濟州島為韓國最大的島嶼兼度假勝地，近年也越來越多人選擇飛濟州島自由行，而對於史努比粉絲來說，占地兩萬坪的「史奴比庭園」（Snoopy Garden）是非去濟州島不可的理由之一！室內外都有經典的史努比場景，逛累了就在史努比咖啡廳小歇，還有豐富的濟州島限定史努比周邊商品可以大買特買。



史奴比庭院介紹



以史奴比為主題打造的「史奴比庭園」，園區分為室內「花園屋Garden House」及室外「戶外花園Outdoor Garden」。室內展示著作者創造史努比的過程、史努比周邊小物以及實體場景，戶外則是以「Peanuts, Nature & Life」為理念、並劃分11個主題區，隨處可見史努比、查理布朗等角色，讓人猶如走進覽讓人彷彿走進《花生漫畫》之中，參與史努比的日常生活，成為他們的一份子。

花園屋Garden House





「花園屋Garden House」主要展出珍貴的漫畫手稿、史奴比小物、史奴比影片等，除此之外也有些許場景等可以融入拍照。像是和查理布朗等夥伴一起過馬路、搭校車、上課等，光是室內展區就拍不完，縱使雨天來訪也不掃興。

戶外花園Outdoor Garden





「戶外花園Outdoor Garden」更是令史奴比粉絲驚喜連連、快門按不停！光戶外就擁有上百個打卡點，將卡通裡的經典場面呈現在你眼前，最熟悉的史奴比坐在狗屋上敲打打字機、棒球場、探險場景等通通有，且園內種植園200種植物，景緻隨著四季更迭變化，史奴比粉絲在每個季節造訪都能有不同的感受。

史奴比咖啡廳

若想要休息片刻，不妨轉進史奴比咖啡廳吧！在咖啡、茶飲、餐點以及甜點依舊可見史奴比身影，如：史奴比馬卡龍、有著史奴比拉花的咖啡等。其中，特別推薦點史奴比巧克力蛋糕，因為上頭可愛的史奴比和糊塗塔克小公仔可以帶回家作紀念。

史奴比周邊商品店





史奴比一踏進史奴比週邊商品店一定會失心瘋！琳琅滿目的史奴比紀念品，玩偶、公仔、文具、生活用品等應有盡有，尤其濟州島限定史努比週邊商品更是必買，如：「石頭爺爺史努比」、「海女史努比」、「戴著橘子頭套的史努比」等，絕對讓史奴比迷荷包失血也甘之如飴。



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史奴比庭園資訊

地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑金白鳥路930

官網：https://www.snoopygarden.com/