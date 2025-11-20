日韓冬季旅遊優惠開搶！滑雪88折、溫泉買1送1延續雙11熱潮。

冬季旅遊熱潮已啟動，Klook推出日韓冬季限時優惠，包含行程買1送1與滑雪88折折扣碼，錯過雙11仍可把握雪季出遊最佳時機。

冬季旅遊正式進入旺季，許多旅人已開始規劃年末出國行程，期待在雪白山林間滑雪、泡入自然溫泉裡驅寒，或親眼見證野生雪猴安然入浴的趣味畫面。對於錯過雙11優惠的人來說，今年仍有追趕機會，Klook即日起至12月31日推出「日韓冬季之旅」限時下殺方案，從滑雪課程、溫泉行程到人氣文化景點，一次涵蓋賞雪、滑雪與度假，讓遊客在寒冬中也能展開一趟帶著暖意與期待的旅行。



▲ 溫泉體驗 3 折券最高現折 1000 元 銀山溫泉地獄谷雪猴必訪





日韓冬季之旅買1送1 合掌村、雪猴、溫泉一日遊熱搶

活動期間Klook推出「每週137」優惠機制，每週一上午11點開搶冬季熱門行程買1送1，日本白川鄉合掌村一日遊、京都天橋立美山行程等最具代表性的冬季秘境皆包含在內。週三針對溫泉體驗提供3折券，最高可現折1,000元，包括銀山溫泉之旅、地獄谷雪猴溫泉一日遊、豐洲萬葉俱樂部、洞爺湖溫泉等，都能以優惠價格預訂，讓旅客穿越雪景後以熱湯回暖。週日則推出雪地體驗7折券，湯澤滑雪場課程、星野Tomamu滑雪教學與攝影服務、北海道美唄雪上樂園一日遊等行程皆可使用，吸引親子、情侶與初次滑雪旅人共襄盛舉。

滑雪體驗88折 輸入折扣碼直接下殺

冬天前往日本或韓國滑雪已成近年旅遊潮流，Klook提供指定滑雪體驗88折優惠，凡訂日本行程輸入折扣碼「JPSKI25」，韓國輸入「KRSKI25」，最高可直接現省300元。越後湯澤、富良野滑雪勝地，亦或伊利希安江村與維瓦爾第公園等韓國度假村，都可同步預訂，讓旅客從基礎課程到進階滑道一次滿足，捕捉彷彿電影場景般的雪道飛行。



▲雪地體驗 7 折券與滑雪 88 折優惠 湯澤滑雪場課程輕鬆預訂





銀行加碼回饋 旅費規劃更聰明

若同步使用指定信用卡，優惠再疊加更划算。11月30日前以中國信託LINE Pay卡預訂Klook全站海外飯店可享20％ LINE POINTS回饋；12月31日前刷國泰世華CUBE信用卡訂購日本指定商品，享最高11.3％小樹點回饋；每週六使用富邦J卡訂購日韓泰台港商品，更享最高84折優惠，讓旅費分配更彈性，適合精打細算型旅人。

冬季旅遊熱潮持續升溫 錯過雙11仍可趕上雪季

隨著冬季旅遊需求提升，許多旅客傾向在年末安排療癒性的旅行，無論是走進雪屋林立的銀山溫泉町，遠眺皚皚白雪山脈搭乘滑雪纜車，或見證地獄谷雪猴浴溫泉的自然奇景，都成為社群討論焦點。此次優惠延續雙11熱潮，時間涵蓋至12月31日，旅客仍有機會在雪季最美時刻前往日韓各大景點，體驗從眼前到肌膚的冬日溫度。



▲日韓冬季旅遊再掀高潮 冰雪樂園與溫泉鄉成年末首選





Klook「日韓冬季之旅」限時下殺優惠活動

活動時間： 即日起至12月31日 每週一、週三、週日於11點開搶不同優惠

活動內容：

每週一：冬季熱門行程買1送1，包含白川鄉合掌村一日遊、京都天橋立美山行程

每週三：溫泉體驗3折券，最高現折1,000元，銀山溫泉之旅、地獄谷雪猴溫泉一日遊、豐洲萬葉俱樂部等

每週日：雪地體驗7折券，湯澤滑雪場課程、星野Tomamu滑雪教學、北海道美唄雪上樂園一日遊



指定滑雪體驗88折：訂日本輸入折扣碼「JPSKI25」，訂韓國輸入「KRSKI25」，最高現省300元

指定信用卡加碼：

11月30日前，中國信託 LINE Pay 卡預訂海外飯店享20% LINE POINTS 回饋

12月31日前，國泰世華 CUBE 卡訂購日本指定商品享最高11.3%小樹點回饋

每週六，富邦 J 卡訂購日韓泰台港商品享最高84折



Klook「日韓冬季之旅」優惠專屬頁網址 https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw_winter/

若計畫進一步延伸旅程安排，以下主題將提供更多靈感與方向

推薦閱讀：超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：千葉京成玫瑰園愛麗絲夢遊仙境主題活動開跑，吸血鬼Ｘ愛麗絲執事茶會夢幻登場。