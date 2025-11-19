2025桃園仙草嘉年華！必拍8大酷洛米裝置、農村輕旅行，交通、接駁一次看。

初冬最浪漫的紫色花海在楊梅綻放，2025桃園仙草嘉年華結合酷洛米打造夢幻景致，為期16天邀旅客在花田間拍照賞遊。
桃園秋冬最引人期待的季節旅遊盛典「2025桃園仙草嘉年華」，將於114年11月22日至12月7日一連16天在桃園市楊梅區熱情登場，活動每天上午9時至下午5時開放民眾入園。遊客可漫步在綻放的紫色仙草花海，感受如電影畫面般浪漫的初冬風景。本屆活動特別與人氣角色酷洛米結合，打造宛如童話場景的主題花田，讓旅客無論是親子同行、情侶出遊或旅拍愛好者，都能沉浸於紫色花海之間，共享桃園最具特色的悠閒時光。
酷洛米結合花海 讓拍照旅遊更具魅力
本屆嘉年華以酷洛米為主題打造紫色奇幻氛圍，象徵冬季浪漫與創意活力。「酷洛米夢境農光列車」、「酷洛米魔法月台」、「仙境時光號」等裝置將花海與角色魅力結合，民眾可依循動線穿越主題區域拍照留念。透過角色互動與視覺設計，打造可供社群分享的絕佳畫面，使桃園花季成功跨足旅遊與視覺文化，提升地方觀光熱度與知名度。
酷洛米打卡場景多元 成為社群旅遊話題焦點
園區延伸規劃多個人氣拍照點，包括「酷洛米慢讀花園」、「酷洛米花禮」與「酷洛米夢幻花影」，每一區皆搭配仙草花海背景，呈現如手繪童話般的浪漫視角。不僅吸引年輕族群追逐網美拍攝場景，也傳遞季節旅遊美學，更適合親子共遊體驗農村田園與創意景觀，打造從早拍到晚都精彩的旅遊動線。
農會攜手合作 展現桃園觀光與農業結合成果
桃園市政府與楊梅區公所、楊梅區農會、三湖里、上湖里、瑞原里辦公處及大三元休閒農業發展協會攜手推動活動，透過創意市集、農業體驗與觀光服務結合地方特色，讓民眾在賞花同時也能品味農村文化。藉由花季策展與農業推廣雙軌發展，不僅刺激旅遊消費，更傳遞桃園在地的人文溫度。
2025桃園仙草嘉年華・酷洛米紫花音樂會
活動時間：
114年11月22日09:00至114年12月7日17:00止，為期16天
活動內容： 主題花海展區、酷洛米紫花音樂會、拍照打卡裝置（夢境農光列車、魔法月台、慢讀花園、仙境時光號等），結合農業特色、市集與觀光體驗
交通方式
搭乘台鐵
可至「富岡站」、「楊梅車站」、「湖口站」
轉乘接駁車即可前往活動會場
免費接駁資訊
綠線（平/假日行駛）
路線：台鐵富岡站 ⇄ 活動會場
營運時間：去程 09:00－16:00／回程 10:00－17:30
紅線（假日限定）
路線：楊梅火車站（金德路）⇄ 活動會場
行駛日期：11月22日、11月23日、11月29日、11月30日、12月06日、12月07日
營運時間：去程 09:00－16:00／回程 10:00－17:30
藍線（區內接駁／假日限定）
路線：德宇臨時停車場 ⇄ 活動會場 ⇄ 三元宮
適合：自行開車前往者
行駛日期：11月22日、11月23日、11月29日、11月30日、12月06日、12月07日
營運時間：去程 09:00－16:00／回程 10:00－17:30
