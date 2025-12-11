草莓控開吃！4款草莓甜點加碼買二送二，起士公爵下單去。

起士公爵冬季草莓季開跑，共推四款必吃草莓甜點，從熟成巴斯克到草莓生乳酪通通到齊，再加上聖誕限定款，草莓控完全無法拒絕。

草莓控下訂起士公爵！冬天就是想吃草莓甜點，起士公爵今年更是把草莓季直接推到滿檔，共推出四款必吃品項，包含初戀草莓熟成巴斯克、熟成巴斯克小寶杯、草莓玻尿酸生乳酪蛋糕，以及草莓玻尿酸生乳酪杯子蛋糕，再加上聖誕限定烙印乳酪款式，選擇相當豐富。無論喜歡綿密口感、輕爽生乳酪，或想找適合送禮的節慶甜點，都能在這波新品中找到喜歡的風味。草莓控一看到品項就會直接加入清單，把冬天的甜點儀式感一次到位。



▲起士公爵「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」以雙層生乳酪搭配八顆新鮮草莓，加入獨家「水晶洛神萃取」讓你吃甜點也能水噹噹。

▲初戀草莓熟成巴斯克選用大湖草莓果乾，先浸泡檸檬汁24小時再加入澳洲乳酪。





起士公爵草莓季登場！一次推四款草莓甜點

這次的初戀草莓熟成巴斯克選用大湖草莓果乾，先浸泡檸檬汁24小時再加入澳洲乳酪，並以低熱量的異麥芽寡糖調整甜度，吃起來更清爽。六吋版本售價NT$780，而小寶杯則推出雙倍心意組，買2送2超划算。蛋糕體綿密濕潤，還能吃到草莓小果粒，上層鋪滿草莓雲朵奶霜，增加滑順口感，是很適合午後或飯後來一份的甜點。整體味道不會太甜，喜歡草莓的人應該會輕鬆吃完一整份。



▲初戀草莓熟成巴斯克小寶杯則推出雙倍心意組，買2送2優惠。





起士公爵聖誕甜點一次補齊節日氛圍

草莓玻尿酸生乳酪蛋糕也是熱門款，五吋NT$1,080，以雙層生乳酪搭配八顆新鮮草莓，加入獨家「水晶洛神萃取」讓人吃甜點吃出好氣色。若想吃份量小一點，也能選擇草莓玻尿酸生乳酪杯子蛋糕，方便分食。另一邊的聖誕限定烙印乳酪蛋糕則以可愛圖案吸睛，原味乳酪口感濃郁，外觀又適合送禮。多款甜點一次推出，讓今年的草莓季與聖誕節都能輕鬆準備，不管自留或送人都很剛好。



▲起士公爵聖誕限定「烙印乳酪蛋糕」則以可愛圖案吸睛，適合送禮。









起士公爵草莓季

初戀草莓熟成巴斯克小寶杯雙倍心意組 NT$360，優惠買2送2

初戀草莓熟成巴斯克六吋 NT$780

草莓玻尿酸生乳酪蛋糕 五吋 NT$1,080

草莓玻尿酸生乳酪杯子蛋糕 NT$520





2025年草莓季甜點、飲料推薦！

