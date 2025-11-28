信義區最美聖誕儀式！君悅酒店點燈集結弦樂演出與公益禮袋限量開賣。

台北君悅酒店以「星願點亮」為主題點亮十米聖誕樹，結合公益禮袋與音樂演出，打造信義區最具節慶氛圍的年末儀式。

隨著年末腳步將近，台北街頭的空氣中開始瀰漫著一股期待與興奮的氣息，尤其是在繁華的信義區，各大飯店與百貨的燈飾競相爭豔，宣告著節慶季節的正式到來。位於信義區核心地帶的台北君悅酒店，今年迎來了具備里程碑意義的35週年，酒店將於11月28日晚間正式啟動年度盛事，以星願點亮為主題，不僅要在挑高的大廳中點亮高達十米的巨型聖誕樹，更將這份節慶的喜悅轉化為實質的愛心，攜手多家知名企業與慈善團體，為寒冷的冬夜注入一股暖流。

▲台北君悅酒店點亮象徵祝福的十米高聖誕樹，璀璨奪目。



信義區聖誕點燈儀式，匯聚企業力量傳遞公益溫情

每年11月底，台北君悅酒店的大廳總是擠滿了期待聖誕樹點燈的民眾，這棵十米高的聖誕樹不僅是酒店的標誌，更是信義區最具代表性的室內聖誕景點之一。今年11月28日晚間6時20分的點燈儀式顯得格外隆重，現場將邀請新加坡豐隆集團與千禧酒店集團的高層代表，以及財團法人罕見疾病基金會創辦人與立人國際中小學董事長等重量級嘉賓共襄盛舉。透過點亮這棵象徵美好與希望的聖誕樹，主辦單位期盼能將祝福的光芒傳遞給每一位來訪的旅客，同時也呼應酒店35年來深耕在地的服務精神，讓這場儀式不只是視覺的饗宴，更是一次凝聚社會善意的溫馨聚會。

▲立人國際中小學弦樂團於點燈儀式演出，帶來精彩表現。





跨界聯名愛心禮袋，高CP值交換禮物與慈善兼具

在交換禮物成為聖誕節必備環節的今日，如何送得有質感又具備意義，成為許多人的年末難題。台北君悅酒店今年特別與老協珍、英國越野車品牌INEOS Grenadier以及純淨保養品牌nomel展開跨界合作，推出限量發售的愛心公益聖誕禮袋。這款禮袋的內容物經過精心挑選，包含了老協珍知名的亮晶精禮盒、Grenadier耶誕限定咖啡濾掛杯組，以及nomel的雙重煥顏油與輕巧防曬噴霧，再加上酒店自製的手工薑餅與療癒小熊玩偶。整組禮袋價值超過4500元，但僅以1500元的公益價格販售，且部分收益將直接捐贈給財團法人罕見疾病基金會。這項企劃讓消費者在選購節慶禮品的同時，也能輕鬆參與公益，將每一份送出的禮物都化為對弱勢團體的實質幫助。

▲多款節慶甜點限時優惠預訂中，呈現節日氛圍。



八百片薑餅打造童話場景，五星級烘焙演繹節慶滋味

除了大廳的視覺焦點，味覺的享受同樣是聖誕節不可或缺的元素。酒店內的Baguette禮品烘焙坊今年發揮巧思，動用了800片薑餅磚瓦，由點心房團隊手工搭建出一座巨型薑餅屋，精緻的工藝與濃郁的香氣，讓經過的賓客彷彿置身於歐洲的童話小鎮。在甜點方面，烘焙坊推出了多款應景新品，包括松露可可蛋糕、造型精巧的黃金聖誕樹以及各式法式甜點。對於想要在家中舉辦派對的民眾，酒店也自11月25起推出了感恩節外帶美饌，包含香烤蒜味迷迭香火雞與耶誕威靈頓牛排等經典大菜。這些由五星級主廚團隊打造的佳餚，旨在讓民眾無論是親臨飯店還是居家慶祝，都能品嚐到最道地的節慶風味。

▲Baguette烘焙坊手工搭建的薑餅屋，以800片薑餅打造出節慶亮點。





弦樂與天籟歌聲交織，譜出冬日最動人的聖誕頌歌

一場完美的聖誕慶典，少不了動人音樂的襯托。在點燈儀式當晚，立人國際中小學弦樂團將在現場進行專業演奏，以優雅的弦樂聲線為活動揭開序幕。緊接著，由罕見疾病基金會成員組成的北區天籟女聲團也將登場獻唱，她們將用最真摯溫暖的歌聲，詮釋聖誕節關於愛與包容的真諦。透過音樂跨越藩籬的力量，這些演出不僅僅是娛樂表演，更是對生命韌性的讚頌。在這個特別的夜晚，台北君悅酒店透過視覺、味覺與聽覺的多重感官體驗，成功將商業活動昇華為一場充滿人文關懷的城市慶典，邀請所有民眾一同在星光下許願，迎接嶄新的一年。

▲罕見疾病基金會天籟女聲團獻唱，傳遞溫暖與祝福。





台北君悅酒店「星願點亮」聖誕點燈儀式

活動時間：11月28日18時20分；聖誕禮品優惠至12月5日止；感恩節外帶美饌自11月25日起開放訂購

活動內容：十米聖誕樹點燈儀式、弦樂團演奏、天籟女聲團獻唱、跨界公益禮袋限量販售、巨型薑餅屋展示及聖誕甜點展售

優惠資訊：

・公益禮袋每袋1,500元，價值超過4,500元，部分收益捐贈罕見疾病基金會

・聖誕甜點商品12月5日前預訂享85折優惠

・提供節慶外帶美饌「香烤蒜味迷迭香火雞」、「耶誕威靈頓牛排」、「香橙維吉尼亞火腿」，附風味配菜與手工佐醬

台北君悅酒店 Baguette 禮品烘焙坊，訂購電話 02－2720－1200 轉 3164，或線上訂購：https://bit.ly/43Z1EsL

