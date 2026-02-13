> 生活 > 台中免費展覽推薦！大河美術Hippocampal Overflow展覽免費逛，5大藝術家一次展出。

台中免費展覽推薦！大河美術Hippocampal Overflow展覽免費逛，5大藝術家一次展出。

2026-02-13 11:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:大河美術
台中展覽免費入場！大河美術最新展覽《Hippocampal Overflow》一次展出5位藝術家，以資訊爆炸、情感失衡為主題，文青必逛台中室內景點。

台中免費展覽一次集結5位藝術家！大河美術RIVER ART GALLERY推出最新展覽《Hippocampal Overflow》，邀請五位不同文化、世代背景的藝術家，打造一個關於記憶失效、感知過載與自我安置的當代寓言，本次展覽以腦科學中負責情緒與記憶的「海馬迴」為隱喻，回應全球震盪、AI 熱潮、戰爭及經濟等資訊爆炸引發的情感失衡，展覽即日起至3月14日於台中大河美術免費開放參觀，台中文青約會景點先收藏。

▲台中免費展覽推薦！大河美術推出《Hippocampal Overflow》展覽，五位藝術家探討當代社會中記憶過載的心理處境。
▲台中免費展覽推薦！五位藝術家跨國聯手，於大河美術 RIVER ART GALLERY呈現一場關於時代診斷的藝術饗宴。
台中免費展覽以海馬迴受壓為主題

本次台中展覽《Hippocampal Overflow》核心環繞著「海馬迴」受壓的狀態，當數位技術介入使人類與AI記憶交錯，使現實與想像的界線逐漸模糊，展覽動線由Shingo Yamazaki 的主視覺作品《Breaking Point》展開，藉由破裂花瓶承載集體身分的張力，揭示文化在時間中被敲碎與重組的過程，位於展場核心的錯誤代碼「Error 508」成為無法忽視的訊號，直接呼應展題的過載精神，Yi-Shuan Lee的作品則回溯物質源頭，將「存在如何被轉化為形式」的問題，精準指向當代主導思維的冷酷現實，對數位訊號不斷疊加所導致的認知失衡，進行一場深刻的空間感知實驗。

▲台中免費展覽《Hippocampal Overflow》，以海馬迴為隱喻，引導大眾反思 AI 時代下的資訊爆炸與心理處境。
台中免費展覽一次展出5位各國藝術家

藝術家Michael Rikio Ming Hee Ho 將歷史圖像與文字壓縮進盒狀錯視結構，以幽默自嘲的姿態回應當代的不安；長期服務於特教兒童機構的Penny Davenport，則透過動物的凝視引導觀者轉換視角，在自然中尋找內在安寧，而台灣藝術家 Ray Han 則在充滿懷鄉感的風景中，投射出真實處境，這五位藝術家的創作彼此獨立又相互呼應，使藝術不再僅是表現形式，而成為一種轉譯、承載並暫時安放感知過剩現實的結構。

▲台中免費展覽推薦！Penny Davenport 的作品透過動物凝視，讓人在過度轉動的城市中重拾內心平靜。
文青約會必逛台中免費展覽

本次《Hippocampal Overflow》展覽不只是集體神經反應的紀錄，更是一場對記憶的修復行動，當「海馬迴過載」變成現代人的通病，大河美術期望與觀眾一起從殘存的資訊片段中重組意義，展覽提出的問題核心，在數位訊號滿載、現實讓人喘不過氣的環境下，我們該如何好好生活，並拿回感受生活的主導權，希望透過藝術家的視角，我們能在擁擠現實裡，為自己找到一處可以暫時休息、重新充電的角落。

▲免費台中展覽推薦給正經歷資訊過載的朋友，一起透過藝術找回生活主導權。
▲台中免費展覽推薦！大河美術推出《Hippocampal Overflow》展覽，五位藝術家探討當代社會中記憶過載的心理處境。
Hippocampal Overflow

展覽地點：大河美術(臺中市南屯區大業路 281 號)
展覽日期：即日起 ~3/14(六)
展覽時間：13:30 ~18:30(週日、週一公休)

