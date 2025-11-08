大稻埕早餐油飯！珠記大橋頭油飯搬家回歸，半熟蛋加滷肉油飯 早餐就開吃。

大稻埕必吃早餐油飯！大橋頭站人氣美食「珠記大橋頭油飯」把經典油飯搭配滷肉、銷魂荷包蛋吃法，是在地人的早餐口袋名單。近期「珠記大橋頭油飯」搬遷重新開幕，讓人逛迪化街也能順路在大橋頭站品嚐到經典「台味早餐」半熟蛋油飯。





大橋頭油飯 經典標配吃法推薦

在地老饕吃大橋頭油飯，都知道經典必吃的吃法是「油飯+半熟荷包蛋」銷魂組合。其中經典招牌油飯提供大碗、小碗選擇，從大木桶舀出時熱氣騰騰，淋上甜辣醬，以及肥肉比例較高的滷肉，甜鹹風味加上彈牙糯米嚼口感，此外再加點搭配半熟荷包蛋，半熟蛋黃與油飯混合，更讓人百吃不膩。



台味早餐午餐 油飯配菜一次吃

在珠記大橋頭油飯菜單中，除了經典油飯之外，更提供「滷肉飯」以及「控肉、炒鯊魚、魯白菜、油豆腐」等小菜搭配，是在地人早餐首選。如果午餐時間，也可以選擇「滷肉飯便當、油飯便當」店家提供多種配菜搭配，早午餐都能一次搞定。



珠記大橋頭油飯 搬遷回歸

珠記大橋頭油飯近期門市搬遷至民權西路236號，與原址相差不遠，仍在捷運大橋頭站出口旁，營業時間自早上7點起至下午1點，無論是在地粉絲，或是要前往大稻埕、迪化街的遊客，在下午前也能在珠記大橋頭油飯享受在地台味早餐。





珠記大橋頭油飯營業資訊

地址：台北市大同區民權西路236號

電話：02-2557-6503

營業時間：07:00–13:30，週日公休



台味小吃帶你吃爆

推薦閱讀：板橋爆餡車輪餅！太極鰲車輪餅 排隊預訂也要吃，板橋站必吃下午茶。

推薦閱讀：大稻埕月老豆花！霞海城隍廟對面「無味定律」豆花攤車，月老認證豆花必吃。

推薦閱讀：台北車站必吃滷肉飯！大稻埕魯肉飯 在地60年老店、點餐必加半熟蛋，北車後站美食推薦。