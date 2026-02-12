南港咖啡廳推薦！田野咖啡 隱身巷弄、日系復古融合工業風，靜謐氛圍超愜意。

南港咖啡廳推薦必收！隱身南港路二段巷弄的「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」，以日系復古空間、職人手作甜點與靜謐氛圍，成為南港下午茶與甜點愛好者口袋名單。

提到南港，多數人腦中浮現的是科技園區與工業聚落，但近年南港咖啡廳風格逐漸轉變，開始出現兼具美感與生活溫度的空間。「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」便靜靜藏身於南港路二段巷弄內，以低調外觀與沉穩氛圍，成為熟客口中的南港甜點咖啡廳口袋名單，也替這個街區添上一抹慢活氣息。



▲南港咖啡廳推薦「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」隱身南港路二段巷弄（攝影：蕭芷琳）

▲台北南港甜點咖啡廳「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」以深綠色外觀與玻璃門面吸引目光（攝影：蕭芷琳）

南港咖啡廳推薦「田野咖啡」日系復古融合工業風！

走進田野咖啡，首先感受到的是空間節奏的放慢。大面積玻璃引入自然光線，工業風灰牆搭配深色木質家具，形成溫柔而不冷冽的對比。牆邊昭和風吧檯座位與靠窗單人席，讓每位來訪者都能找到屬於自己的位置。多數座位貼心設置插座，使田野咖啡不只是南港下午茶選擇，更成為自由工作者與創作者偏愛的南港咖啡廳。



▲ 南港咖啡廳空間設計「田野咖啡」日系復古結合工業風元素（攝影：蕭芷琳）

在「田野咖啡」，甜點從不只是配角。每日供應品項略有不同，卻都能嚐出對食材與比例的細膩拿捏。「招牌焦糖布丁」以偏紮實的口感呈現，微苦焦糖與鮮奶油交融，甜而不膩，是許多熟客指定的南港甜點必點款。「水果鮮奶油蛋糕」使用的鮮奶油質地細緻、帶有純淨的奶香，且甜度控制得宜，即使整塊吃完也不會感到負擔。

▲南港咖啡廳「田野咖啡」推薦菜單：水果鮮奶油蛋糕 $180（攝影：蕭芷琳）

「田野咖啡」在經營上保有清楚界線，假日設有用餐時間限制，平日則以「每人低消一杯飲品」維持空間品質，也謝絕喧嘩與外食。這份默契，換來的是穩定而安靜的用餐環境。無論是東新公園散步後歇腳，或是在台北流行音樂中心活動結束後想沉澱片刻，田野咖啡都像南港巷弄裡的一處留白，提醒人們在快速生活中，也能為自己保留一段慢下來的時光。



▲南港咖啡廳推薦「田野咖啡」低消為一人一杯飲品（攝影：蕭芷琳）

南港咖啡廳推薦 田野咖啡 TIAN YE COFFEE

地址：臺北市南港區南港路二段178巷26號1樓

營業時間：10:00–17:00；週二公休

