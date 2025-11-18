【新竹食記】泰銷魂(新竹三民店) - 沙嗲、泰奶、義式冰淇淋都是必吃必喝，用餐環境超美還有私人包廂

泰銷魂在新竹有兩間分店，分別是這次吃的新竹三民店和之前吃過的竹北嘉政店，餐廳主打道地泰式料理，最經典的泰式打拋豬、綠咖哩、沙嗲、泰式奶茶都吃得到，義式手工冰淇淋也極為香濃，店內用餐環境寬敞舒適，裝潢充滿前衛設計感與小巧思並充分融合泰國元素，店內還有獨立私人包廂，非常適合情侶、家族或公司聚餐。

開車前往可停新竹巨城購物中心停車場，步行約3分鐘，騎機車可直接停店門口。

▲門口招牌使用紫色字體，給人一種迷幻科技的感覺，與竹北的叢林風格不同。

▲休息候位區設置長凳和餐椅，長凳上有可愛的貓咪和手標泰奶抱枕，牆上還有色彩鮮豔的公仔，適合拍照打卡。

▲店內用餐空間寬闊簡潔，有雙人、四人方桌座位和多人圓桌座位，還有一個獨立包廂，可滿足不同需求客群。

▲泰銷魂菜單：有涼拌類、主食類、炸物類、時疏類、特色魚、湯品、炒飯、飲品，還有雙人、四人和八人套餐，各類型的菜色都可以吃得到，我們這次點了月底雙人套餐 1099元。

▲泰式奶茶(左)：杯內有一半的小碎冰，茶味極為濃厚，與香甜的煉乳融合得很好，喝起來甜度稍高，等冰塊稍微融化再攪拌飲用，甜度會更加適中。

▲山竹汁(中)：飲料呈現半透明乳白色，有濃郁果香，味道很接近荔枝，也是很經典的南洋解渴飲料。

▲泰式奶綠：奶綠外觀呈現深綠色，使用綠茶做基底，有淡淡的綠茶的清香，與煉乳的甜完美MIX在一起，兩者互不搶戲達到很好的平衡。

▲點雙人套餐可以享用無限量供應的泰國香米飯，白飯粒粒分明口感極好。

▲銷魂酥酥蛋：使用清爽脆口的洋蔥絲與煎蛋做涼拌，可以吃到脆脆的煎蛋皮和清甜的洋蔥，是一道爽口的開胃菜。

▲九層塔炒豬肉：使用瘦絞肉與九層塔加入醬油爆香，有醬油鹹香感和九層塔香氣，附上酸甜的魚露醬做搭配，脆口的小黃瓜也非常解膩。

▲嗲嗲串雞肉：沙嗲雞肉一份有三串，表面烤得微焦，散發淡淡的焦香，雞肉肉質軟嫩多汁，醬汁使用花生、椰奶等調味調製，沾上沙嗲醬後味道更加有層次。

▲蒜香空心菜：空心菜有著油亮翠綠的外觀，口感脆甜，吃一口蒜香馬上在嘴中蔓延，香阿！

▲金茄豆腐：豆腐有著金色的外觀，質地滑嫩好入口，再與蕃茄和咖哩一起燉煮，醬汁濃郁極為下飯。

▲檸檬青檸：店內的義式冰淇淋是使用Gelato旗下品牌Chillin' Today，冰淇淋的碗是椰子殼造型很有南洋風味，蜂蜜青檸口味可以吃到檸檬皮，檸檬的酸與蜂蜜甜達到完美的平衡。

▲擂擂好朋友：擂茶口味有著濃郁擂茶茶香，有著擂茶沙沙口感，整體甜度較低，適合不喜歡太甜的人。

雞蛋糕短評：雙人套餐cp值高，可以吃到五道菜、白飯無限續、兩杯飲料和兩份冰淇淋，菜色有許多不辣的適合小朋友，泰式奶茶奶味和茶味都很濃郁，檸檬青寧冰淇淋超香，用餐環境布置得很溫馨，用餐區有私人包廂，服務人員親切友善。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【泰銷魂新竹三民店美食資訊】

地址：新竹市東區三民路92號1樓

電話：035152392

官網：instagram

營業時間：11:00–14:00、17:30–21:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團