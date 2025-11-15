超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

想親近自然與牧場美味嗎？在「蒜山澤西島」不僅能近距離觀賞放牧的澤西牛，還能品嚐經典牛排套餐、起司火鍋與多款乳製伴手禮，讓旅人一次享受高原風光與在地美食。
「蒜山澤西島」（Hiruzen Jersey Land）位於岡山縣真庭市蒜山高原，這座觀光牧場飼養著以「黃金牛乳」聞名的澤西牛，旅人可在廣闊草原上近距離欣賞牛群。牧場內設有乳品加工工廠與餐廳，旅人能透過觀景窗看到牛乳與優格的生產過程，並且能在餐廳享受澤西牛牛排、濃郁的起司鍋、以及新鮮的澤西牛牛乳與甜點，體驗從牧場直達餐桌的幸福滋味。
▲「蒜山澤西島」為岡山縣真庭市的人氣觀光牧場。（攝影：楊婷雅）
「蒜山澤西島」享受高原牧場愜意時光
從岡山市或米子市出發，開車約一小時即可抵達「蒜山澤西島」，是許多岡山和鳥取人週末放鬆、親近自然的熱門真庭景點。園區也開放攜帶寵物，因而可見日本遊客帶著狗狗散步，畫面十分溫馨；「蒜山澤西島」的澤西牛多數時間皆在戶外放牧，以新鮮牧草為食，因而牛乳香氣濃郁、口感醇厚。此外，園區不僅能欣賞澤西牛，還設有步道、觀景平台與馬匹互動區，旅人可以體驗騎馬及親手餵食紅蘿蔔，感受高原牧場的生活。
▲旅人在蒜山澤西島也能體驗騎馬、親手餵食紅蘿蔔。（攝影：楊婷雅）
「蒜山澤西島」深受在地人與觀光客喜愛，許多人特地前來選購乳製伴手禮，如牛乳布丁、起司塔、手工餅乾等。除了美食，也有販售趣味十足的紀念T-shirt。漫步在高原牧場，欣賞放牧牛群與廣闊景色，同時品嚐新鮮香濃的澤西牛乳製品，深刻感受蒜山高原的慢活生活。若想在岡山旅途中放鬆心情、品味高原美味，「蒜山澤西島」絕對值得列入必訪景點清單。
▲麵包含有大量自製高達起司，讓旅人輕鬆享受「起司火鍋」。（攝影：楊婷雅）
▲蒜山澤西島商店部販售新鮮牛乳、甜點以及相關周邊商品。（攝影：楊婷雅）
「蒜山澤西島」資訊
營業時間：3月下旬～11月 09:30～16:30
12月～3月中旬 10:00～16:00
公休日：三月～十二月 每日營業
一月～二月 1月1日，以及一月和二月的每週二、周三
地址：岡山縣真庭市蒜山中福田 956-222
電話：0867-66-7011
官網：蒜山澤西島
岡山旅遊情報
推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。
推薦閱讀：親子岡山旅遊必玩！蒜山高原中心冰淇淋DIY，品味蒜山牛乳濃郁風味。