等紅燈被萌翻！2026新竹過好年Rody跳跳馬現身小綠燈，高虹安打造最美行人號誌。

2026新竹過好年開跑！Rody跳跳馬驚喜現身行人號誌，市長高虹安推動交通美學，結合創意與安全，打造新竹街頭最萌打卡點。

當忙碌的城市腳步遇上充滿童趣的經典IP，連等紅燈都變成一種享受。新竹市政府近期為整座城市注入一股溫暖的創意能量，特別將2026新竹過好年的主角「Rody跳跳馬」融入市區行人號誌中。原本平凡的小綠燈，現在換上了活潑跳躍的跳跳馬造型，這不僅是視覺上的驚喜，更是新竹市推動城市美學與交通安全結合的全新里程碑。

▲Rody跳跳馬紅燈亮起，讓原本枯燥的等候時刻瞬間變得療癒人心。圖／新竹市政府提供；窩客島整理



Rody跳跳馬現身新竹街頭打造交通美學

走進新竹市核心街區，許多細心的市民發現，過馬路時的行人號誌變得不一樣了。新竹市長高虹安表示，市府團隊致力於推動「行人安全」與「城市美學」並行的治理方針，此次特別結合新竹過好年燈會的主視覺，將廣受大眾喜愛的「Rody跳跳馬」導入交通號誌。這項創意設計讓冰冷的交通設施多了幾分溫度，透過高辨識度且具親和力的視覺輪廓，不僅強化了行人遵守號誌的意識，更成功讓美學走進日常生活中。

▲新竹市區路口行人號誌全面美化，結合城市動能與創意設計守護行人安全。圖／新竹市政府提供；窩客島整理

2026新竹過好年以躍動意象象徵城市活力

此次行人號誌的設計靈感，源自於2026新竹過好年燈會的策展核心。高虹安市長進一步指出，今年的活動主題定調為「跳躍、前進」，選用Rody跳跳馬作為主角，正是因為其奔跑、躍動的姿態，完美契合了新竹市年輕、創新且充滿生命力的城市形象。新竹市就像是一座不斷與自己賽跑的科技城，透過Rody在紅綠燈裡的動態意象，象徵著這座城市持續進步、永不停歇的律動感，也讓造訪新竹的遊客留下深刻的記憶點。

▲全台最可愛紅綠燈在新竹！Rody跳跳馬躍上行人號誌，高虹安推創意交通美學守護安全。圖／新竹市政府提供；窩客島整理



強化辨識度與行人安全的新型態設計

針對交通號誌的變革，城銷處長林昱志特別說明，創意雖然重要，但交通安全絕對是首要考量。此次Rody行人號誌在設計過程中，嚴格要求不能影響原本號誌的辨識功能。設計團隊在保留傳統紅、綠燈清晰指引的基礎上，利用簡潔的Rody輪廓與動態頻率，反而提升了視覺吸引力，讓行人在過馬路時能更專注於號誌變換。市府未來也將持續蒐集民眾的實際回饋，作為評估推廣至更多重點路口的參考依據，持續優化整體的行人友善環境。

▲專為「2026新竹過好年」打造的Rody跳跳馬行人號誌，已成為最新熱門打卡點。圖／新竹市政府提供；窩客島整理

2月14日正式點燈開啟23天光影盛宴

除了街頭隨處可見的驚喜號誌，2026新竹過好年燈會活動也即將進入最高潮。城銷處指出，今年的燈會不僅是視覺的饗宴，更是城市治理與行銷的結合。這項設計已讓新竹市成為社群媒體上的打卡新熱點，展現出「安居科技城」兼具感性美學的一面。活動將於本週六，也就是2月14日晚間18時正式點燈，展期一路延續至3月8日，共計23天。現場規畫了1座主燈以及8組各具特色的燈組，邀請全國民眾在浪漫的夜色中漫步新竹，探索藏在城市角落裡的燈光驚喜。

▲市民在創意號誌的指引下漫步街頭，感受「安居科技城」充滿溫度的生活氛圍。圖／新竹市政府提供；窩客島整理



2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年

活動時間： 2026年2月14日至3月8日，共23天。

點燈儀式： 2月14日（週六）晚間18時。

活動內容：

全市規畫1座大型主燈及8組特色燈組。

創意「Rody跳跳馬」動態行人號誌（限定路口設置）。

漫步新竹街區探索燈光藝術與城市驚喜。

感受完這份日常小確幸後，讓我們一起深入了解今年燈會如何用創意重塑新竹的城市魅力

