飲料買一送一！7間飲料優惠喝起來，0元星巴克、翰林珍奶多一杯。

飲料控衝了！全台7間買一送一開喝，0元爽喝星巴克、翰林珍奶，還有先喝道10元優惠與八曜整單免費，快揪團喝爆。

飲料控真的要瘋掉，這波「飲料買一送一」一波接著一波喝不停！不論是星巴克限時兩天的大杯飲品招待、翰林茶館國宴級珍奶、或是 CoCo 懶人必備的外送買一送一，通通都要喝爆。浪漫派更不能錯過先喝道玫瑰系列第2杯10元，以及再睡5分鐘的全台環島買一送一優惠。最狂的還有八曜和茶抽牌挑戰「整單免費」，快揪團把這份超強省錢清單喝一輪，陪你從新春一路放閃到白熱情人節。



▲於再睡5分鐘門市限定拍下小店長駐點陳設，解鎖全品項第二杯半價或買一送一。

▲星巴克買一送一限定開喝。（攝影：鄭雅之）

星巴克買一送一連2天喝

迎接浪漫的西洋情人節，大家最愛的星巴克買一送一又來了！這次特別選在情人節前夕2月12日與2月13日兩天，推出限定的買一送一優惠。只要在指定時段到門市，購買2杯大杯以上且口味一致的飲品，就能享有買一送一的甜蜜優惠。剛好搭上全新登場的粉紅草莓系列新品與超夢幻的櫻花限定外帶杯，快揪另一半在情人節前夕一起喝杯咖啡，感受粉嫩的幸福氛圍。





星巴克 情人節買一送一 活動資訊

活動時間：2026/02/12(四)-02/13(五)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

全文介紹：0元喝星巴克草莓星冰樂！只有2天星巴克買一送一，浪漫情人節優惠喝。



▲星巴克連2天買一送一，推薦必喝新品「粉紅草莓星冰樂」與「草莓抹茶那堤」。(攝影：鄭雅之)





翰林茶館珍奶買一送一

高雄珍奶控來喝翰林買一送一！今年春節最受矚目的美食話題，莫過於國宴級珍奶龍頭翰林茶館強勢進駐高雄亞灣區，在珊瑚廣場打造海景第一排的指標店型。為了歡慶新開幕與新春佳節，不僅祭出超誘人的外帶買一送一優惠，全台門市更同步舉辦百分之百中獎的刮刮樂，最大獎竟然是整桌免單。





翰林茶館 高雄FOCUS店開幕優惠

活動時間：即日起至 2026/02/12

外帶驚喜： 熊貓珍奶買 1 送 1

內用好禮： 消費即贈綠茶或紅茶乙杯。

全文介紹：翰林珍奶買一送一！首間翰林茶館海景店開在這，珍奶買一送一再送刮刮樂。



▲歡慶翰林茶館新店開幕，祭出限定珍奶買一送一。





CoCo 都可 外送買一送一喝起來

CoCo 都可同步與 foodpanda 合作，即日起至 3/3 推出外送平台限定買一送一優惠，針對「珍珠奶茶 L 杯、生椰拿鐵 14oz，以及 28 茉粉角輕乳茶 L 杯」共 3 款熱銷飲品可享買一送一，讓飲料控從過年春節、一路到228連假，不出門就能喝買一送一。





CoCo foodpanda外送買一送一優惠資訊

活動期間：即日起至3/3

活動內容：使用foodpanda外送下單，可享指定飲品「珍珠奶茶(L)、生椰拿鐵(14oz)、28茉粉角輕乳茶(L)」同品項買一送一。

全文介紹：CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。

▲CoCo 都可即日起至 3/3 與 foodpanda 合作，指定飲品推出外送買一送一。





先喝道10元多一杯！

飲料控要喝先喝道10元多一杯！農曆新年與西洋情人節接連報到，人氣飲料「先喝道」推出充滿歡樂氛圍的馬年限定杯，並以絕美的歐式旋轉木馬設計，為大家轉動一整年的好運氣。除了視覺驚艷外，先喝道更鎖定情人節浪漫商機，祭出玫瑰系列飲品第2杯10元的限時優惠，不僅讓情侶們甜蜜放閃，也讓喜愛花香的單身朋友，能以超親民的價格享受充滿儀式感的療癒日常。





先喝道 第二杯10元

活動時間：2月13日（五）

活動門市： 全台先喝道門市。

活動品項： 玫瑰水（35元）、英式玫瑰拿鐵（北部70元、中南部65元）。

優惠內容： 指定品項同品項第2杯10元（每人限購3組）。

購買方式： 限門市現場或「你訂」平台自取。

全文介紹：10元先喝道來喝！先喝道玫瑰拿鐵第2杯10元，免費再送365杯飲料。



▲情人節約會就買這兩杯！兩款玫瑰系列飲品第2杯10元的優惠更是誠意十足。





再睡5分鐘飲料買一送一要喝！

為了讓大家春節出遊更有趣，特別推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。從2月17日開始一直到3月27日，再睡5分鐘人氣明星會全台巡迴駐點。只要到指定門市找小店長拍照就能領專屬優惠，像是全品項買一送一或第二杯半價。除了玩活動之外，品牌也同步升級奶茶系列並推出多多特調刮刮卡，讓大家在環島旅程中，隨時都能手握一杯療癒滿滿的飲品。





再睡5分鐘 小咖＆布朗環島走春計畫

活動時間：2月17日至3月27日

拍照分享即享專屬優惠：

全品項買一送一： 高雄義享店、台南南紡店、屏東太平洋店、台中一中店、苗栗竹南店。

指定系列買一送一： 台北寧夏店、台北江南店。

全品項第二杯半價： 台中誠品480店、台南中正店、三峽和平店、楠梓藍田店、鹿港中山店、台中美村店、台北大安店、新竹巨城店、竹北博愛店、台北南陽店。

全品項任兩杯8折： 桃園統領店、南港興華店、板橋陽明店、新莊幸福店、新北樂華店、新竹光復店、台北吳興店。





奶茶好朋友一起日日喝

活動時間：2月23日至3月13日

活動內容：購買「日日喝奶茶」濃茶風味系列任兩杯，享第二杯半價。



全文介紹：再睡5分鐘買一送一！39天環島走春飲料優惠，奶茶再推第二杯半價。



▲再睡5分鐘推出買一送一、第二杯半價等環島走春優惠。





八曜喝茶整單免費喝！

新春期間，八曜和茶在門市現場推出互動遊戲優惠，只要單筆消費滿300元，就能直接參加「Lucky 8 撲克大挑戰」，粉絲們點飲料可以立刻獲得一次抽牌機會，最大獎有機會整單免費，直接揪團在春節試手氣挑戰「免費喝八曜和茶」，再掀一波飲料話題。





八曜喝茶 Lucky 8 撲克大挑戰

活動期間：2026 年 2 月 14 日（六）至 2 月 22 日（日）

活動方式：單筆消費 滿 300 元，即可獲得 一次「Lucky 8 撲克大挑戰」參加資格，從52張鋪克牌中抽出一張牌，抽中數字8即可領取對應獎項。

活動獎項：

紅心8：整單直接免費

黑桃8：任選一個 BAHA 周邊商品（若門市周邊已送完，改送八曜｜哈根達斯（草莓冰淇淋白奶茶）乙杯）

梅花8：送「茉心極韻白奶茶」或「八哈啾啾莓」乙杯（擇一）

方塊8：送 BAHA HCY 時尚防水一杯袋乙個

全文介紹：八曜和茶整單免費！春節八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰，紅心8整單八曜免費喝。



▲八曜和茶整單免費！春節八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰，紅心8整單八曜免費喝。





大苑子草莓飲料免費抽

大苑子草莓喝起來！這次看準農曆春節、以及草莓季話題，大苑子特別在APP推出限定優惠活動。即日起在大苑子APP限量推出新春限時 8 折商品券，以及登錄發票抽「10 杯莓好花漾」免費喝。此外，大苑子再加碼對出會員限定「環保瓶集點活動」，自帶杯到大苑子消費可集點，兌換免費飲料，讓飲料控通通喝起來。





大苑子 APP限定8折券活動資訊

活動期間：02/11－02/15

活動方式：APP 行動商城「Juicy Store」，每日早上 10 點與晚上 10 點，各限量推出 100 組「指定飲品券」 8 折優惠。





大苑子掃描發票抽獎活動

活動期間：02/10－02/23

活動方式：期間內完成消費，並用大苑子 APP 掃描發票，即可參與抽獎，有機會一次獲得 10 杯「莓好花漾」。



全文介紹：10杯大苑子草莓免費喝！大苑子APP搶飲料8折券，再加碼草莓飲料免費喝。



▲大苑子春節期間推出APP多波活動，包含8折商品券、掃描發票抽獎與環保瓶集點，粉絲可同時參與多項優惠。





更多飲料話題新品推薦喝！

推薦閱讀：4公升麻古茶坊才180元！柚香紅萱 金萱茶10款限定，預購9折再送刮刮卡。

推薦閱讀：尾牙抽獎開運飲料！馬祖新村大富大貴飲料杯，再配爆富開心果車輪餅好運加倍。

推薦閱讀：珍煮丹香蕉可可必喝！珍煮丹自製焦糖香蕉泥3款新品，香蕉奶茶 香蕉杯套必收。