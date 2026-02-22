鐵道上的五星盛宴！山嵐號首推太子宴入菜，獨家停靠慢城大林體驗台南味。

雄獅旅遊與台鐵聯手，於4月啟動山嵐號西部新路線。這趟旅程將府城特有的阿舍菜搬上火車，帶領旅客穿梭於嘉南平原的黃金稻浪間，體驗最深度的台南慢活美學。

台灣鐵道旅遊寫下新篇章。雄獅旅遊與台灣鐵路公司於2026年2月4日正式宣告，備受矚目的觀光列車「山嵐號」將於4月3日開啟全新西部路線。這趟旅程不僅首度串聯台南至彰化，更深度結合在地風土與頂級餐飲文化，將整座府城的美食底蘊搬上鐵軌。套票售價每人3900元起，即日起已開放預訂。

▲山嵐號提供精緻管家服務，為旅客開啟一段充滿儀式感的旬味旅程。 圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理



舌尖上的嘉南地圖，五星酒店手路菜首登旬味列車

本次新路線的最大亮點，莫過於與台南五星酒店強強聯手推出的列車餐飲。主廚團隊以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為核心精神，將流傳百年的府城飲食文化轉化為精緻料理。去程「太子盛」靈感源自100多年前皇太子來台的宴席，選用關廟竹筍、將軍蘆筍、白河蓮藕等季節蔬果，其中的「月映魚捲」更巧妙融合虱目魚與糖漬西瓜綿，展現台日交織的清甜微酸。回程則端出展現富豪款待文化的「阿舍饗」，包含運用繁複工法的「阿舍雅饌」以及紅蟳搭配糯米、鹹蛋黃的「田疇稻香紅蟳米糕」，最後輔以網路名店「金桃家草莓大福」點綴，讓旅客在晃蕩的車廂中，品味最道地的南台灣富饒。

▲與五星酒店聯手打造的阿舍饗與太子盛餐點，將府城經典手路菜精緻呈現。 圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理

走進台灣糧倉，山嵐號獨家停靠慢城大林與歷史二水

列車設計沿襲獲得2025金點設計獎標章的質感，將原本象徵山巒霧氣的意象，延伸至山與平原交會的嘉南地景。這條路線不僅能飽覽嘉南平原的黃金稻浪，更特別規劃停靠具備歷史意義的特色小鎮。旅客將有機會造訪全台首座通過國際慢城認證的西部城鎮大林，進入百年老屋「雪香亭」感受時光停滯的美感。而在彰化二水站，則能漫步走訪融合巴洛克與閩南風格的鄭鼎宅。透過這類深度停靠，山嵐號不再只是交通工具，而是引領旅客深入台灣人文肌理的移動載具。

五大主題遊程深度玩台南，星級住宿禮遇全面升級

為了滿足不同層次的旅遊需求，雄獅旅遊同步推出五大主題團體行程，從職人手作到食魚教育一應俱全。「西拉雅職人山旅」帶領旅客親自製作漢方茶包，並享有入住台南遠東香格里拉飯店房型免費升等的尊榮禮遇。若想體驗漁村風情，「七股漁鹽學旅」則規劃了潟湖導覽與鹽田DIY，並入住大員皇冠假日酒店感受海線魅力。針對老饕族群，則有「台南必比登風味地圖」主題，由專人帶路尋訪巷弄美食，並入住雅樂軒酒店欣賞微醺夜景。這些遊程透過職人引路與五星住宿，為山嵐號的鐵道之旅構築了更具厚度的文化敘事。

▲山嵐號列車穿梭於自然與人文地景之間，展現台灣西部糧倉的四季風貌。 圖／雄獅旅遊提供；窩客島整理



鐵道觀光熱潮延續，多元旬味體驗再定義台灣美學

隨著山嵐號西部新線的加入，台灣鐵道旅遊的版圖更加完整。除了既有的花東縱谷路線，西部新線更強調「文化參與」與「風土再現」。交通部與台鐵公司表示，透過與民間企業合作，期望能將台灣鐵道打造為移動的風景。山嵐號每週五、六、日運行，4節車廂僅提供60個席次，提供旅客更私密且高品質的旅遊空間。從車窗外的稻浪美景到餐桌上的阿舍宴，山嵐號正重新定義台灣的高端旅遊模式，讓每一次出發都成為一場關於土地與品味的感官盛宴。



山嵐號西部新線：旬味與風土的鐵道盛宴

活動時間：2026年4月3日正式啟程，每週五、六、日運行

活動內容：

獨家路線：首度串聯台南至彰化，停靠國際慢城大林站與歷史二水站

五星饗宴：去程提供以皇太子宴為靈感的「太子盛」；回程提供展現府城款待文化的「阿舍饗」

主題遊程：推出「西拉雅職人山旅」、「七股漁鹽學旅」、「台南必比登風味地圖」等五大主題深度行程

限定禮遇：行程包含餐食、紀念證書、保險及專屬禮品

活動網頁：https://lion.tours/2j1HaCba

預約價格：套票每人3,900元起；團體行程8,900元至15,800元起