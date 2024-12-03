飲料控飲料控必喝、愛喝的手搖杯「迷客夏」，以自家招牌綠光鮮奶作為主打，鮮奶拿鐵系列飲品一直是許多粉絲的必點。這次迷客夏特別幫飲料控整理2024年最夯「迷客夏人氣排行榜」TOP 10，同時在年末推出攜手「孩子的書屋」設計3款手繪杯身，買6杯飲料迷客夏就捐6元做公益，帶著飲料控繼續喝爆。



▲▼迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 迷客夏公益杯身 / WalkerLand窩客島整理提供



迷客夏 2024人氣推薦 珍珠紅茶拿鐵

迷客夏人氣最高「珍珠紅茶拿鐵」就是珍奶控的必喝第一名，使用經典紅茶、綠光鮮奶，搭配無添加焦糖色素的白玉珍珠，並且搭配三種紅茶茶底選擇。包含佛手柑香氣的「英倫伯爵紅茶」、古早味阿薩姆紅茶基底的「大正醇香紅茶」，斯里蘭卡「娜杯紅茶」都有各自支持的鐵粉。



▲迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 珍珠紅茶拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供



迷客夏 2024人氣推薦 焙香決明大麥

近期「無咖啡因」飲品受到許多粉絲喜愛，不怕睡不著、不怕心悸。人氣超高「焙香決明大麥」在麥茶中加入決明子一同熬煮，兩者融合並增添決明子特有香氣、風味更加豐富與層次。讓飲料控隨時想到、隨時就能開喝。



▲迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 焙香決明大麥 / WalkerLand窩客島整理提供



迷客夏 2024人氣推薦 紅茶拿鐵

迷客夏經典奶茶，就是讓奶茶控喝爆！提供「英倫伯爵紅茶」、「大正醇香紅茶」、「娜杯紅茶」三款經典熱銷紅茶茶底選擇，融合迷客夏自家綠光鮮奶，紅茶與鮮奶風味達到完美平衡。其中超夯「娜杯紅茶拿鐵」更是一度停賣，讓奶茶控鐵粉超難過。在粉絲敲碗之下「娜杯紅茶拿鐵」強勢回歸，再次坐回必喝奶茶的寶座。



▲迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 娜杯紅茶拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供



迷客夏 2024人氣推薦 琥珀高峰烏龍

迷客夏不只奶茶超夯、純茶也讓飲料控狂推！榮獲2023 ITI 風味絕佳二星獎章的「琥珀高峰烏龍」，主打茶葉以獨特的烤焙回火技術，保留了特色香氣。此外還有琥珀色澤烏龍茶湯，炭焙香氣唇齒留香，是飲料控解膩的首選。



▲迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 琥珀高峰烏龍 / WalkerLand窩客島整理提供

迷客夏 2024人氣推薦 輕纖蕎麥茶

迷客夏「無咖啡因飲料」除了焙香決明大麥之外，在2024夏季全新推出「輕纖蕎麥茶」更是成為飲料控的新歡。主打自然的蕎麥香氣、穀物香氣，搭配溫潤回甘的風味，無咖啡因也讓讓飲料控更放心隨時開喝、就連小朋友也能喝。



▲迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 輕纖蕎麥茶 / WalkerLand窩客島整理提供



除此之外，迷客夏在粉絲心中最經典不敗的飲品系列，也佔據必喝排行榜中，包含小朋友也能喝的「手炒黑糖鮮奶」、經典純茶「原片初露青茶」、解膩最推「柳丁綠茶」，焙茶控狂推的新品「靜岡焙茶拿鐵」以及堪稱迷客夏鎮店之寶的「芋頭鮮奶」，都在本次排行榜中，不只顯示飲料控有多愛喝，也讓人選飲料沒靈感時，照著選就不出錯。



▲▼迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10 手炒黑糖鮮奶 芋頭鮮奶 / WalkerLand窩客島整理提供

迷客夏 2024人氣推薦排行榜TOP 10

1、珍珠紅茶拿鐵

2、焙香決明大麥

3、紅茶拿鐵

4、琥珀高峰烏龍

5、輕纖蕎麥茶

6、手炒黑糖鮮奶

7、原片初露青茶

8、柳丁綠茶

9、靜岡焙茶拿鐵

10、芋頭鮮奶