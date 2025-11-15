超人氣岡山觀光牧場！蒜山澤西島品嚐澤西牛牛排與乳製品，新鮮直送餐桌。

想親近自然與牧場美味嗎？在「蒜山澤西島」不僅能近距離觀賞放牧的澤西牛，還能品嚐經典牛排套餐、起司火鍋與多款乳製伴手禮，讓旅人一次享受高原風光與在地美食。

「蒜山澤西島」（Hiruzen Jersey Land）位於岡山縣真庭市蒜山高原，這座觀光牧場飼養著以「黃金牛乳」聞名的澤西牛，旅人可在廣闊草原上近距離欣賞牛群。牧場內設有乳品加工工廠與餐廳，旅人能透過觀景窗看到牛乳與優格的生產過程，並且能在餐廳享受澤西牛牛排、濃郁的起司鍋、以及新鮮的澤西牛牛乳與甜點，體驗從牧場直達餐桌的幸福滋味。

▲「蒜山澤西島」為岡山縣真庭市的人氣觀光牧場。（攝影：楊婷雅）

▲「蒜山澤西島」飼養著以「黃金牛乳」聞名的澤西牛。（攝影：楊婷雅）

「蒜山澤西島」享受高原牧場愜意時光

從岡山市或米子市出發，開車約一小時即可抵達「蒜山澤西島」，是許多岡山和鳥取人週末放鬆、親近自然的熱門真庭景點。園區也開放攜帶寵物，因而可見日本遊客帶著狗狗散步，畫面十分溫馨；「蒜山澤西島」的澤西牛多數時間皆在戶外放牧，以新鮮牧草為食，因而牛乳香氣濃郁、口感醇厚。此外，園區不僅能欣賞澤西牛，還設有步道、觀景平台與馬匹互動區，旅人可以體驗騎馬及親手餵食紅蘿蔔，感受高原牧場的生活。

▲旅人在蒜山澤西島也能體驗騎馬、親手餵食紅蘿蔔。（攝影：楊婷雅）

必嚐美食推薦！蒜山澤西島經典牛排套餐

用餐時，還能透過玻璃窗欣賞放牧牛群與高原景色，彷彿置身歐洲鄉村。



▲蒜山澤西島餐廳的澤西牛後腿牛排套餐是招牌料理。（攝影：楊婷雅）

來到「蒜山澤西島」，絕不能錯過牧場餐廳推出的「澤西牛後腿牛排套餐」（¥3,600含稅）。套餐內容包含新鮮沙拉、麵包、澤西牛後腿牛排，肉質柔嫩帶有獨特奶香，是澤西牛的經典風味。驚喜的是，還有因應旅客需求推出的、含有大量自製高達起司的麵包，讓獨自旅行的饕客也能輕鬆享受「起司火鍋」；

「蒜山澤西島」乳製伴手禮送禮自飲兩相宜

「蒜山澤西島」深受在地人與觀光客喜愛，許多人特地前來選購乳製伴手禮，如牛乳布丁、起司塔、手工餅乾等。除了美食，也有販售趣味十足的紀念T-shirt。漫步在高原牧場，欣賞放牧牛群與廣闊景色，同時品嚐新鮮香濃的澤西牛乳製品，深刻感受蒜山高原的慢活生活。若想在岡山旅途中放鬆心情、品味高原美味，「蒜山澤西島」絕對值得列入必訪景點清單。

▲麵包含有大量自製高達起司，讓旅人輕鬆享受「起司火鍋」。（攝影：楊婷雅）

▲蒜山澤西島商店部販售新鮮牛乳、甜點以及相關周邊商品。（攝影：楊婷雅）





「蒜山澤西島」資訊

營業時間：3月下旬～11月 09:30～16:30

12月～3月中旬 10:00～16:00

公休日：三月～十二月 每日營業

一月～二月 1月1日，以及一月和二月的每週二、周三

地址：岡山縣真庭市蒜山中福田 956-222

電話：0867-66-7011

官網：蒜山澤西島

岡山旅遊情報

推薦閱讀：葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

推薦閱讀：親子岡山旅遊必玩！蒜山高原中心冰淇淋DIY，品味蒜山牛乳濃郁風味。

推薦閱讀：日幣變成桃子形狀！桃子御守繪馬、桃太郎人物陶籤必買，桃太郎神社「吉備津彥神社」，非衝不可的岡山景點。