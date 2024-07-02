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日幣變成桃子形狀！桃子御守繪馬、桃太郎人物陶籤必買，桃太郎神社「吉備津彥神社」，非衝不可的岡山景點。

2024-07-02 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：1,317
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

桃太郎是源自日本且家喻戶曉的民間傳說，不過你知道有以桃太郎為主題的日本神社嗎？就在桃太郎的故事背景地岡山市。實際上岡山有兩座桃太郎神社，但特別推薦「吉備津彥神社」，原因是桃子御守、桃子造型繪馬、桃子陶籤都超可愛，而桃太郎角色造型陶籤更是必收藏。



既然都飛到日本岡山，豈有錯過桃太郎神社的道理？自岡山車站搭乘電車前往「吉備津彥神社」非常方便，至「備前一宮站」下車、步行約三分鐘即可抵達。而絕大多數觀光客都是為了購買桃子御守、桃子陶籤以及桃太郎經典角色陶籤而來，畢竟造型實在太犯規，讓日幣不知不覺成為桃子的形狀。



而「吉備津彥神社」最值得收藏的絕對是陶子陶籤和桃太郎故事中的角色陶籤，包含桃太郎、狗、雞、猴子和鬼怪之外，連爺爺奶奶都有，每個五百日圓，有些人索性直接全包；此外，值得一提的是桃太郎和爺爺每個長相其實都略有差異，不妨精挑細選特別有眼緣的帶回家。

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吉備津彥神社推薦必買

桃子御守、桃子陶籤、桃太郎角色陶籤

吉備津彥神社

御守販售時間：8:30~17:00
地址：日本岡山縣岡山市北區 一宮1043

 

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