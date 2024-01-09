必勝客這次不搞怪，春節新品吃金幣比薩！必勝客2024春節限定新品，特別攜手米其林必比登推薦「欣葉小聚」，以松葉蟹、軟殼蟹、干貝、大蝦等奢華海鮮作為主題、搭配古錢幣「孔方兄」造型比薩或是超夯「龍捲風餅皮」，過年聚餐、尾牙搶先開吃。



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必勝客本次攜手「欣葉小聚」，主打以奢華海鮮加入經典比薩，首推新品「松葉蟹大蝦干貝比薩」，豪邁使用松葉蟹鉗、鳳尾蝦等食材，搭配「16888」喜氣意義，整個比薩有1個錢幣餅皮、軟殼蟹6隻、蟹鉗8個、鳳尾蝦8隻、干貝8個，在中間打開方形的洞，象徵古代錢幣造型，同時還會搭配一份「薯金幣」，連中間的洞都能補得圓圓滿滿。







除此之外，另一款聯名新品「金皇軟殼蟹干貝比薩」則主打使用軟殼蟹作為主角，搭配干貝、魷魚圈，並且以蟹黃風味醬汁打造濃郁海味，搭配超人氣「帕瑪森起司龍捲風餅皮」，吃到連邊邊都不會剩下。配合本次聯名，只要用PK APP買新品聯名比薩，憑消費明細至欣葉小聚點四人分享餐，免費送「軟殼蟹米糕」。此外，在欣葉小聚用餐並掃描店內QR Code，還可以半價吃必勝客「金皇軟殼蟹干貝比薩」，聚餐續攤剛剛好。





必勝客X欣葉小聚 松葉蟹大蝦干貝比薩

販售期間：2024/01/09-01/15，限量5000份，售完為止。

販售通路：PK APP會員獨家訂購

售價：1049元(單點)



必勝客X欣葉小聚 金皇軟殼蟹干貝比薩

上市日期：2024/01/09起

售價：大比薩888元、小比薩628元

優惠活動：外帶買大送大/外送買大送小



必勝客X欣葉小聚聯名優惠

限定時間：即日起

優惠內容：

1、購買本次新品比薩，憑PK APP消費明細至欣葉小聚點四人分享餐，免費獲得「軟殼蟹米糕」（價值850元）。

2、在欣葉小聚用餐並掃描店內QR Code，可半價優惠享用「金皇軟殼蟹干貝比薩」。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。

