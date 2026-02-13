信義區史迪奇快閃店！MINISO史迪奇快閃 送史迪奇盲盒，巨大史迪奇必打卡。

MINISO史迪奇快閃店於新光三越A11登場，推出街頭風搪膠毛絨系列與史迪奇美食搪膠香氛系列，開幕三日消費不限金額送盲盒，還有台北專屬贈品。

▲MINISO史迪奇快閃店進駐新光三越A11，打造星際藍主題空間，成為粉絲打卡焦點。



▲MINISO以沉浸式角色世界觀呈現史迪奇魅力，讓粉絲體驗療癒系潮玩氛圍。





氣偶打卡與限定系列必買

▲MINISO史迪奇快閃店提供多款玩偶、頸枕、抱枕的療癒小物，讓粉絲們買爆。





開幕三日限量送盲盒

▲MINISO開幕02/13至02/15消費不限金額送盲盒，每日主題不同限量發送。

台北專屬限定贈品

▲MINISO快閃店滿額贈「史迪奇吃瓜瓜」掛飾，成為粉絲收藏重點紀念品。



▲MINISO史迪奇快閃店進駐新光三越A11一樓，自2月13日至3月8日限定登場。





MINISO史迪奇快閃店 活動資訊

史迪奇鐵粉衝信義區朝聖！這次MINISO特別打造期間限定「史迪奇快閃店」自2月13日至3月8日進駐新光三越A11，以沉浸式角色世界觀打造期間限定潮玩據點，不只有巨大史迪奇氣偶打卡點，還有多款限定史迪奇周邊小物，玩偶、抱枕，以及盲盒系列，即日起信義區登場，並且預計在3月以正櫃進駐台南南紡購物中心，史迪奇鐵粉太期待。這次信義A11的史迪奇快閃店，入口設置大型史迪奇絨毛充氣玩偶，以特殊絨毛材質呈現深靛藍色調，成為粉絲必拍焦點。店內同步推薦台北店重點商品，包括「街頭風搪膠毛絨系列」與「史迪奇美食搪膠香氛系列」，將角色造型結合潮流設計與生活香氛元素，此外還有多款玩偶、頸枕、抱枕的療癒小物，從擺飾到日常小物都能看到史迪奇身影。為回饋台灣粉絲支持，MINISO於02/13至02/15推出開幕加碼活動，活動期間內只要在史迪奇快閃店店內消費不限金額，即贈史迪奇限量盲盒1份。每日盲盒主題不同，數量有限送完為止，盲盒主題、抽到款式都是驚喜點，讓粉絲們趁著春節假日專程前往搶收藏。除了盲盒活動，台北快閃店還規劃專屬贈品，消費滿指定金額就送你，台北店限定滿額1500元送「500ml史迪奇直身塑膠杯」或是「史迪奇吃瓜瓜」掛飾，將角色元素延伸至日常用品。2/13開幕當天加碼，消費3000元抽「史迪奇坐姿公仔」，讓史迪奇粉絲通通揪團朝聖。快閃期間：2026/02/13-03/08活動地點：新光三越A11 一樓（臺北市信義區松壽路11號）