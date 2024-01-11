16元喝路易莎咖啡！連鎖咖啡「路易莎」近期已經是許多咖啡控必喝口袋名單，這次別針對2024春節禮盒話題，推出年節咖啡濾掛包、咖啡豆自由搭配禮盒，對低可享5折優惠，讓咖啡控在家沖一杯濾掛咖啡，最低16元就能開喝。



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路易莎2024春節禮盒主打「隨心搭配」，只要是路易莎黑卡會員，買4盒「濾掛咖啡」任選口味，結帳金額直接5折，以最便宜「典藏莊園綜合」一盒10包320元計算，5折後一杯只要16元。除此之外，買4包「半磅咖啡豆」打75折，如果濾掛、咖啡豆都想買，也可以選擇「2盒濾掛5折+2包咖啡豆75折」優惠組合，每單筆訂單若滿5組(含)以上，總價再享88折，咖啡控喝起來超划算。







此外，路易莎針對濾掛咖啡，這次更推出新品「藝伎系列」衣索比亞 谷吉 藝伎水洗、「尊爵系列」衣索比亞 谷吉 二氧化碳日曬，總共2款超越精品濾掛咖啡，特別使用焠火輕焙讓咖啡去除苦味、圓潤香甜，用濾掛咖啡的方式在家喝藝妓，一杯46元就能喝。



路易莎 2024春節禮盒優惠推薦

活動期間：即日起至2024/2/24

活動方式：

任選口味「濾掛咖啡」4盒，打5折。

任選口味「半磅咖啡豆」4包，打75折。

任選口味「濾掛咖啡」2盒打5折+任選「半磅咖啡豆」2包打75折。



詳細活動規範及供應情形，依 路易莎 官方公告為準。