新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。

隨著歲末年終的腳步逼近，台灣高端餐飲市場的聖誕與跨年戰火已悄然點燃，位於新竹的煙波國際觀光集團旗下的「煙波新竹湖濱館」，今年冬季將旗下的「莫內饗宴」自助餐廳進行了前所未有的重磅升級。即日起至2026年3月31日，餐廳不僅推出了視覺與味覺兼具的「全明星草莓節」，更祭出全台獨家的「冷泉酒焰炙燒60盎司巧克力和牛戰斧」，試圖以極致的儀式感與奢華食材，重新定義新竹吃到飽餐廳的頂級標準。這場結合了法式優雅、日式細膩與韓式風情的味蕾旅行，正等待著懂得品味生活的饕客前來探索。

▲煙波新竹莫內饗宴自助餐廳重磅升級，冷泉酒焰炙60盎司巧克力和牛戰斧霸氣登場



全台獨家雙焰炙燒儀式，澳洲巧克力和牛戰斧霸氣上桌

本次升級的最大亮點，莫過於足以震撼視覺的肉食饗宴。煙波主廚團隊嚴選來自澳洲百年牧場Mayura Station的「全血巧克力和牛戰斧」，這款和牛在飼養過程中特別添加了巧克力與軟糖，經過36個月的細心培育，造就了其如絲綢般細緻的肉質與帶有淡淡焦糖香氣的獨特風味。為了完美呈現這塊長達40公分、厚切60盎司的頂級食材，餐廳首創「雙焰炙燒」桌邊秀。主廚使用「煙波日出冷泉燒酒」搭配高粱酒，在賓客面前點燃熊熊橘紅火焰，瞬間的高溫不僅封存了和牛豐沛的鮮甜肉汁，酒香更與和牛豐潤的油脂在高溫下交織出令人沉醉的層次香氣。這道適合5至7人享用的豪邁料理，佐以小農新鮮草莓平衡油脂，帶來清爽的尾韻，是慶祝聚餐的絕佳選擇。

▲60 盎司澳洲巧克力和牛戰斧，以「煙波日出冷泉燒酒」與高粱酒進行桌邊炙燒秀

全明星草莓節七大餐檯巡禮，翻轉酸甜滋味的創意料理

除了震撼的肉品展演，冬季最令人引頸期盼的「草莓」也是此次改版的主角。莫內饗宴以「莫內畫風」為靈感核心，將草莓的鮮紅色彩揮灑於七大主題餐檯，總計推出多達22道創意料理，徹底打破草莓僅能做甜點的刻板印象。在「潮韻」餐區，主廚大膽使用草莓風味的巴薩米克醋膏來搭配肉質飽滿的松葉蟹，果酸的柔和明亮勾勒出蟹肉的細緻鮮甜，讓每一口都充滿驚喜。而「鮨影」餐區則展現了日式料理的精髓，將草莓與干貝莎莎醬填入酥脆的最中餅，或是將拉斯帕起司覆蓋於壽司之上並點綴草莓，讓乳香、海味與果酸在口中達到完美平衡。

▲松葉蟹搭配「草莓風味巴薩米克醋膏」呈現酸香開場，勾勒鮮明的草莓味覺序曲

法式優雅與韓式熱情交織，綠宴與炙境的異國草莓風味

轉往熱食與冷盤區，創意的火花依然四射。「綠宴」沙拉區推出了「兵庫螢烏賊草莓沙拉」，利用草莓的天然果酸襯托出日本螢烏賊的海味清甜，展現出季節限定的輕盈口感；另一道「起司雪花草莓可頌」則在酥脆的可頌中夾入如雪花般的起司絲與新鮮草莓，彷彿將冬日晨光的溫柔咀嚼入喉。在熱食的「炙境」與「炙曦」區域，草莓的運用更顯純熟，「爐烤香草豬肋排佐草莓多蜜醬」將長時間慢火烘烤的豬肋排裹上特製草莓醬汁，焦香與果香層層堆疊；而「草莓松露火腿牛肝菌麻花捲麵」則以濃郁松露奶香為基底，透過草莓的微酸解膩，讓濃郁的義式風味多了一份優雅。此外，喜愛韓式風味的食客絕不能錯過「莓果陳酒韓式炸雞」，酸甜醬汁緊緊包覆著外酥內嫩的雞肉，莓果香氣在唇齒間緩緩綻放。

▲「爐烤香草豬肋排佐草莓多蜜醬」將焦香與果香層層堆疊，呈現炙烤料理的濃郁魅力

雙冠軍聯名甜點致敬印象派，紅睡蓮莓果帕菲杯極致工藝

一場完美的饗宴必須由頂級甜點來畫下句點。煙波集團此次特別邀請了兩位「台灣之光」進行跨界聯名——法國土爾巧克力大師賽冠軍陳星緯，以及冰淇淋達人創意賽冠軍陳謙璿。兩位大師以印象派大師莫內的名作《紅睡蓮》為創作靈感，聯手打造出極具藝術張力的「紅睡蓮莓果帕菲杯」。這道甜點融合了晶瑩剔透的草莓晶凍、香氣獨特的佛手柑草莓冰淇淋以及細緻的香緹鮮奶油，在香檳杯中堆疊出如畫作般的光影結構。除此之外，「酌光」與「瑰彩」甜點區還供應草莓栗香蒙布朗、草莓雲朵奶酪、草莓大福等七款精緻甜品，每一款都是相機先食的打卡焦點。

▲「紅睡蓮莓果帕菲杯」融合草莓晶凍、佛手柑草莓冰淇淋與香緹，堆疊出層層光影結構，極具藝術張力

深化品牌體驗與高端市場佈局，打造共好旅程的深刻記憶

煙波國際觀光集團表示，此次莫內饗宴的升級不僅是為了迎接聖誕與跨年的餐飲旺季，更是品牌深化與高端市場對話的重要策略。透過「和牛」與「草莓」這兩大具備高話題性的關鍵字，創造出具備目的性的消費場景，成功將餐飲體驗從單純的味覺享受，延伸至視覺震撼與社群分享的記憶點。未來，煙波將持續秉持「品味生活、共好旅程」的品牌理念，致力於讓每一次的餐桌相聚，都成為旅人旅程中最難以忘懷的風景。若想親身體驗這場冬季限定的華麗盛宴，建議提前預訂，以免向隅。

▲綿密栗子泥搭配草莓酸香，「草莓栗香蒙布朗」呈現清新又層次鮮明的冬日甜味

煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」全明星草莓節

活動時間： 即日起至 2026 年 3 月 31 日

活動內容：

全台獨家雙焰炙燒： 推出 60 盎司澳洲巧克力和牛戰斧，以「煙波日出冷泉燒酒」與高粱酒進行桌邊炙燒秀（需提前 7 日預訂並付訂，加購價 5,999 元，適合 5-7 人享用） 。

七大主題餐檯： 提供 22 道草莓創意料理，包含草莓風味巴薩米克醋膏松葉蟹、兵庫螢烏賊草莓沙拉、草莓松露火腿牛肝菌麻花捲麵等 。

冠軍聯名甜點： 由兩位甜點冠軍聯手打造「紅睡蓮莓果帕菲杯」 。

煙波新竹湖濱館 莫內饗宴自助餐廳

電話： 03-5203188 轉分機 5130





