台南咖啡廳新推薦！雪山貓咖啡旗艦店7大特色，百元精品咖啡、鐵板燒先推。

台南北區 200 坪森林系精品咖啡廳新開幕。斥資 2,000 萬打造寵物友善空間，提供手沖阿里山精品豆與隱藏版私廚鐵板燒。

台南近期最受矚目的午茶新據點，絕對是坐落於北區的雪山貓咖啡文賢旗艦店！這座佔地 200 坪的雙層建築，斥資 2000 萬將精品咖啡與美學空間完美結合。不僅有來自阿里山高海拔的珍稀精品豆，更提供從早午餐、義式餐點到預約制私廚鐵板燒的多元選擇。品牌以城市中的休憩山林為核心，讓每一位走進店內的賓客，都能在忙碌的都市節奏中找到一處寧靜角落，享受放慢腳步的質感生活饗宴。



▲視覺效果滿分的手作「布丁奶茶貓可芙」，濃郁奶霜配上滑嫩布丁，是甜點控來到雪山貓不能錯過的打卡亮點。

▲份量十足的「經典牛排早午餐」是慢享生活最高規格的早午餐盛宴。





城市裡的玻璃屋森林！全齡與寵物友善的 200 坪採光空間

走進這間擁有夢幻採光的旗艦店，大片落地窗將自然光線納入室內，200 個席位讓空間顯得寬敞而不擁擠。這裡不僅僅是拍照打卡的熱點，更是對親子與毛小孩極度友善的場域。洗手間貼心常備尿布台與濕紙巾，讓帶著幼兒出門的家長也能從容優雅地用餐。此外，品牌更主動開放免消費外借廁所服務，將這座充滿設計感的建築化身為鄰里間最溫暖的歇腳處，展現出與地方共榮的人情味。



▲台南北區最美的玻璃屋綠洲，全白極簡建築配上大片落地窗，暖色調燈光營造出滿滿的城市休憩美學。





100元就能喝阿里山精品咖啡

來到雪山貓絕對不能錯過這份來自土地的堅持。創辦人走遍山林，在阿里山海拔 1200 至 1500 公尺的石地莊園，尋得產量極其稀少的精品咖啡豆。每年僅約 800 公斤的珍貴產量，經過德國精密烘焙，完整鎖住了高山獨有的柑橘與堅果香氣。在旗艦店內，僅需 100 到 250 元的親民價格，就能點上一杯手沖阿里山精品咖啡。讓人在早晨的第一口咖啡中，就能感受到那份源自雪山之巔的細緻甘甜。



▲來自 1500 公尺高海拔的阿里山精品咖啡，是職人等級的極極致風味。





職人級舌尖饗宴！從蜜汁雞腿排早午餐到旗艦限定私廚鐵板燒

餐點部分則展現了主廚團隊的深厚功力。首推色澤金黃誘人的「蜜汁雞腿排早午餐」，鹹甜交織的焦糖外皮配上鮮嫩肉質，是許多饕客的心頭好。而豪邁放上一整隻鮮脆中卷的「墨魚燉飯」，更是吸飽了極致的海味精華。最令人驚喜的是旗艦店限定的預約制私廚鐵板燒，主廚在賓客面前以精準控火技術，瞬間封存頂級肉品與海產的原始鮮味。這種結合藝術擺盤與感官震撼的饗宴，為追求極致隱私的賓客提供了尊榮選擇。



▲超人氣「蜜汁雞腿排早午餐」有外皮甜金黃的蜜汁雞腿排，搭配澎湃的薯條、麵包與生菜沙拉。

▲「客家鹹豬肉披薩」創意料理，濃郁起司牽絲包裹著鹹香客家豬肉，充滿驚艷的味覺層次。

雪山貓咖啡 文賢旗艦店 店家資訊

地址：臺南市北區文賢三街 31 號

電話：06-2582277

營業時間：9:00 至 21:00（最後點餐時間 20:00）





雪山貓咖啡文賢旗艦店 開幕優惠

全館消費滿 500 元贈送 50 元現金抵用券。

全館消費滿 800 元贈送 100 元現金抵用券。

提供 50 元咖啡抵用券限量加購。



注意事項：私廚鐵板燒席位採全預約制，需提前 1 週訂位。





雪山貓咖啡文賢旗艦店 亮點整理

超大規模美學空間：斥資 2,000 萬打造佔地 200 坪的雙層精品建築，室內配置近 200 個席位且擁有大面落地窗採光。

全台首創餐飲模式：首度結合「高海拔精品咖啡」與「創意料理」，並設有極具隱私性的 VIP 包廂。

頂級珍稀咖啡豆：嚴選阿里山海拔 1,500 公尺石地莊園精品豆，年產量僅約 800 公斤，展現細緻柑橘與堅果香氣。

多元化職人料理：提供年銷量破萬份的早午餐系列、紐約風燻鮭魚貝果、墨魚中卷燉飯及客家鹹豬肉披薩等創意餐點。

預約制私廚鐵板燒：旗艦店限定的高端私廚空間，由主廚嚴選頂級肉品與產地海味，需提前一週預訂。

全齡與寵物友善：設有完善無障礙設施，親子洗手間常備尿布台與濕紙巾，並歡迎顧客攜帶毛小孩入店。

溫暖鄰里服務：主動開放「免消費外借廁所」服務，讓精品空間化身為旅人與鄰里的溫暖歇腳處。





台南最新吃喝玩樂推薦！

推薦閱讀：鐵道上的五星盛宴！山嵐號首推太子宴入菜，獨家停靠慢城大林體驗台南味。

推薦閱讀：台南燈節一日遊！百年市場、夢幻夕陽、千盞燈籠必收藏，錯過等明年。

推薦閱讀：奇美法老展免預約密技！台南遠東香格里拉三天兩夜住豪華閣、看法老、喝微醺特調。