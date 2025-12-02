迷客夏必喝10大排行榜！迷客夏鮮奶茶 迷客夏芋頭鮮奶必喝，加碼公益杯買6杯捐6元。

迷客夏2025年度TOP 10飲品清單大公開，必喝珍珠鮮奶茶「珍珠大正紅茶拿鐵」還有超人氣芋頭鮮奶、法芙娜可可鮮奶喝起來。

▲珍珠大正紅茶拿鐵為人氣TOP 1，搭配無添加色素白玉珍珠。



▲法芙娜可可鮮奶重磅回歸，選用可可界愛馬仕頂級純可可。





迷客夏人氣榜 TOP 5鮮奶茶與純茶強勢領軍

飲料控必收藏！迷客夏這次帶來年度最受矚目的超人氣飲料榜單，迷客夏一次公開2025年度TOP 10超人氣飲品，主打鮮奶飲品的迷客夏，這次排行榜中由「鮮奶茶」系列強勢領軍，還有鎮店之寶「芋頭鮮奶」也持續蟬聯人氣寶座。迷客夏不只帶著超高人氣，這次更持續推出「公益杯」，讓飲料控喝飲料同時也能做公益。

迷客夏 揭曉 2025年度 TOP 10超人氣飲品榜單，其中以「濃醇鮮奶茶」系列強勢領軍，其中排行榜第一名由「珍珠大正紅茶拿鐵」拿下，融合錫蘭與阿薩姆紅茶，再加入無添加焦糖色素的白玉珍珠。此外還有鮮奶茶系列「伯爵紅茶拿鐵」結合佛手柑香氣與自家綠光鮮奶，還有一款秋冬必喝「靜岡焙焙鮮奶」，都擠進人氣榜單中。



▲迷客夏揭曉年度TOP 10飲品，濃醇鮮奶茶系列強勢領軍。

迷客夏人氣榜 芋頭黑糖與可可鮮奶持續上榜

非茶底的鮮奶類飲品，也是許多粉絲迷客夏必喝口袋名單，其中包含「鎮店之寶」芋頭鮮奶，以手工壓製成綿密芋泥打入鮮奶，可吃到芋頭顆粒。此外還有「手炒黑糖鮮奶、法芙娜可可鮮奶」，以其無咖啡因的飲品「輕纖蕎麥茶」都是年度熱賣款。清爽茶底的飲品中，還有「原片初露青茶、柳丁綠茶、琥珀高峰烏龍」都在TOP 10人氣排行榜中，讓人百喝不膩。



▲芋頭鮮奶持續擔綱鎮店之寶，手工壓製綿密芋泥可吃到顆粒。





迷客夏公益杯 10週年圖騰傳遞善意

迷客夏 的「綠光公益計畫」已連續10年不間斷地推動「買6杯捐6元」活動，今年將持續推動，並且加碼推出限定「公益杯」，將本年度資助公益夥伴服務特色延展出圖騰元素。杯身上的稻穗、籃球、拐杖、太陽等圖騰，分別象徵資助的公益團體特色，如「大米缸永續關懷協會、ihope愛希望全人關懷協會、介惠基金會、陽光社會福利基金會」等組織，讓飲料控喝飲料也能一起支持公益。



▲10週年限定公益杯登場，圖騰設計展延公益夥伴特色。



▲迷客夏綠光公益計畫10週年，累計捐款金額突破5,000萬元。













迷客夏2025年度TOP 10飲品清單

TOP 10.法芙娜可可鮮奶

TOP 9.靜岡焙焙鮮奶

TOP 8.琥珀高峰烏龍

TOP 7.柳丁綠茶

TOP 6.手炒黑糖鮮奶

TOP 5.芋頭鮮奶

TOP 4.原片初露青茶

TOP 3.伯爵紅茶拿鐵

TOP 2.輕纖蕎麥茶

TOP 1.珍珠大正紅茶拿鐵

飲料新品新話題 飲料控喝起來

推薦閱讀：CoCo小湯圓買一送一！冬至飲料CoCo小湯圓奶茶強勢回歸，一日限定買一送一。

推薦閱讀：CoCo聯名大耳狗！大耳狗喜拿CoCo聯名杯必買，買飲料免費送大耳狗貼紙。

推薦閱讀：抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。