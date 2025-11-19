2025桃園仙草嘉年華！必拍8大酷洛米裝置、農村輕旅行，交通、接駁一次看。

我是李維唐 ALAN，一名熱愛探索風味與故事的美食、旅遊編輯。從街頭小吃到頂級餐廳，從台灣秘境到海外深度行程，我始終相信，每一道料理背後都有值得被記錄的溫度，每一段旅程都是通往生活靈感的出口。身為內容創作者，我擅長將真實體驗轉化為具有溫度與搜尋價值的報導，結合趨勢觀察、在地脈絡與視覺美感，打造能打動人心的生活風格內容。不只記錄味蕾感動，更關注餐飲品牌、旅遊體驗與使用者之間的連結。透過文字、影像與社群，我希望讓更多人看見台灣的美好，也持續用內容說故事、用故事創造影響力。