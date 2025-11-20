TWICE高雄開唱引爆藍色城市應援！高雄捷運啟動加班車與行李寄放服務、承億酒店推主題調酒迎接粉絲。

韓國女團TWICE首度登陸高雄世運主場館開唱，全城串聯交通、燈光與飯店應援，從捷運廣播到主題調酒，打造粉絲最難忘追星旅程。

南台灣的天空被一片熱情藍色點亮，韓國人氣女團TWICE首次降臨高雄世運主場館開唱，吸引海內外超過數萬名「ONCE」粉絲齊聚，城市氛圍瞬間全然翻轉。從交通調度到城市燈光，再延伸至飯店與旅遊動線，高雄透過跨部門合作展現高度執行力，全面迎戰演唱會熱潮，寫下南台灣演唱會經濟新篇章。高雄市政府、高雄捷運公司還有承億酒店等業者通力合作，以貼心措施與創意應援打造專屬粉絲的追星旅程，證明演唱會已不只是舞台盛事，更是城市品牌力與旅遊吸引力的極致展演。

▲TWICE高雄開唱引爆藍色城市應援 高捷疏運與燈光秀掀熱潮



TWICE進站廣播 高雄捷運打造聲級迎賓

高雄捷運公司為迎接龐大人潮，自11月20日至11月23日啟動疏運計畫，動員超過100名人力並配置密集加班車次。最大亮點為TWICE成員親自錄製的進站廣播，提供中英文版本，歌迷只要搭乘捷運即可聽見偶像聲音，不少粉絲於20日一早提前進站，只為搶聽廣播。此舉不僅提高搭乘體驗，更讓城市公共運輸結合追星情感，形成獨特記憶點。

高捷世運站疏運策略 班距最短3分鐘

為維持散場流程順暢，高捷針對不同方向旅客設置分流路線。往小港方向者須由世運大道北側人行道，經1、2號出口進站；往岡山方向者沿南側人行道，經3號出口搭乘，與前往左營高鐵接駁公車旅客動線一致。散場後將提供空車加班車，往小港方向班距最短達3分鐘，且載客列車自R17世運站發車，提醒旅客勿搭乘回頭車。末班車時間為24:00自各端點站出發，建議歌迷提早確認時間並在入站時備妥票卡，上車後盡量朝車廂內移動，以提高運輸效率。

演唱會經濟延伸 行李寄放與旅客便利服務

為照顧遠道而來的歌迷，高捷於R16左營站閘門內設置人工行李寄放區，服務時間為演唱會2日每日16:00至23:00，每件行李均一價100元。旅客可於聽完演唱會後搭乘捷運至R16無需出站取行李後續搭乘。另為確保系統安全，11月22日與11月23日13:00至23:00暫停販售腳踏車客票，亦不建議攜帶摺疊式腳踏車搭乘。

藍色城市應援 燈光秀帶動夜間拍照熱點

城市景觀亦全力響應，中央公園捷運站與美麗島捷運站等7大地標於每日17:30至23:00同步點亮藍光應援，中央公園站1號出口可見雷射字體「TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR」巡迴視覺燈光演出。該區域成為粉絲夜間必訪拍攝地點，更常見歌迷跳舞錄影留念。部分車站更設立粉絲集資應援看板，使應援活動延伸至整個城市街廓。

▲高雄捷運啟動加班車與行李寄放服務 TWICE巡演帶動演唱會經濟





承億酒店主題應援 調酒與藍光打造旅人交流空間

五星級承億酒店加入「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」應援企劃，24樓懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR與27樓BAR KAO泰式餐酒館同步點亮藍光，推出主題調酒《Feel Special》，每組2杯售價500元，以飲品方式致敬TWICE經典歌曲。酒店連接高雄市立圖書館總館之空橋亦換上藍色燈飾，夜色映照港灣，成為城市新興視覺亮點。伍佰與China Blue亦於同週開唱，高雄於雙天團帶動之下展現城市活力與流量整合力。

▲承億酒店24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，以及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆點亮藍色光芒 ▲承億酒店POOL BAR即起開賣主題調酒《Feel Special》致敬TWICE經典人氣單曲，每組兩杯售價500元





TWICE高雄演唱會城市應援企劃

活動時間： 11月20日至11月23日 演唱會加班車及疏運與燈光應援同期間提供

活動內容：

・高雄捷運進站廣播採TWICE中英文獻聲

・世運站提供空車加班車，最短3分鐘一班

・中央公園站及高雄7地標點亮藍光應援

・承億酒店24樓POOL BAR與27樓BAR KAO推出主題調酒《Feel Special》，每組2杯售價500元

・R16左營站行李寄放服務，每件行李100元，服務時間演唱會2日每日16:00至23:00

承億酒店POOL BAR／BAR KAO

聯合訂席專線：(07)333-3999

POOL BAR營業時間：15:00至24:00

BAR KAO營業時間：11:30至15:00、17:30至24:00

若想深入延伸高雄演唱會旅遊動線與住宿建議，為你整理更完整的追星攻略

