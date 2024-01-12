飲料控喝起來！超夯手搖杯「迷客夏」是讓人想到就喝、想到就點的熱門飲料，這次迷客夏除了整理出年度「9大必喝排行榜」之外，再推新品「麵茶拿鐵、麵茶鮮奶」新系列挑戰排行榜清單，同步跟窩客島合作，送你新品喝起來。
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迷客夏整理出9大年度熱門排行榜，飲料控必喝第一名「珍珠紅茶拿鐵」占居榜首，還有經典招牌「柳丁綠茶、芋頭鮮奶」進榜，而清爽系「珍珠焙香決明大麥、白甘蔗青茶、青檸香茶」，以及奶茶控的拿鐵系列「琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵」，都在本次必喝排行榜中。
為了挑戰排行榜，迷客夏1月起再推新品「新台味」麵茶系列，主推「早安1960」麵茶粉加綠光鮮奶，打造濃郁焙炒香氣，另一款「1960麵茶拿鐵」則是麵茶粉、綠光鮮奶，加上琥珀高峰烏龍基底，推薦加超夯配料「黃金Q角」增添口感。
配合新品上市，這次迷客夏更與窩客島攜手，只要加入迷客夏會員、並且在本篇文章底下參加留言活動，就有機會抽中「迷客夏VIP券」任選「新台味」麵茶系列：早安1960/1960麵茶拿鐵一杯免費喝，獎品VIP券會直接匯入APP優惠券匣中，用迷客夏新品、挑戰年度排行榜新歡。
迷客夏年度飲品排行榜
1、珍珠紅茶拿鐵
2、珍珠焙香決明大麥
3、柳丁綠茶
4、芋頭鮮奶
5、白甘蔗青茶
6、青檸香茶
7、琥珀烏龍拿鐵
8、茉香綠茶拿鐵
9、蜂蜜檸檬晶凍
迷客夏麵茶系列
上市日期：2024/01/10
售價：
早安1960：(M)$65/(L)$85
1960麵茶拿鐵：(M)$65/(L)$75
現在WalkerLand窩客島和「迷客夏」合作，要送你「迷客夏新品VIP券」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
請問：迷客夏年度排行榜中，你最喜歡喝哪一款飲品？
注意事項：本次獎品「迷客夏新台味新品VIP券」將以電子票券形式，匯入得獎者「迷客夏 迷點會員」會員票匣中，中獎者須先加入迷客夏會員。
● 活動贈品：
◎ 迷客夏新台味新品VIP券(可兌換乙杯) 乙 份 共 5 名
● 活動時間：2024-01-12 15:20~2024-01-15 23:59
● 得獎公佈：2024-01-16 15:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
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