> 美食 > 同學那個活動回來了！麥當勞MAC it BEAT大麥克唱完免費送，WBC棒球優惠得1分折5元。

麥當勞大麥克大麥克唱跳速食
2026-03-02 13:40文字：編輯 張人尹 圖片提供:麥當勞
編輯 張人尹

麥當勞大麥克家族3月4日回歸，無敵大麥克與香鷄大麥克限期販售，搭配MAC it BEAT活動與戰勝套餐、APP應援優惠同步登場。
「同學不好意思！ 這活動已經結束了哦！」讓許多速食控印象深刻的麥當勞麥克瘋擂台賽，大麥克專屬口訣「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉士洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去」存在在粉絲深深的腦海裡，這回麥當勞在2026推出全新歌曲「大麥克點起來 MAC it BEAT」，並且復刻麥克瘋擂台賽活動，3/14、3/15只要在麥當勞現場演唱，送你大麥克兌換券、大麥克手燈，曾經錯過的同學們這次一定要跟上。
▲麥當勞無敵大麥克與香鷄大麥克3月回歸，經典口味再現。
▲麥當勞舉辦MAC it BEAT快閃，現場唱歌送兌換券。
大麥克家族回歸

麥當勞大麥克家族「無敵大麥克」與「香鷄大麥克」，在3月4日起限期回歸。「無敵大麥克」以4層100%純牛肉堆疊，搭配洋蔥丁、生菜、吉事片與酸黃瓜，加上招牌大麥克醬，主打15層豐富口感。另一款「香鷄大麥克」則以雙層酥炸鷄排打造不同層次選擇。同步還有「大麥克分享盒」，內含2份大麥克家族漢堡加20塊麥克鷄塊與1包大薯，適合多人分食。
▲麥當勞無敵大麥克主打4層牛肉與15層堆疊口感。
大麥克唱跳活動回歸

不只大麥克回歸，麥當勞經典麥香堡（大麥克）口訣再度被改編成新歌「大麥克點起來 MAC it BEAT」，由動力火車與派偉俊演唱，讓大麥克話題強勢回歸。這次麥當勞特別推出「大麥克點起來 MAC it BEAT 快閃活動」，3/14與3/15 21:00至22:00，在台北館前、台中復興三、高雄五福店，每組1至10人現場演唱完整口訣，每位可獲得大麥克兌換券，每組再送大麥克手燈。此外，3/16-3/22也開放Threads線上翻唱抽獎，同學們這次都要跟上。
▲麥當勞Threads線上翻唱活動，抽大麥克手燈與麥克風。
戰勝套餐與APP應援

除了大麥克挑戰之外，麥當勞這次也搭上棒球話題，麥當勞自3/4-3/31推出「戰勝套餐」，可選大麥克家族任一漢堡，加麥脆鷄腿1塊、大薯與焦糖奶茶，售價249元起。3/5-3/8 於麥當勞APP加碼「台灣尚勇 APP應援優惠」，依小組賽全壘打與得分發放折扣券，每1支全壘打主餐折10元，每1分點心折5元，兩種優惠最高折抵至半價，球賽結束後隔日可享優惠，讓棒球迷一起慶祝。
▲麥當勞戰勝套餐搭配漢堡與麥脆鷄腿，售249元起。
大麥克家族回歸資訊

活動時間：自3月4日起至3月31日（或售完為止）。

售價：

  • 大麥克：單點78元；經典套餐143元。
  • 無敵大麥克：單點118元；經典套餐183元。
  • 香鷄大麥克：單點98元；經典套餐163元。
  • 大麥克分享盒：含2份「大麥克家族」漢堡（大麥克或香鷄大麥克，任選兩款）+20塊麥克鷄塊+1包大薯， 售價360元起。


麥當勞 大麥克點起來 MAC it BEAT 快閃活動

參與餐廳：台北館前、台中復興三、高雄五福一

活動時間：自3月14日與3月15日的21:00至22:00

活動辦法：每間餐廳限定50組，每一組（一組人數1~10位，最多10位）參加者跟隨活動人員引導，於餐廳內活動立牌旁，現場演唱「MAC it BEAT大麥克點起來」完整口訣。

活動獎勵：每一組的每一位參加者皆可獲得「大麥克兌換券」乙張，每一組(不論人數)更可獲得「大麥克手燈」乙組（兩入）。



大麥克 MAC it BEAT 線上快閃活動

活動平台：麥當勞Threads官方帳號指定貼文

活動期間：自3月16日起至3月22日23:59止

活動辦法：消費者於麥當勞Threads官方帳號的活動指定貼文下留言上傳翻唱影片，就有機會抽中「大麥克麥克風」（乙名）或「大麥克手燈」乙組（兩入），共抽出50組。活動詳情請見麥當勞Threads官方帳號以及麥當勞官網。


麥當勞推出「戰勝套餐」一起挺台灣

活動時間：自3月4日起至3月31日（或售完為止）。

餐組內容：任選「大麥克家族」漢堡（大麥克、香鷄大麥克及無敵大麥克）乙款+麥脆鷄腿（乙塊）+大薯+經典飲品焦糖奶茶（冰），售價249元起。


麥當勞 台灣尚勇！APP應援優惠

活動時間：2026年3月5日至3月8日（小組賽期間），依照比賽結果，賽後隔日發放。

活動管道：麥當勞APP。

優惠內容：

  • 指定主餐：台灣選手每擊出1支全壘打，即發放指定主餐折扣10元優惠券乙張。（最高折抵至半價），舉例： 台灣選手擊出2支全壘打，指定品項現折20元。
  • 指定點心類：台灣每得1分，即發放指定點心折扣5元優惠券乙張。（最高折抵至半價），舉例：台灣得4分，指定品項現折20元。


麥當勞LINE官方帳號 隨買店取買5送5量購優惠

通路：麥當勞LINE官方帳號 – 隨買店取。

活動期間：2026年3月2日起至3月15日止，數量有限，售完為主。

活動內容：「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，包含金選美式咖啡（冰/熱）、金選那堤（冰/熱）。

