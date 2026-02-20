開工全家咖啡買1送1！重量級咖啡分享壺買一送一，杜拜巧克力全家就有。

開工補元氣必看，全家推出分享壺買1送1，加碼杜拜巧克力與抹茶甜點，還有機會抽中10萬黃金與股票。

開工首週最需要醒腦神助攻，全家這次祭出超狂的應援方案，不僅有深受上班族喜愛的咖啡買1送1，甚至連超大容量的分享壺都能透過APP下單享優惠，更有韓國爆紅的杜拜巧克力新品與抽10萬黃金的開運活動，就是要讓大家從早餐到下午茶都能充滿元氣，用最高CP值的方式找回工作動力，一次解決收假症候群的疲憊感，讓辦公室氣氛瞬間變得活潑又開心。



▲全家經典高CP值特濃美式與拿鐵，開工日買一送一分享快樂。



▲全家開工咖啡優惠，超大容量的美好分享壺誠意滿滿，限時買1送1挑戰超商咖啡最高CP值。





全家咖啡買一送一寄杯喝

針對咖啡重度依賴者，全家於2月22日至2月23日加碼閃電優惠，隨買跨店取祭出特濃美式2杯65元及特濃拿鐵2杯75元的超狂組合，甚至連精品等級的單品美式與拿鐵也有2杯110元起的折扣。若是習慣直接去店舖消費，實體門市同步推出特濃美式、特大經典美式及單品美式同品項買1送1，讓小資族無論是想自己寄杯慢用，還是現場跟同事分享，都能用半價優惠喝到高品質的好咖啡。



▲質感系上班族必點的單品咖啡，香醇風味不僅能喚醒睡意，是開工首週最奢華的享受。





咖啡分享壺下單買一送一

開工收心最需要咖啡續命，這次全家推出最強大招，只要透過APP的FamiNow功能下單，不管是預約自取還是外送，原價280元的美好分享壺通通買1送1，一壺就能倒出12小杯，平均一杯不到12元，真的划算到不行，非常適合早上開會或是開工拜拜時跟同事分享，讓辦公室的瞌睡蟲通通消失，不僅能大幅節省開銷，還能用香醇的咖啡香氣開啟充滿活力的工作日。



▲會議分享必備的「全家美好分享壺」，貼心的龍頭式保溫箱設計，讓熱騰騰的咖啡隨時暢飲。





杜拜巧克力話題新品全家也有

下午三點的靈魂空窗期，就用話題甜點來補足動力，全家特別引進在韓國社群網站瘋傳的杜拜可可Q餅，濃郁開心果醬搭配酥脆麵絲內餡，口感層次豐富，每一口都是滿滿的高級感，此外還有抹茶控必衝的濃韻抹茶Q堤與蟹味可樂餅炸飯糰，不管是想吃甜點療癒心情，還是想來點日式洋食墊墊胃，多樣化的風味選擇，絕對能讓各位上班族在忙碌的空檔，瞬間充飽電繼續奮戰。



▲席捲韓國超狂的話題甜點「杜拜可可Q餅」全家開賣，濃郁開心果醬夾心讓人一吃就上癮。



▲全家下午茶清單再加1，濃韻抹茶Q堤與焦糖奶油餐包同步登場，用爆餡美味療癒收假心情。







滿額抽獎贏10萬黃金股票

開工不只要醒腦，更要幫自己招財添好運，從2月23日開始，只要在全家店舖購買指定商品單筆滿200元，就有機會參加超狂的發財抽獎，大獎包含價值10萬元的馬年造型黃金，以及10萬元的股票禮品卡，這種買早餐順便變富翁的機會絕對不能錯過，甚至連228連假都有專屬的點數加碼，只要使用指定支付方式，滿額就送8888點，讓你在開工首月錢包跟著大紅大紫。



▲想要優惠免出門，打開全家APP使用FamiNow外送下單，在家或辦公室都能坐享買1送1。

全家春節開工優惠

Let's Café 咖啡好康

FamiNow下單：美好分享壺買1送1（自取外送皆可）。

2/22-2/23：APP隨買跨店取特濃美式2杯65元、特濃拿鐵2杯75元、單品美式2杯110元、單品拿鐵2杯120元。

2/22-2/23：實體店舖大杯特濃美式、特大經典美式、大杯單品美式同品項買1送1。



發財抽獎與點數：

2/23-3/3：滿200元抽10萬造型黃金（2名）、10萬股票禮品卡（1名）。

2/27-3/1：使用全盈支付、iPASS MONEY或八大銀行卡，滿288元贈8,888點Fa點。





