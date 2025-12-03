大茗草莓奶蓋！大茗草莓季新品草莓優格 草莓奶蓋，12/10全台草莓控開喝。

大茗本位製茶堂草莓季「 莓光甜室 」兩款新品，必喝新品 翡翠莓香草莓奶蓋、 草莓優格飲， 草莓控的草莓季飲料口清單再加一。

草莓控的草莓季飲料喝起來！超人氣手搖杯「大茗本位製茶堂」不只有酪梨奶蓋必喝，這次在12/10推出全新「莓光甜室」系列新品，挑戰草莓控飲料新歡。這次大茗本位製茶堂帶來兩種截然不同的草莓風味，包括酸甜的優格基底飲品，還有大茗擅長的奶蓋系列，推出全新草莓奶蓋，打造粉嫩的少女感，讓草莓控、飲料控在草莓季一起喝起來。



▲大茗本位製茶堂12/10上市，全新莓光甜室系列。





大茗新品登場 夢幻草莓奶蓋

這次大茗一次推出帶兩種草莓新飲品。其中「翡翠莓香」是這次的草莓控必喝亮點，結合了草莓翡翠綠茶拿鐵，搭配酸甜的草莓奶蓋，最特別的是在上層還鋪上了粉紅色的研磨草莓粉，打造雙重草莓喝法，不只視覺上超粉嫩好拍，也是奶蓋控、飲料控少見的組合。



▲草莓翡翠綠茶拿鐵，搭配全新草莓奶蓋的創新喝法。

大茗新品 酸甜草莓優格飲

大茗另一款新品「草莓優格飲」則主打酸甜濃郁的口感。這款草莓優格飲使用了草莓特調醬，融合了香濃的優格飲，酸甜風味打造覺得組和。大茗這次草莓季新品「莓光甜室」系列2款飲料，官方公告將在12/10起於全台大茗門市正式開賣，挑戰草莓控年度必喝排行榜。



▲大茗推草莓奶蓋與優格飲，整體粉嫩很少女。









大茗 莓光甜室 草莓季新品



上市日期：2025/12/10

售價依官方公告為準