龍年卡通禮盒、卡通造型桶攻略！看準2024春節禮盒話題，7-ELEVEN在預購、在門市推出多款春節限定禮盒，除了經典過年零嘴、糖果餅乾之外，窩客島加碼整理13款可愛角色的「卡通造型春節禮盒」，無論是Kitty存錢筒、布丁狗糖果桶、史努比夜燈，過年帶回老家秒變孩子王。



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7-ELEVEN本次春節禮盒除了可以在門市現場買，還有DM預購商品，門市預購的包含超萌「布丁狗龍年歡樂桶」17公分可愛高度、搭配粉紅色龍龍造型的布丁狗存錢筒。在門市現場則有多款禮盒，可以現場購買，包含小七當家角色「OPEN!家族」OPEN!造型蒟蒻桶、故宮戳戳樂開運禮盒、航空米果禮盒等，就連包裝都有巧思。







此外，門市現場也同步販售「超人力霸王迪卡造型爆米花桶」，按下胸前藍鈕眼睛還會發光，可愛系還有「蠟筆小新巧克力曲奇X收納筒禮盒」一組兩罐，包含蠟筆小新、巧克比造型超萌。經典零嘴系列，還有「元本山唐老鴨造型步步高升禮盒」附唐老鴨收納盒，當成筆筒很實用。





7-ELEVEN 卡通春節禮盒推薦

此外，三麗鷗系列還有「大耳狗甜蜜蜜棉花糖禮盒」，大耳狗造型提袋又萌又實用，如果是Kitty控也要買「Hello Kitty旺來軟糖龍年存錢筒」恐龍裝Kitty抱著財字金幣，可愛度爆表。粉嫩系的「美樂蒂旋轉花瓣糖果盤」旋轉就會打開花瓣，過年裝糖果餅乾剛剛好。「三麗鷗萌趣迎春脆笛酥禮盒」一次有三種口味脆笛酥，還有「Kitty、大耳狗大頭杯」兩款隨機出貨。存錢筒系列除了Kitty之外，還有「好想兔鈣五吉牛乳片招財筒」，龍龍造型的好想兔，抱著元寶造型增添喜氣。另一款「卡娜赫拉綜合堅果龍年拍拍燈」則是綠色恐龍造型，還有夜燈功能，同樣是夜燈還有「史努比拍拍夜燈福義軒洋芋片禮盒」，可以用USB充電，放在床頭可愛爆擊。不只有零嘴+周邊的組合，這次7-ELEVEN加碼引進2款「行李箱」禮盒組合，「桂格養氣人蔘盒裝76瓶」附Hello Kitty旅行行李箱，而「白蘭氏葉黃素飲66瓶」則搭配20吋卡娜赫拉行李箱，不管是送禮、還是留著自己獨自可愛都超適合。為了讓人邊吃、邊玩、邊耍可愛，7-ELEVEN同步推出「戳戳樂」系列禮盒，包含Kid-O卡娜赫拉的小動物戳戳樂禮盒、Open!故宮戳戳樂開運禮盒，都能抽出不同口味點心開吃。除此之外，加碼推薦瓶裝咖啡的「星巴克春節紅包飲料禮盒」，以及買就送OPEN POINT 500點的「心焙雞精禮盒」，等於多送500元紅包給你。

1、門市預購

購買方式：即日起至2024年2月18日，7-ELEVEN門市預購

優惠活動：任選2件95折。

推薦品項：

布丁狗龍年歡樂桶：599元



2、門市現貨

購買方式：7-ELEVEN門市現貨購買

優惠活動：即日起至2024年2月20日，禮盒指定品項任選2件95折

推薦品項：

OPEN!造型桶：399元

超人力霸王迪卡造型爆米花桶：599元

蠟筆小新巧克力曲奇X收納筒禮盒：489元

大耳狗甜蜜蜜棉花糖禮盒：479元

Hello Kitty旺來軟糖龍年存錢筒：499元

好想兔鈣五吉牛乳片招財筒：499元

卡娜赫拉綜合堅果龍年拍拍燈：599元

史努比拍拍夜燈福義軒洋芋片禮盒：699元

美樂蒂旋轉花瓣糖果盤：399元

三麗鷗萌趣迎春脆笛酥禮盒：399元

元本山唐老鴨造型步步高升禮盒(唐老鴨收納盒)：349元

桂格養氣人蔘盒裝76瓶附行李箱：4999元

白蘭氏葉黃素飲+卡娜赫拉行李箱：3799元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。