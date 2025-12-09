草莓、開心果泡芙回來了！beard papa’s最強3大口味，泡芙控搶吃。

beard papa’s推出草莓、巧克力、開心果三大泡芙口味，加上蜂蜜奶油派皮與聖誕禮盒一次登場，年末甜點控必收。

爺爺泡芙12月限定口味草莓、開心果和巧克力都要吃！beard papa’s在12月端出三大人氣明星口味泡芙，包括酸甜「草莓泡芙」、大人系「巧克力泡芙」與粉絲票選冠軍「開心果泡芙」，再加碼推出「蜂蜜奶油派皮」提供更多外皮組合選擇。無論是想找聖誕甜點、交換禮物點心，或是歲末聚餐後的小確幸甜食，beard papa’s都準備了多樣又有料的選擇。除了三款限定口味外，還推出應景的聖誕禮盒，讓喜歡濃郁可可或草莓滋味的人，都能用盒裝甜點把那份節日的幸福帶回家。



▲beard papa’s十二月重磅推出三大人氣口味，草莓、開心果、巧克力。

▲beard papa’s經典人氣款「草莓泡芙」也在歲末年終之際強勢回歸。





beard papa’s三大人氣王回歸！ 巧克力、開心果、草莓泡芙三強聯手

這次最受巧克力控矚目的，就是加入法芙娜巧克力的「巧克力泡芙」，絲滑內餡在口中釋放濃厚可可香氣，苦甜平衡得剛剛好；而人氣王「開心果泡芙」則以義大利開心果製成焦香醬，搭配卡士達後香氣更加立體順口，口感綿密得讓人忍不住想再吃一顆。甜點迷最愛的「草莓泡芙」則以草莓果餡搭配鮮奶油打造粉嫩內餡，酸甜交織吃起來完全不膩。三款口味皆能自由搭配日式泡芙、菠蘿派皮、黑法式甜圈等多種外皮，讓每一口都能嚐到不同的組合驚喜。



▲beard papa’s十二月限定口味「開心果泡芙」於限定門市中販售。





蜂蜜奶油派皮暖心登場！ 聖誕禮盒一次搞定送禮需求

若想體驗更豐富的外皮層次，「蜂蜜奶油派皮」是12月最值得嘗試的新選擇。外層金黃酥脆，一口咬下蜂蜜與奶油香氣柔柔釋放，甜度恰好不喧賓奪主，搭配草莓、巧克力或開心果內餡都能襯托出迷人風味。歲末聚會若需要一盒體面又不失儀式感的甜點，品牌也推出兩款聖誕禮盒，包括巧克力組合與草莓組合，六入包裝帶著走剛剛好，不論是送朋友、帶去爐邊派對或家庭聚餐，都能讓氣氛迅速升溫。三款限定泡芙與派皮全在12月期間販售，數量有限想吃要快。



▲beard papa’s十二月推出全新「蜂蜜奶油派皮」。





beard papa’s 12月限定泡芙

販售期間：12月1日～12月31日，數量有限售完為止。

巧克力泡芙：$85元起／限店販售

草莓泡芙：$85元起／全門市販售

開心果泡芙：$95元起／限店販售

蜂蜜奶油派皮：$80元起／限店販售

聖誕禮盒：巧克力禮盒 or 草莓禮盒，每盒$420元

更多beard papa’s 12月限定口味照片：

