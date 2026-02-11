10元先喝道來喝！先喝道玫瑰拿鐵第2杯10元，免費再送365杯飲料。

先喝道玫瑰系列第2杯10元！馬年限定杯夢幻登場，推出憑發票再抽365杯米其林三星四季春，陪你浪漫過節。

飲料控要喝先喝道10元多一杯！農曆新年與西洋情人節接連報到，人氣飲料「先喝道」推出充滿歡樂氛圍的馬年限定杯，並以絕美的歐式旋轉木馬設計，為大家轉動一整年的好運氣。除了視覺驚艷外，先喝道更鎖定情人節浪漫商機，祭出玫瑰系列飲品第2杯10元的限時優惠，不僅讓情侶們甜蜜放閃，也讓喜愛花香的單身朋友，能以超親民的價格享受充滿儀式感的療癒日常。



▲情人節約會就買這兩杯！兩款玫瑰系列飲品第2杯10元的優惠更是誠意十足。

▲榮獲米其林三星認證的「四季春茶王」，搭配馬年限定杯款。





10元多一杯玫瑰拿鐵

想要感受浪漫氣息，絕對不能錯過這兩款人氣飲品。玫瑰水選用天然玫瑰露熬煮，不加防腐劑，口感清爽且花香迷人。而獲得米其林認證的英式玫瑰拿鐵，更是以莊園紅茶為基底，結合花瓣烘焙的香氣與香醇鮮奶，喝起來優雅又細緻。2月13日當天前往全台門市購買，同品項第2杯只要10元，無論是跟另一半分享，還是找閨蜜一起喝都非常划算。



▲絕美的「英式玫瑰拿鐵」特寫，層次分明的奶香與茶韻，展現優雅的午茶氛圍。





狂抽一年份365杯四季春王

除了甜蜜的飲品優惠，先喝道更要讓粉絲們在新春期間手氣大爆發。品牌加碼舉辦超狂的抽獎活動，只要憑2月份的消費發票，在官方社群貼文下方留言上傳，就有機會成為全台唯一的幸運兒，免費獨得365杯米其林3星認證的四季春茶王。這款茶湯透亮且回甘順口，先喝道將採分批兌換的方式，讓獲獎的飲料控在未來的一整年，天天都能喝到高品質的世界級好茶。



▲沁涼入心的四季春茶王，茶湯清亮且帶有淡雅花香，現在參加發票抽獎就有機會一整年免費喝。

先喝道 第二杯10元

活動時間：2月13日（五）

活動門市： 全台先喝道門市。

活動品項： 玫瑰水（35元）、英式玫瑰拿鐵（北部70元、中南部65元）。

優惠內容： 指定品項同品項第2杯10元（每人限購3組）。

購買方式： 限門市現場或「你訂」平台自取。





先喝道 新春抽獎活動

活動時間：2月15日至2月22日

參加方式： 持2026年2月消費發票，至官方臉書指定貼文上傳發票照片並留言。

獎項內容： 抽出1位幸運兒，獨得365杯米其林3星四季春茶王。







飲料控的最新必喝話題飲料！

