> 美食 > 迷客夏必喝10大排行榜！迷客夏鮮奶茶 迷客夏芋頭鮮奶必喝，加碼公益杯買6杯捐6元。

迷客夏必喝10大排行榜！迷客夏鮮奶茶 迷客夏芋頭鮮奶必喝，加碼公益杯買6杯捐6元。

tiger Walker 玩樂季迷客夏飲料排行榜手搖杯
2025-12-02 15:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:迷客夏

編輯 張人尹

迷客夏2025年度TOP 10飲品清單大公開，必喝珍珠鮮奶茶「珍珠大正紅茶拿鐵」還有超人氣芋頭鮮奶、法芙娜可可鮮奶喝起來。
飲料控必收藏！迷客夏這次帶來年度最受矚目的超人氣飲料榜單，迷客夏一次公開2025年度TOP 10超人氣飲品，主打鮮奶飲品的迷客夏，這次排行榜中由「鮮奶茶」系列強勢領軍，還有鎮店之寶「芋頭鮮奶」也持續蟬聯人氣寶座。迷客夏不只帶著超高人氣，這次更持續推出「公益杯」，讓飲料控喝飲料同時也能做公益。
▲珍珠大正紅茶拿鐵為人氣TOP 1，搭配無添加色素白玉珍珠。
▲珍珠大正紅茶拿鐵為人氣TOP 1，搭配無添加色素白玉珍珠。
▲法芙娜可可鮮奶重磅回歸，選用可可界愛馬仕頂級純可可。
▲法芙娜可可鮮奶重磅回歸，選用可可界愛馬仕頂級純可可。

迷客夏人氣榜 TOP 5鮮奶茶與純茶強勢領軍

迷客夏 揭曉 2025年度 TOP 10超人氣飲品榜單，其中以「濃醇鮮奶茶」系列強勢領軍，其中排行榜第一名由「珍珠大正紅茶拿鐵」拿下，融合錫蘭與阿薩姆紅茶，再加入無添加焦糖色素的白玉珍珠。此外還有鮮奶茶系列「伯爵紅茶拿鐵」結合佛手柑香氣與自家綠光鮮奶，還有一款秋冬必喝「靜岡焙焙鮮奶」，都擠進人氣榜單中。

▲迷客夏揭曉年度TOP 10飲品，濃醇鮮奶茶系列強勢領軍。
▲迷客夏揭曉年度TOP 10飲品，濃醇鮮奶茶系列強勢領軍。

迷客夏人氣榜 芋頭黑糖與可可鮮奶持續上榜

非茶底的鮮奶類飲品，也是許多粉絲迷客夏必喝口袋名單，其中包含「鎮店之寶」芋頭鮮奶，以手工壓製成綿密芋泥打入鮮奶，可吃到芋頭顆粒。此外還有「手炒黑糖鮮奶、法芙娜可可鮮奶」，以其無咖啡因的飲品「輕纖蕎麥茶」都是年度熱賣款。清爽茶底的飲品中，還有「原片初露青茶、柳丁綠茶、琥珀高峰烏龍」都在TOP 10人氣排行榜中，讓人百喝不膩。

▲芋頭鮮奶持續擔綱鎮店之寶，手工壓製綿密芋泥可吃到顆粒。
▲芋頭鮮奶持續擔綱鎮店之寶，手工壓製綿密芋泥可吃到顆粒。


迷客夏公益杯 10週年圖騰傳遞善意

迷客夏 的「綠光公益計畫」已連續10年不間斷地推動「買6杯捐6元」活動，今年將持續推動，並且加碼推出限定「公益杯」，將本年度資助公益夥伴服務特色延展出圖騰元素。杯身上的稻穗、籃球、拐杖、太陽等圖騰，分別象徵資助的公益團體特色，如「大米缸永續關懷協會、ihope愛希望全人關懷協會、介惠基金會陽光社會福利基金會」等組織，讓飲料控喝飲料也能一起支持公益。

▲10週年限定公益杯登場，圖騰設計展延公益夥伴特色。
▲10週年限定公益杯登場，圖騰設計展延公益夥伴特色。
▲迷客夏綠光公益計畫10週年，累計捐款金額突破5,000萬元。
▲迷客夏綠光公益計畫10週年，累計捐款金額突破5,000萬元。




迷客夏2025年度TOP 10飲品清單

TOP 10.法芙娜可可鮮奶
TOP 9.靜岡焙焙鮮奶
TOP 8.琥珀高峰烏龍
TOP 7.柳丁綠茶
TOP 6.手炒黑糖鮮奶
TOP 5.芋頭鮮奶
TOP 4.原片初露青茶
TOP 3.伯爵紅茶拿鐵
TOP 2.輕纖蕎麥茶
TOP 1.珍珠大正紅茶拿鐵

飲料新品新話題 飲料控喝起來

推薦閱讀：CoCo小湯圓買一送一！冬至飲料CoCo小湯圓奶茶強勢回歸，一日限定買一送一。

推薦閱讀：CoCo聯名大耳狗！大耳狗喜拿CoCo聯名杯必買，買飲料免費送大耳狗貼紙。

推薦閱讀：抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
迷客夏2024人氣必喝TOP10排行榜！迷客夏娜杯紅茶 迷客夏芋頭鮮奶必喝。
編輯 張人尹
29元喝迷客夏奶茶！229快閃優惠「迷客夏7款鮮奶茶」29元加價購，超夯「伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵」奶茶控開喝。
編輯 張人尹
迷客夏買11送11杯！迷客夏新品桂香粉粿，冬季限定迷客夏可可 迷客夏焙茶回歸。
編輯 張人尹
挑戰迷客夏排行榜！迷客夏9大必喝排行榜一次帶你看，新品「麵茶拿鐵、麵茶鮮奶」窩客島請客送你喝。
編輯 張人尹
台灣手搖飲║台北大安區 沐白小農 台北通化店 沐白黑糖波霸鮮奶必喝/大甲芋頭鮮奶芋頭控不喝會後悔 ❤跟著Livia享受人生❤
跟著Livia享受人生
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊