【花蓮食記】美崙紅茶 - 花蓮著名中式早餐店，粉漿蛋餅、法式吐司、紅茶都是必吃必喝

廟口紅茶、黎明紅茶、明心紅茶與美崙紅茶是花蓮早餐界的四大天王，這間美崙紅茶在當地有30年以上歷史，同時也是觀光客和本地人最愛的早餐店之一，假日常一開門就湧現滿滿人潮，店內必吃的招牌是很有特色的粉漿蛋餅、古早味紅茶，吃起來鹹甜鹹甜的法式吐司也是必點必吃。

附近無停車場較難停車，開車前往可停化道路路邊白線。

▲美崙紅茶位在美崙市場附近，由兩間店面打通規模很大。

▲店內和騎樓都有用餐座位，座位相當多，店內沒有冷氣夏天會稍微悶熱。

▲美崙紅茶菜單：桌上雖然有紙本菜單，但點餐還是需要口頭跟店員點餐，有現點現煎的蛋餅抓餅、點心類、現烤吐司、果醬吐司、各式冷熱飲。

▲點完餐點後再到飲料部門點飲料和結帳，飲料是直接現點現舀的很有趣。

▲豆漿 20元(小)、米漿 20元(小) 、奶茶 25元(小)：豆漿和米漿都很香濃，甜度適中，米漿內還有黑芝麻營樣價值很高，奶茶茶味較重奶味偏淡，飲品品質整體比一般早餐店好很多。

▲法國吐司 60元：法國吐司一共有三層，內層夾了肉鬆和草莓醬，上下兩層裹上蛋液後再烤過，有濃郁蛋香，再配上草莓醬的甜，鹹鹹甜甜口味非常豐富。

▲原味蛋餅 30元：粉漿蛋餅是厚皮類型，吃起來QQ的口感不錯，再搭配煎蛋的香氣非常可口，建議可加些醬油或辣椒醬提味。

▲玉米蛋餅 40元：玉米蛋餅多了玉米粒，玉米飽滿脆甜，增添不少脆感。

▲蘿蔔糕加蛋 45元：蘿蔔糕表面煎得微微焦脆，有濃郁的蘿蔔香氣，加蛋也是老饕的專業吃法喔！

雞蛋糕短評：在地30年老店，店內必吃法式吐司和粉漿蛋餅，法式吐司是肉鬆和草莓醬的組合，吃起來甜甜鹹鹹，粉漿蛋餅有QQ的口感，蘿蔔糕加蛋也很好吃，豆漿和米香也蠻香濃的，品質不錯。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★★



【美崙紅茶美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市化道路8號

電話：038234899

官網：無

營業時間：06:00–11:00 (平日)、06:00–11:30 (六日)(周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

