7-ELEVEN隱藏版買一送一，先收下！週末不只有總統大選盛事，7-ELEVEN也在本週推出週末限定「買一送一」優惠，除了有「熱狗買一送一」之外，還有隱藏版「買咖啡、送你買一送一」限定活動，而且思樂冰、霜淇淋也有第二件半價優惠，打造週末小確幸。



推薦閱讀：肯德基買一送一攻略！肯德基尾牙優惠「買一送一、66元套餐」優惠代碼清單，再加碼「1元炸雞、1元蛋撻」教你買。







7-ELEVEN在全台超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」，自即日起至1月14日，連續4天推出熱狗買一送一優惠，選項包含「韓式起司熱狗、美式大熱狗」，除此之外，週末五六日還有「思樂冰全品項大杯第2杯半價」、使用icash 2.0、icash Pay「霜淇淋第二件半價」，週末優惠通通可以吃。







咖啡優惠的部分，即日起至1/31期間內，在OPENPOINT APP裡的「行動隨時取」推出數位送禮優惠，只要買指定飲料「大杯美式、拿鐵、珍珠奶茶、珍珠撞奶、四季春青茶、精品美式、精品拿鐵」並且轉贈給朋友，就可以獲得「大杯熱卡布奇諾買一送一」專屬指定賣場連結，是咖啡控的隱藏版買一送一。





7-ELEVEN 哈燒專櫃優惠

除此之外，7-ELEVEN同步推出「龍年諧音梗」美食系列，包含韓式起司辣炒豬肉飯糰「龍糰龍禧」、繽紛鮮蔬豬肉鍋「豬事圓龍」、藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒「龍獲蔬榮」，握便當-鐵板黑胡椒烤雞「畫龍點雞」等14款餐點都換上龍年諧音梗包裝，讓人龍年吃好運。

活動期間：2024/01/11-01/14

活動內容：設有哈燒專櫃門市，「韓式起司熱狗、美式大熱狗」買一送一。



7-ELEVEN 霜淇淋優惠

活動期間：2024/01/10-02/06

活動內容：每週五六日，使用icash 2.0、icash Pay，享霜淇淋第二件半價。



7-ELEVEN 思樂冰優惠

活動期間：2024/01/19-02/04

活動內容：每週五六日，思樂冰全品項大杯第2杯半價。



7-ELEVEN咖啡優惠

活動期間：2024/01/11-01/31

活動內容：OPENPOINT行動隨時取推出「數位送禮新選擇 送一杯咖啡就選CITY CAFE」活動。會員於OPENPOINT行動隨時取購買「數位送禮-送一杯咖啡 就選CITY CAFE」指定案型，再將該票券轉贈給其他會員，符合活動資格之會員，系統將於2024年2月15日前透過OPENPOINT APP推播，可獲得「大杯卡布奇諾買一送一專屬連結隱形賣場」。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。