飲料應援買一送一！日出茶太珍奶領軍5品項8天買一送一，看WBC應援中華隊喝買一送一。

WBC應援優惠開跑，日出茶太於2025/3/1-2025/3/8推出會員限定買一送一，指定飲品包含日不落珍奶與多款葡萄Q角系列，實體門市限定使用。珍奶買一送一應援Team Taiwan！2026 WBC世界棒球經典賽即將登場，球賽應援話題迅速升溫，棒球迷們都期待為中華隊上場加油打氣。這次日出茶太為了應援賽事，特別在3/1-3/8連續8天，針對5款經典飲品推出買一送一優惠，讓粉絲們喝珍奶、看球賽，跟著熱血沸騰起來。
會員限定買一送一日出茶太於2025/3/1-2025/3/8推出會員限定買一送一活動，只要出示日出茶太會員「你訂／美食通」，即可享指定飲品買一送一優惠，由超人氣「日不落珍奶」領軍5大品項都可享有買一送一優惠，每人限購5組（買5送5），最適合飲料控揪團看球賽、一起開喝。
5大咀嚼系飲品應援開喝本次優惠品項包含經典「日不落珍奶」，以及葡萄Q角系列「芒果春芽＋葡萄Q角」、「芒果綠＋葡萄Q角」、「玉露春芽＋葡萄Q角」、「烏龍茶王＋葡萄Q角」等，熱門茶底搭配葡萄Q角或經典珍奶，主打咀嚼感享受，讓粉絲在應援時也能有滿滿活力。
日出茶太 買一送一活動資訊活動時間：2026/3/1-3/8
活動方式：出示日出茶太會員（你訂／美食通） 即可享指定飲品 買一送一，每人限購5組。
活動品項：
- 日不落珍奶
- 芒果春芽＋葡萄Q角
- 芒果綠＋葡萄Q角
- 玉露春芽＋葡萄Q角
- 烏龍茶王＋葡萄Q角