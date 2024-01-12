飲料控喝起來！超夯手搖杯「迷客夏」是讓人想到就喝、想到就點的熱門飲料，這次迷客夏除了整理出年度「9大必喝排行榜」之外，再推新品「麵茶拿鐵、麵茶鮮奶」新系列挑戰排行榜清單，同步跟窩客島合作，送你新品喝起來。



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迷客夏整理出9大年度熱門排行榜，飲料控必喝第一名「珍珠紅茶拿鐵」占居榜首，還有經典招牌「柳丁綠茶、芋頭鮮奶」進榜，而清爽系「珍珠焙香決明大麥、白甘蔗青茶、青檸香茶」，以及奶茶控的拿鐵系列「琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵」，都在本次必喝排行榜中。







為了挑戰排行榜，迷客夏1月起再推新品「新台味」麵茶系列，主推「早安1960」麵茶粉加綠光鮮奶，打造濃郁焙炒香氣，另一款「1960麵茶拿鐵」則是麵茶粉、綠光鮮奶，加上琥珀高峰烏龍基底，推薦加超夯配料「黃金Q角」增添口感。





迷客夏年度飲品排行榜

配合新品上市，這次迷客夏更與窩客島攜手，只要加入迷客夏會員、並且在本篇文章底下參加留言活動，就有機會抽中「迷客夏VIP券」任選「新台味」麵茶系列：早安1960/1960麵茶拿鐵一杯免費喝，獎品VIP券會直接匯入APP優惠券匣中，用迷客夏新品、挑戰年度排行榜新歡。

1、珍珠紅茶拿鐵

2、珍珠焙香決明大麥

3、柳丁綠茶

4、芋頭鮮奶

5、白甘蔗青茶

6、青檸香茶

7、琥珀烏龍拿鐵

8、茉香綠茶拿鐵

9、蜂蜜檸檬晶凍



迷客夏麵茶系列

上市日期：2024/01/10

售價：

早安1960：(M)$65/(L)$85

1960麵茶拿鐵：(M)$65/(L)$75