東京咖啡市集來台！3天限定東京咖啡節快閃台北，日本名店、台灣冠軍咖啡都喝。

2025-11-18

首次跨海來台「東京咖啡節」快閃花博圓山，三天限定、一次喝遍40間台日人氣咖啡，咖啡控一定要衝。

台北咖啡控等不及想喝！今年冬天最受咖啡控期待的大事，就是「東京咖啡節」首次跨海來到台北，與「臺北咖」攜手在花博圓山廣場打造3日限定的台日咖啡文化盛會。活動從12月19日一路到12月21日登場，集結40家來自台灣與日本的知名咖啡品牌，讓整座台北城市被濃郁香氣包圍。從咖啡風味、品牌故事到使用體驗，都能在現場一次喝到、一次玩到。想感受東京原汁原味的生活風格、不想飛日本卻想喝到話題名店的人，這三天就是最不能錯過的咖啡巡禮時段。

▲首次跨海來台「東京咖啡節」，3天快閃花博圓山廣場打造台日咖啡文化盛會。
▲台北咖Ｘ東京咖啡節集結40間台日咖啡名店快閃。
東京咖啡節快閃花台北花博！40間日台咖啡齊聚

這回來台的陣容超豪華，包含澀谷系風格代表「COFFEE SUPREME」、曾登國際咖啡節的東京小店「IRON COFFEE」、被譽為極致體驗的預約制名店「Lonich」，還有熊本老町屋咖啡「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡系「ETHICUS」、京都獨立烘焙「ABOUT US COFFEE」與名古屋專業選豆品牌「Q.O.L.COFFEE」。每一間都有讓咖啡控想專程朝聖的強烈風格，特色從自家烘焙、實驗感風味到極簡沖煮哲學通通看得到。不需要飛日本，在台北就能喝遍人氣名店，直接替行程省下一整趟機票。

▲台北咖Ｘ東京咖啡節將於12/19～12/21快閃台北花博園區。
台灣精品咖啡全力參戰

臺灣品牌同樣火力全開，包括「GABEE．」、「VWI by CHADWANG」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」，以及臺中的「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，還有主打永續的「井井咖啡」。多家店更入選國際旅遊網站評選的全台最佳咖啡館，展現臺灣精品咖啡的深厚底蘊。活動門票已開賣，單日票預售220元，套票則含淺嚐杯與啜飲券5張，最適合想一次喝多款風味的咖啡愛好者。三天活動搭配品牌交流、風味體驗與主題角色亮相，是咖啡迷年底最值得期待的城市盛典。

▲東京咖啡節不只有日本咖啡來台，也邀請多間台灣精品咖啡快閃。
台北咖Ｘ東京咖啡節 活動資訊

活動日期：2025/12/19～12/21
活動地點：花博圓山廣場（臺北市中山區玉門街1號）


台北咖Ｘ東京咖啡節 門票

單日票：
預售220元（即日起～12/18）
現場購票250元

套票組合 ：
預售價 850元（即日起～11/30），含單日票1張＋淺嚐杯1個＋啜飲券5張，限量販售，現場不提供。

免費入場資格：身高未滿120公分兒童免費入場（未滿12歲需由成人陪同）

台北咖Ｘ東京咖啡節 活動亮點

1、東京咖啡節首次跨海登台
日本最具國際影響力的咖啡盛會首次來到臺灣，三天限定在花博圓山廣場登場。

2、臺日40家咖啡品牌齊聚
集結東京、京都、名古屋、熊本、靜岡等人氣名店，加上臺灣9家實力派咖啡館，一次喝遍亞洲咖啡風格。

3、豪華日系名店一次喝到
包含「COFFEE SUPREME」、「IRON COFFEE」、「Lonich」、「Gluck Coffee Spot」、「ETHICUS」、「ABOUT US COFFEE」、「Q.O.L.COFFEE」等。

4、臺灣精品咖啡強勢應戰
包含「GABEE．」、「VWI by CHADWANG」、「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」、「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」、「井井咖啡」。

5、多間入選國際榜單咖啡館
其中三間更入選 Big 7 Travel「臺灣最棒25間咖啡店」，展現臺灣咖啡文化的國際能見度。

6、策展人為日本生活風格大師黑崎輝男
「東京咖啡節」創辦人，亦是 LIFE STYLE 風格推手，讓活動更具文化深度與設計氣息。

7、活動與「臺北咖」共同打造文化交流
以「讓一杯咖啡成為人與城市的溫暖連結」為核心，結合咖啡、設計、城市生活與文化。

8、人氣咖啡自媒體「AD Cafe」擔任大使
擁有11萬粉絲的咖啡創作者括阿迪與木木，共同推廣風味教育、咖啡文化。

9、三位全新IP角色首度亮相
「咖寶」、「啡比」、「豆寶包」同場登場，讓活動更具故事性與互動性。

10、限量「淺嚐杯」成為收藏焦點
套票限定，搭配啜飲券能一次品飲多家咖啡，適合咖啡迷收藏與巡禮。

11、多款啜飲券一次喝遍名店
每張可兌換50ml咖啡風味，最適合想探索不同烘焙哲學與風味層次的咖啡控。

12、城市風格市集結合咖啡文化
展現臺北與東京的生活美學，透過咖啡、品牌故事與場景設計讓活動更像一次城市旅行。

