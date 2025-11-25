福容大飯店淡水漁人碼頭推出乘夢泡泡節！聖誕樹點燈打造冬季光之盛宴。

淡水漁人碼頭2025冬季推出乘夢泡泡節與聖誕樹點燈儀式，打造夢幻打卡景點與燈光展演，活動自11月29日至12月21日舉行，結合泡泡秀、藝術裝置與滿額禮品更換，福容大飯店同步推出住宿與餐飲優惠，成為年度最受期待的港灣浪漫旅遊行程選擇。

隨著時序步入深冬。北台灣的海岸線染上了一層薄霧與寒意。然而在淡水漁人碼頭卻即將迎來年度最暖心的時刻。福容大飯店淡水漁人碼頭店宣布將於11月29日正式啟動光之盛宴。這場名為歲末祝福點亮幸福的儀式不僅僅是一場活動。更象徵著北海岸冬季浪漫旅程的開端。當海風吹拂過港灣。璀璨的燈火將溫暖每一位旅人的心。今年的活動結合了藝術光影與童趣夢想。將這座離城市最近的度假勝地。妝點成一座閃耀的夢幻樂園。無論是渴望浪漫的情侶還是尋求歡樂的親子家庭。都能在此找到屬於自己的溫馨記憶。



▲淡水親子旅遊推薦！福容大飯店乘夢泡泡節登場，夢幻打卡點全攻略





淡水漁人碼頭聖誕節必拍夢幻打卡點

邁入冬季旅遊旺季。淡水漁人碼頭今年以光影藝術與想像力為主軸。打造出令人驚豔的夢幻場景。其中最受矚目的莫過於高達6公尺的巨型聖誕樹。其燈光設計如同繁星流轉般細緻。在夜色中散發出如夢似幻的光芒。除了聖誕樹之外。現場還規劃了多處必拍的裝置藝術。像是以星光點點鋪成的夢幻銀河。讓人彷彿置身於宇宙星空之中。而象徵勇敢追夢力量的逐夢飛馬。則以閃耀展翼的姿態佇立。成為激勵人心的視覺焦點。備受喜愛的淡水阿熊家族也將溫萌坐鎮。陪伴遊客在寒冬中留下最可愛的合影。飯店外牆更將上演七彩燈光秀。將整個港灣夜色染上繽紛色彩。讓淡水的夜晚比白天更加迷人。



▲福容大飯店打造6公尺巨型聖誕樹、夢幻銀河等打卡景點，並推出親子泡泡秀與燈光雪花展演

乘夢泡泡節親子旅遊首選活動

對於規劃親子旅遊的家庭而言。同步登場的乘夢泡泡節絕對是不容錯過的亮點。這項活動已經邁入第三年。今年更將展演期拉長至23天。活動將於11月29日點燈當天正式起跑。現場將安排氣球秀與泡泡秀輪番演出。讓孩子們在漫天飛舞的泡泡中盡情追逐歡笑。為了增添節慶的溫馨感。主辦單位特別邀請全台最年輕的報佳音團體國花幼稚園。孩子們將以純真的童聲傳遞聖誕祝福。活動期間每週五與週六及週日晚間。現場將加碼推出幸福瞬間定時燈光秀與泡泡雪花展演。幸運的遊客甚至有機會遇見驚喜現身的聖誕老公公。此外現場還設置了心願車站與夢想基地。民眾可以親手寫下夢想卡並投入夢想箱。由聖誕守護者淡水阿熊見證每一個願望的誕生。



▲活動期間更有住房與美食優惠，消費滿額可抽神秘好禮，是冬季親子旅遊與情侶約會的最佳去處

福容大飯店推出限定美食與住宿優惠

除了視覺上的饗宴。味蕾的滿足同樣是冬季微旅行的重要環節。福容大飯店配合活動推出戀戀淡水住房專案。平日雙人成行價格相當實惠。若是親子家庭出遊也有專屬的假期方案。假日入住僅需加價微幅金額。對於喜愛一日遊的旅客。飯店也提供了泡湯品茶的雙人組合。或是選擇歐陸美食節自助餐。享受豐富多樣的異國料理。值得一提的是。阿基師茶樓推出了經典港點及季節限定的鍋物祭。在寒冷的天氣裡品嚐熱騰騰的鍋物。絕對是人生一大享受。為了回饋遊客。活動期間只要在館內單筆消費滿3000元。即可憑發票兌換內含精美小禮物的夢想泡泡球。還有機會抽中聖誕老公公準備的神秘好禮。讓這趟旅程充滿驚喜與期待。



▲歐陸美食節自助餐每位1280元＋10％／一大一小用餐免費招待POPA親子體能館1場次

冬季旅遊交通便利直達淡水漁人碼頭

新北淡水因其便利的交通網絡。始終是都會區民眾度假的首選。遊客只需搭乘捷運淡水線至紅樹林站。轉乘淡海輕軌即可直達淡水漁人碼頭。輕鬆避開塞車的煩惱。在這歲末年終之際。不妨安排一趟舒適的輕旅行。帶著家人或摯愛來到淡水。在光之盛宴的照耀下。感受海港特有的浪漫氛圍。這一系列的活動將持續至12月21日。無論是想感受濃厚的聖誕氣息。還是單純想在週末放鬆身心。淡水漁人碼頭都已準備好最溫暖的款待。誠摯邀請所有民眾闔家造訪。在閃耀的燈火中共度幸福時光。



▲福容大飯店淡水漁人碼頭推出乘夢泡泡節，夜間燈光秀成旅遊亮點

歲末祝福‧點亮幸福聖誕樹點燈儀式、乘夢泡泡節

活動時間：11月29日啟動，乘夢泡泡節為期23天，燈光與泡泡展演至12月21日

活動內容：

點燈儀式／氣球秀／泡泡秀／國花幼稚園報佳音／幸福瞬間定時燈光秀×泡泡雪花展演／夢想卡祈願區／淡水阿熊與旅人互動拍照／巨型聖誕樹、夢幻銀河、逐夢飛馬等藝術裝置／聖誕老公公驚喜現身

優惠整理：

1、館內單筆消費滿3000元（含）以上 → 可憑發票兌換「夢想泡泡球」乙顆（每張限換一份），含精美小禮，有機會抽中聖誕老公公神秘好禮

2、「戀戀淡水」住房專案：平日雙人6699元起／親子8199元起／假日加價1500元

3、泡湯品茶雙人一日遊1599元＋10％

4、歐陸美食節自助餐每位1280元＋10％／一大一小用餐免費招待POPA親子體能館1場次

訂房專線：02-2628-7777

更多資訊：https://www.fullon-hotels.com.tw/fw/

地址：新北市淡水區觀海路83號













