肯德基買一送一優惠清單！為了鎖定年末聚餐、辦公室開趴話題，肯德基特別在1/12起推出「歲末雞省小尾牙」限定優惠，使用指定優惠代碼就可以享有「買一送一、66元套餐」，以及個人餐、雙人餐優惠組合，超過12種優惠，無論自己吃、揪團吃都超划算。



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這次肯德基小尾牙優惠，主推優惠「買一送一」包含4塊上校雞塊、大杯玉米濃湯、中杯百事可樂，通通可享買一送一，此外還有「66元銅板組合套餐」一次吃到原味蛋撻、無糖茉莉綠茶，加上「草苺起司冰淇淋大福/香酥脆薯/4塊上校雞塊」三選一，銅板價下午茶直接開吃。





如果想要吃飽飽，本次優惠「個人獨享澎派套餐」有3款選擇，主餐可選「紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡、剝皮辣椒紙包雞」，最低149元開吃。「雙人共享雞省餐」大吃咔啦脆雞、 原味蛋撻或上校雞塊等配餐，一人最低不帶135元就吃飽。





為了讓速食控更方店點餐、更好搶優惠，肯德基推薦外帶使用「預訂快取」線上先點餐再到現場取餐，內用可以「手機掃碼點餐」掃描QR code完成點餐，同時，用「預訂快取」購買XL套餐可享有+1元「多一件蛋撻」，購買桶餐可享有+1元「多一件炸雞」，讓速食控不用排隊、又加菜。



肯德基 歲末雞省小尾牙

活動期間：2024/1/12-1/26

優惠代碼：

1、熱門點心買一送一

40459：百事可樂(中)買一送一37元

40457：4塊上校雞塊買一送一49元

40593：玉米濃湯(大)買一送一52元



2、66元銅板組合套餐

40568：草苺起司冰淇淋大福 + 原味蛋撻 + 無糖茉莉綠茶(小)，66元

40526：香酥脆薯(中) + 原味蛋撻 + 無糖茉莉綠茶(小)，66元

40527：4塊上校雞塊 + 原味蛋撻 + 無糖茉莉綠茶(小)，66元



3、個人獨享澎派套餐

40484：紐奧良烤腿堡 + 4塊上校雞塊 + 原味蛋撻 + 百事可樂(小)，149元

40533：咔啦雞腿堡 + 4塊上校雞塊 + 香酥脆薯(小) + 無糖茉莉綠茶(小)，149元

40591：剝皮辣椒紙包雞 + 4塊上校雞塊 + 原味蛋撻 + 無糖茉莉綠茶(小)，189元



4、雙人共享雞省餐

50390：咔啦脆雞x4 + 上校雞塊4塊 + 香酥脆薯(大) + 蛋撻禮盒 + 可樂(中)，399元

40558：咔啦脆雞x5 + 原味蛋撻x2 + 無糖茉莉綠茶(小) x2，299元

40451：咔啦脆雞x5 + 無糖茉莉綠茶(小) x2，269元



肯德基預訂快取優惠

活動方式：外帶使用「預定快取」或內用使用「QR code點餐」，可享以下優惠：

1、購買XL套餐可享有+1元「多一件蛋撻」。

2、購買桶餐可享有+1元「多一件炸雞」。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。