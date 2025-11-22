信義區打卡新地標！OPPO Find X9 系列「哈蘇超越所見 Find Gallery」限時開展，探索全焦段影像魅力。

OPPO 於台北信義區打造 Find X9 系列限時體驗空間，透過哈蘇鏡頭、AI 功能與五大互動展區展現旅拍魅力，完成任務還可獲拍貼照與抽歐洲機票。

自從「旅拍神機」OPPO Find X9系列在10月底重磅上市以來，憑藉其突破性的哈蘇全焦段大師影像與強悍的旗艦級性能，迅速刷新了OPPO歷代旗艦手機的銷售紀錄，在市場上引起了極大的迴響與討論熱潮。為了讓更多攝影愛好者與消費者能夠親身感受這款手機的非凡魅力，OPPO特別在繁華的台北信義商圈，打造了一場名為「OPPO Find X9系列｜哈蘇超越所見FindGallery」的限時體驗空間，從11月22日起至11月30日，邀請民眾一同展開一場探索未見之境的影像旅程。這個以FindX9系列靈魂核心「哈蘇鏡頭」為設計亮點的體驗空間，甫一登場便化身為信義區最吸睛的打卡新地標，不僅是品牌實力的展現，更是一場影像美學的深度對話。



▲OPPO 於11月22日至11月30日於信義商圈打造「OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery」限時體驗空間





哈蘇攝影展與獨特體驗空間設計讓您在信義區「超越所見」

OPPO Find X9系列的限時體驗空間，不僅是一個產品展示的場域，它更是一場引導人們在城市忙碌生活中「停下腳步、觀察、發現」的探索生活邀請。整個展區的設計靈感源自於FindX9系列的核心技術，特別是以象徵全機靈魂的哈蘇鏡頭作為造型屋頂的設計發想，使其成為台北信義區最亮眼的話題新地標。場內規劃了五大互動展區，從2億畫素哈蘇長焦鏡頭的極致細節，到哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭所呈現的質感人像，再到OPPO AI智慧功能的高效應用，全面性地將旗艦影像與科技融入日常生活，激發每一個人的創作靈感。



▲OPPO Find X9 系列限時體驗空間，以象徵全機靈魂的「哈蘇鏡頭」為設計靈感，打造獨特造型屋頂，成為台北信義區最亮眼的新地標

四大頂尖攝影師跨界合作FindX9Pro拍攝大師級影像作品

本次展覽的重頭戲之一，是名為「哈蘇攝影展｜探索大師視角」的展區。OPPO邀請了四位在攝影界極具盛名的傑出攝影師，包括國際級攝影大賽金獎得主陳承光、金馬影展合作攝影師柏麟BO-LIN、多項國際攝影獎金牌得主存摺，以及明星御用攝影師Mr.Triangle。這四位頂尖攝影師均使用FindX9Pro進行創作，展出的大師之作橫跨了人文、城市與自然主題。他們的精選作品透過光線、色彩與構圖的獨到語言，結合FindX9Pro的哈蘇全焦段影像實力，不僅呈現了影像背後豐富的情緒與故事張力，也讓觀者彷彿置身於一個流動的時空藝廊中，沉浸式感受作品的氛圍與脈動。



▲OPPO 攜手四位頂尖攝影師，以 Find X9 Pro 拍攝橫跨人文、城市與自然主題的影像作品，透過 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭的極致細節，以及哈蘇色彩調校與原色真彩鏡頭呈現的人像質感，帶領觀者沉浸式感受作品的氛圍與脈動





深度體驗哈蘇全焦段魅力從「微觀」到「遠望」突破視野極限

為了讓消費者能更深刻地體驗FindX9系列在影像技術上的全面進化，展區特別規劃了兩大特色體驗站。在「微距探索站｜走進微觀世界」中，透過精緻的植栽佈景，消費者可以使用FindX9Pro的長焦微距功能。這項功能支援最近10公分的對焦距離，能夠清晰地捕捉到根莖細節、葉脈紋理與花瓣絨毛等肉眼難以察覺的微小元素，完美體現「越近越清晰、越看越驚豔」的細膩表現力。另一方面，「城市天文台｜突破視野極限」則是以信義區城市景觀作為取景背景。消費者可以親自上手FindX9Pro的2億畫素哈蘇長焦鏡頭，搭配專業增距鏡，體驗高達10倍光學變焦的堅強遠攝實力，將原本難以企及的城市之美盡收眼底，捕捉到超越人眼所能見的清晰畫面。



▲OPPO Find X9 全系列搭載哈蘇大師影像調校功能與原色真彩鏡頭，結合 OPPO 首創分區色溫感知技術，精準還原膚色與光影層次，輕鬆拍出細膩且自然的專屬質感人像

大師人像館與AI辦公桌體驗生活科技「真彩之美」

除了風景與微距攝影，FindX9系列在人像攝影上的優勢也在「大師人像館｜還原本色之美」中得到完美呈現。在這個以紅白燈管與鏡面交錯的光影空間裡，消費者可以感受FindX9系列憑藉哈蘇大師影像調校與原色真彩鏡頭，精準還原膚色與光影層次的魅力。它能讓每一位消費者輕鬆拍出細膩自然、極具哈蘇質感的專屬人像，為這趟探索之旅留下珍貴的一幕。此外，在「AI辦公桌｜解鎖高效辦公」的場景中，消費者可以體驗FindX9系列的OPPO AI智慧功能，例如本次新增的「AI記憶倉與一鍵閃記」等。無論是整理資訊、撰寫摘要或資料歸檔，FindX9系列都能提供流暢高效的操作體驗，讓學習、工作與創作更加輕鬆高效，展現出AI科技在日常生活中的強大應用潛力。



▲OPPO Find X9 系列限時體驗空間於 11月22 日在信義區盛大開幕，邀請民眾走進哈蘇全焦段影像與 AI 科技交織的探索旅程，感受突破視界的拍攝魅力

限時活動與好禮大放送體驗旅拍神機再抽歐洲雙人來回機票

「OPPO Find X9系列｜哈蘇超越所見FindGallery」限時體驗空間的展出日期為11月22日至11月30日，每日的開放時間為12點00分至21點00分，地點位於微風松高H&M前戶外廣場（台北市信義區松高路16號）。活動期間，所有前往體驗的消費者，只要完成深度導覽與指定任務，即可立即獲得由FindX9Pro拍攝的大師人像拍貼照乙張與OPPO限定棉花糖乙份。最令人興奮的是，完成任務的消費者還能參加抽獎，有機會贏得歐洲雙人來回機票，OPPO希望邀請消費者帶著這台「旅拍神機」延續探索腳步，讓「超越所見」的旅程從台北出發，走向世界。



▲凡於活動期間，完成 OPPO 體驗空間深度導覽與指定任務，即可獲得由 Find X9 Pro 拍攝的大師人像拍貼照乙張、OPPO 限定棉花糖乙份；再抽歐洲雙人來回機票

OPPO Find X9 系列｜哈蘇超越所見 Find Gallery 限時體驗空間

活動時間： 11/22 至 11/30 每日 12:00–21:00

活動內容：

・展示 OPPO Find X9 系列影像技術與 AI 功能

・五大互動展區：哈蘇攝影展、微距探索站、AI 辦公桌、城市天文台、大師人像館

・完成深度導覽與指定任務可獲 Find X9 Pro 拍攝人像拍貼照乙張

・獲得 OPPO 限定棉花糖乙份

・再抽歐洲雙人來回機票（活動細節依 OPPO 官方社群公告為主）

若想繼續感受影像如何與旅行、城市或生活場景結合，以下內容值得深入閱讀

推薦閱讀：vivo手機翻轉人生！田鼠大嬸從沙漠走向鎂光燈，用vivo將農務瞬間定格永恆。

推薦閱讀：vivo再創高峰！vivo Vision探索版亮相，演唱會神器vivo X200 Ultra必買。

推薦閱讀：深入vivo總部！vivo手機耐用測試、智慧餐廳與員工宿舍一次看。