禁忌，守護一整年的圓滿好運

除夕夜是一年的轉折點，老一輩傳下來的禁忌背後多有「惜福」與「慎始」的深意。首先，最忌諱的就是「打碎物品」與「動剪刀」，前者象徵破運破財，後者則被認為會剪斷財路。在生活細節上，這一天「忌說髒話」，應多說吉祥話來定調全年的好脾氣。



值得注意的是，除夕不可過早入睡，必須「守歲」為長輩祈福添壽。此外，家務細節也藏有玄機，例如「忌倒污水垃圾」以免冒犯神明，「忌開箱櫃」則是為了鎖住財氣。最特別的是「不濕過年」，所有的沐浴、洗滌衣物與晾曬工作，都應在入夜前完成，否則據傳會將好運洗去，甚至招致厄運。

掌握除夕拜拜黃金時間，誠心祭拜天公與祖先

除夕的祭拜行程是許多家庭的重頭戲，正確的順序應由大至小，依序為「天公、家神、地基主、祖先」。通常在小年夜跨除夕的子時（23時至01時）先祭拜地位最高的天公，祈求上蒼護佑。



到了除夕當天上午，則於神明廳祭拜家神與祖先，準備日常飯菜與三牲酒禮，向列祖列宗表達感恩並祈求子孫昌盛。而「地基主」的祭拜則多選在傍晚時分，於廚房或後門口準備雞腿等家常供品。切記祭拜時香要插正，且供品應以「全熟熱食」為主，避開釋迦、芭樂、苦瓜等具負面諧音的水果，展現對神明的敬意。

▲除夕拜拜怎麼拜？掌握2月16日開運吉時與祭拜流程，這「8類穢物」沒丟超破財 / 圖：AI生成提供 窩客島整理

圍爐必備8大富貴菜，餐桌上的開運美學

年夜飯不只是填飽肚子，每一道菜都承載著對未來的期許。2026年除夕餐桌建議備齊「八芒食物陣」，包括象徵年年有餘的「魚」（記得留下魚頭魚尾）、大吉大利的「全雞」、代表長壽的「長年菜」以及外型如元寶的「水餃」。



除此之外，象徵步步高升的「年糕」與「蘿蔔糕」、去除晦氣的「豬腳」、溫暖團圓的「火鍋」以及寓意多子多孫的「烏魚子」，都是增添財氣的首選。命理老師更建議在當晚18:00、20:00、21:00或22:00這四個吉時沐浴，徹底洗淨一年的疲憊與晦氣。

居家財運加強術，除舊布新迎向十全十美

想要更有感的轉運，不妨嘗試「角落灑錢法」。在除夕夜晚，於家中四個角落灑下硬幣，象徵遍地黃金，待隔日拾起後作為「錢母」。同時，準備1,010元的紅包放在床底10天再使用，寓意「十全十美」。



最後，大掃除時務必斷捨離。破損的家具、損壞的燈泡、發霉的衣物或是枯萎的盆栽，皆被視為「穢物」，應在過年前清理完畢。透過徹底的環境清潔，騰出空間迎接新年的福報。



除夕10大生活禁忌

忌打碎物品： 象徵破運、破財。若不慎打碎，應唸「碎碎平安」。

忌拿剪刀： 象徵會將財運剪掉。

忌倒污水與垃圾： 避免噴濺路過神明而招致倒楣。

忌說髒話： 代表脾氣不佳，恐導致整年運勢低迷。

忌過早睡覺： 除夕應「守歲」，除了為自己迎好運，更為長輩添壽。

忌開箱櫃： 天亮前不可開啟，方能守住上天賜予的財富。

長年菜不可咬斷： 應整葉吞入再咀嚼，象徵長命百歲。

魚不能全吃完： 需留下魚頭、魚尾，象徵「年年有餘」。

忌「濕過年」： 必須在入夜前完成洗澡與洗衣，且衣物務必晾乾，不可濕著過年。

忌欠債過年： 應在年前還清債務，避免霉運纏身。

除夕開運注意事項

除舊布新： 務必丟棄發霉衣物、枯萎盆栽、破裂玻璃、損壞電器與舊毛巾。

吉時沐浴： 建議於當日 18:00、20:00、21:00 或 22:00 洗澡，去除晦氣效果最佳。

角落灑錢： 晚間於家中四個角落灑幣，隔日拾起作為錢母，象徵「有錢花」。

壓歲錢開運： 準備 1,010元 紅包放在床下 10天，寓意「十全十美」。

拜拜禁忌：

避免用嘴吹熄香火。

插香應插正，不可拔起重插。

供品避開釋迦、芭樂、苦瓜、鳳梨、龍眼。

祭拜期間嚴禁爭執吵架，以保家和萬事興。

除夕開運「八大富貴菜」寓意清單

1、魚（年年有餘）： 圍爐餐桌的主角，祭拜與用餐時皆須保留魚頭與魚尾，象徵財富與福氣在年末仍有剩餘，明年更豐收。

2、全雞（起家）： 「雞」與台語的「家」諧音，象徵大吉大利、興家立業。通常以全雞呈現，代表家庭結構完整、闔家平安。

3、長年菜（長命百歲）： 通常使用芥菜或菠菜。食用時嚴禁咬斷，必須整葉吸收再慢慢咀嚼，象徵福壽綿長、長命百歲。

4、水餃（財源滾滾）： 因形狀酷似黃金元寶，象徵招財進寶，吃入水餃如同將財富納入囊中。

5、豬腳與蹄膀（去霉增財）： 具有強效轉運的意涵，能夠踢走過去一年的晦氣與煞氣，並為新的一年增加財富厚度。

6、火鍋（闔家團圓）： 沸騰的火鍋象徵家運紅火，家人圍在一起用餐，完美體現「圍爐」的團圓核心價值。

7、年糕、發糕與蘿蔔糕（步步高升）： 年糕代表「年年高升」，發糕象徵「發財」，蘿蔔糕（菜頭）則代表帶來好彩頭。

8、烏魚子（多子多孫）： 因內含大量魚卵，在傳統習俗中象徵子孫滿堂、家族興旺，是極具貴氣的開運食材。