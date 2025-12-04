38元喝冠軍咖啡！CAFE!N硬咖啡買一送一，冠軍美式 拿鐵連3天喝。

CAFE!N買一送一限時3天開跑！世界冠軍黑咖啡、莊園拿鐵全都第二杯免費，咖啡控一定要衝。

咖啡控要喝CAFE!N買一送一！對於文青、咖啡控而言，CAFE!N硬咖啡就是日常必喝的咖啡選項，這次為了回饋粉絲的喜愛，特意在歲末年終之際推出買一送一優惠，連續3天只要是CAFE!N APP會員，即可享有指定冠軍咖啡買一送一優惠，最便宜只要38元就能喝到一杯CAFE!N經典冠軍咖啡，咖啡控一定要事先註冊好CAFE!N會員才能享有此優惠。

▲CAFE!N硬咖啡12月推出會員限定咖啡買一送一優惠。 ▲CAFE!N硬咖啡以質感文青系、冠軍咖啡聞名。





CAFE!N硬咖啡買一送一！ 冠軍咖啡風味一次喝到

這次CAFE!N推出限時冠軍咖啡買一送一優惠，於12月8日至12月10日登場。這次優惠最大亮點，就是能以超甜價格喝到目前聲量極高的世界冠軍系列。像是「世界冠軍黑咖啡」，喝得到杏桃乾、紅茶、烤杏仁與黑糖的層次感。喜歡喝風味濃郁的，也能選擇「世界冠軍拿鐵」，堅果、黑巧克力與烤布蕾般的香甜尾韻，是許多咖啡迷心中的安全牌。如果偏愛帶果香調性，則可以試試「莊園黑咖啡」與「莊園星空拿鐵」，使用衣索比亞日曬豆，中淺焙的清爽果感更適合午後提神。

▲CAFE!N硬咖啡買一送一於12月8日至12月10日登場。





CAFE!N硬咖啡打造最潮、最文青咖啡

除了優惠吸睛，CAFE!N背後的背景其實也很值得一提。品牌母公司源友企業是全台最大咖啡炒焙廠，超過30年專攻咖啡與茶的溯源、研發與精緻加工，市面上每4杯咖啡就有1杯來自他們。創辦人Henry朱茂亨具備食品科學與企管背景，也是咖啡品質鑑定師，2018年正式創立CAFE!N硬咖啡，把專業與美學融合成現今大家熟悉的極簡潮流風格。憑著冠軍豆與穩定品質迅速爆紅，不只受到文青族喜愛，也是許多咖啡控每天必查的熱門關鍵字，趁買一送一優惠來喝一杯。

▲CAFE!N硬咖啡純白的設計成為文青、咖啡控的口袋名單。





CAFE!N硬咖啡買一送一

活動時間︰12月8日～12月10日

優惠方式︰指定飲品第二杯免費

指定品項︰

世界冠軍黑咖啡

莊園黑咖啡

世界冠軍拿鐵

莊園星空拿鐵



注意事項︰

1、須下載App並登入會員才能使用優惠

2、限定尺寸L、XL





