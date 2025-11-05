板橋爆餡車輪餅！太極鰲車輪餅 排隊預訂也要吃，板橋站必吃下午茶。

滿到合不起來的車輪餅！板橋車站超人氣點心「太極鰲車輪餅」一直是板橋人的口袋名單，不論是附近居民吃下午茶、或是鄰居致理科技大學同學放學也要吃。老闆娘豪邁放餡料不手軟、並且每顆車輪餅15元起，超高CP值就算是要預訂、要等，每天也有超多粉絲朝聖。





板橋太極鰲車輪餅 主打爆餡高CP值

太極鰲車輪餅主打餡料多、口味多、CP值超高，口味選擇包含經典的紅豆、奶油、芋頭、巧克力、起司等，還有療癒牽絲的黑糖麻糬，鹹口味則有經典起司蛋、酸菜菜脯等不同口味，每個最低15元起。不只價格銅板價，車輪餅的餡料更是滿到合不起來，老闆現做豪邁放上巨無霸份量的芋頭、紅豆泥，側面看起來更像是「車輪餅漢堡」。



太極鰲車輪餅 預訂購買先筆記

人氣超高的太極鰲車輪餅，每天朝聖人潮多，提供電話、現場購買，點餐時店家會告知今日可訂購的口味、以及最快取餐時間，預先做好的車輪餅也會放置保溫箱，讓人品嚐時還能保有熱熱的口感。如果趕時間的粉絲，也可以直接詢問老闆最快能取餐的口味，避免久候。



板橋車站銅板點心 板橋人預訂排隊也要吃到

太極鰲車輪餅不只是許多遊客朝聖、打卡，更是在地人的日常下午茶必吃。太極鰲車輪餅地點鄰近板橋車站、致理科技大學，建議粉絲可以提前電話預訂，或是現場訂購後在附近逛逛再返回取餐，不怕人多時沒有預訂等太久。





太極鰲車輪餅營業資訊

地址：新北市板橋區漢生西路128號

電話：0953-118-118



太極鰲車輪餅訂購方式

可現場購賣或電話預訂，店家將提供可訂購口味、最快取餐時間。





