UG奶茶買一送一！三窨十五茉UG奶茶外送買一送一，招牌315 Uber Eats開喝。

飲料控喝UG買一送一！人氣手搖品牌 UG這次外送平台 Uber Eats 獨家推出年終最強優惠，在家、在辦公室也能喝到超人氣「三窨十五茉 UG 奶茶」、咀嚼系飲品「招牌315」會員限定買一送一優惠，為年末忙碌的日常注入一抹療癒茶香，讓飲料控即日起就能點UG飲料外送買一送一。



▲UG攜手Uber Eats，推出年終最強買一送一獨家優惠。（攝影：張人尹）



▲UG主打招牌315與三窨十五茉奶茶，為年末注入療癒茶香。





UG招牌315 新品茉莉花香搭配茶凍

UG的人氣飲品「招牌315」，基底茶是傳統三窨工法製成的「三窨十五茉」，層層薰製，讓人每杯喝得到15朵清新細緻的茉莉花香，「招牌315」是以三窨十五茉純茶搭配Q彈滑順的低卡烏龍茶凍，口感豐富有層次，咀嚼控絕對不能錯過。另一款奶茶控必喝「三窨十五茉 UG 奶茶」，則以溫潤奶香襯托純粹茶韻，香氣柔和不膩口，是粉絲心中的不敗經典。



▲UG招牌315純茶茶韻飽滿，搭配Q彈滑順的烏龍茶凍。（攝影：張人尹）





UG與Uber Eats獨家 會員買一送一雙倍療癒

UG 這次與Uber Eats合作推出獨家買一送一優惠，只要是Uber one會員，透過 Uber Eats 平台訂購，即可享有兩大熱銷飲品「招牌315」、「三窨十五茉UG奶茶」同品相買一送一的超值回饋，最低73元就能喝到兩杯。不論是想喝清爽的「招牌315」純茶或是濃郁的「三窨十五茉 UG 奶茶」都能一次滿足。



▲UG與Uber Eats獨家，Uber One會員限定買一送一。（攝影：張人尹）











UG Uber Eats外送買一送一優惠

活動期間：2025/12/03 (三) – 12/16 (二)

活動內容：Uber one會員於Uber Eats 平台上UG門市購買指定品項「招牌315」、「三窨十五茉UG奶茶」即享買一送一。

