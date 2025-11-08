日式庭園咖啡廳！大稻埕「裏 Ura.219」預約制咖啡廳，榻榻米 植栽庭園一秒飛京都。

沒預約吃不到！大稻埕老屋咖啡廳「裏 Ura.219」藏在服飾店內，不只地點隱密、而且採全預約制，加上日系榻榻米以及庭園造景，在迪化街打造靜謐的日系角落。在餐點上更有濃厚系抹茶、焙茶巴斯克，搭配手沖咖啡、台灣茶，讓人在台灣享受一秒飛京都的下午茶。





裏 Ura.219 隱藏版預約制咖啡廳

「裏 Ura.219」隱藏在大稻埕老宅的第二進，街邊的招牌是服飾店「Professor.E」，直接穿越服飾店面，就能看到裏 Ura.219的庭園以及咖啡廳空間。老宅外部有歐風建築造型，內部則是日系榻榻米，搭配落地窗面向庭園，讓人享受舒服自在的下午茶空間。



裏 Ura.219日系甜點配手沖咖啡

在菜單上，裏 Ura.219提供多款手沖咖啡、特調咖啡，並且也提供台灣茶「貴妃紅茶、鐵定紅、高山烏龍茶」，以及茶咖啡等選擇。甜點則有喜豐香餅舖的手工台式漢餅，以及SKIFF BY THE PARK 史奇福的抹茶巴斯克、焙茶巴斯克，主打大人系濃郁、微苦風味。



裏 Ura.219日系庭園造景必拍

裏 Ura.21最讓粉絲們駐足的，就是窗外的日系庭園造景，除了鋪上白石子地面，更搭配不同植栽擺飾打造日系風情。在長桌上更放著大大小小的松柏等觀賞植物，是店家提供展售的作品，粉絲們拍照、打卡的同時，也要小心不要破壞這些精緻的植栽。



裏 Ura.219

地址：台北市大同區迪化街一段219號

預約連結：官網預約



